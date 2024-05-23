Аршавин о гонке в РПЛ: «Динамо» задорно играет, вырывает матчи в концовке, но «Краснодар» может хлопнуть дверью. За игру «Зенита» с «Ростовом» не переживаю» 

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Все в руках у «Динамо». Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару». Сначала одни проигрывают там, где никогда не проигрывали, Кассьерра забил пять [в матче «Зенита» с «Ахматом»], а мог шесть. Мне кажется, что «Зенит» прорвало и за матч против «Ростова» я не переживаю. 

«Динамо» задорно играет, вырывает матчи в концовке, но «Краснодар» может хлопнуть дверью», — сказал экс-игрок сборной России.

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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10 комментариев
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Сколько очков Зенит потерял в этом году на своём стадионе, сколько матчей не смог забить после многомесячной голевой серии, я бы на месте Аршавина не был на столько уверенным, тем более с Ростовом...
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Краснодар может хлопнуть дверью так, что она в лоб отскочит. Имею в виду, и выиграет, и чемпионом не станет.
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Хлопнет дверью Ростов.
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А Ростов не проиграет.
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Каждая из команд, может хлопнуть дверью. Но всё таки у Динамо есть преимущество, Динамо не нужно с первых минут бежать вперёд, а Краснодар просто обязан это делать. А значит у Динамо есть преимущество, выбрать ту тактическую схему игры, котороя может привести к победному результату.
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Ещё б тебе переживаь)))) карп скажет как всегда все понравилось ну и))) ладно зенит выиграет не 61 а 31😀😀😀😀
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Ответ Вячеслав Припузов
Сколько очков Зенит потерял в этом году на своём стадионе, сколько матчей не смог забить после многомесячной голевой серии, я бы на месте Аршавина не был на столько уверенным, тем более с Ростовом...
А что Ростов чем лучше Ахмата.очки не нужны ни тем ни тем.забкдььте про честь клуба и тому подобную ересь
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Ответ maks44
Хлопнет дверью Ростов.
Хлопнут Ростов)))
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