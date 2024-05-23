Педро о сравнениях с Месси: «Благодарен Аршавину, но Лионель великий игрок, лучший в мире. Надеюсь, помогу Бразилии выиграть ЧМ когда-нибудь»
Педро из «Зенита» отреагировал на сравнения с Лионелем Месси.
– Один из лучших футболистов в истории «Зенита» Андрей Аршавин сказал: «Мне игра Педро напомнила игру Месси. То, как он исполнил два гола «Спартаку», говорит о его большом таланте». Что думаешь о таком сравнении?
– Честно говоря, мне нечего сказать по поводу этого сравнения. Я благодарен ему за похвалу, но Месси – великий игрок, лучший в мире.
Как я уже сказал, всегда стараюсь упорно работать и совершенствоваться с каждым днем. Я еще молод, и мне нужно многому научиться. Меня с ним не сравнить.
– Но ты сам считаешь, что можешь добиться самых больших высот в футболе – выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира?
– Это моя мечта. Я надеюсь, что когда-нибудь помогу сборной Бразилии выиграть чемпионат мира, завоевать несколько титулов.
Все будет зависеть от меня, от моей работы. Я должен быть всегда сконцентрирован на работе, и тогда, даст Бог, выиграю много трофеев в будущем, – сказал Педро.