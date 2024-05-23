Аршавин о гонке в РПЛ: «Динамо» задорно играет, вырывает матчи в концовке, но «Краснодар» может хлопнуть дверью. За игру «Зенита» с «Ростовом» не переживаю» 

Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Все в руках у «Динамо». Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару». Сначала одни проигрывают там, где никогда не проигрывали, Кассьерра забил пять [в матче «Зенита» с «Ахматом»], а мог шесть. Мне кажется, что «Зенит» прорвало и за матч против «Ростова» я не переживаю.

«Динамо» задорно играет, вырывает матчи в концовке, но «Краснодар» может хлопнуть дверью», — сказал экс-игрок сборной России.

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!