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Сон повторил рекорд по ассистам (68) за «Тоттенхэм» в АПЛ, догнав Андертона

Сон Хын Мин забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Саутгемптоном» (5:0).

Форвард сделал 68-й ассист за карьеру в «Тоттенхэме» в АПЛ, повторив рекорд клуба, установленный Дарреном Андертоном.

В 13 матчах текущего сезона в Премьер-лиге на счету Сона 5 голов и 6 ассистов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoСон Хын Мин
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoТоттенхэм
logoДаррен Андертон
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