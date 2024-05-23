ЦСКА и «Нетология» сегодня проведут онлайн-лекцию про «Старт в спортивном менеджменте и маркетинге»

Сегодня, в 19:00 ПФК ЦСКА совместно с образовательной платформой «Нетология» проведет онлайн-лекцию в «Старт в спортивном менеджменте и маркетинге».

На лекции рассмотрят несколько тем, в том числе:

– об особенностях продвижения и управления в спортивной индустрии;

– о ключевых компетенциях спортивного менеджера,

– об основных рабочих задачах.

Также будет возможность задать интересующие вопросы заместителю генерального директора ПФК ЦСКА Владимиру Юрину.

Зарегистрироваться на бесплатное открытое занятие можно по ссылке.