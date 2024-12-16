Сон повторил рекорд по ассистам (68) за «Тоттенхэм» в АПЛ, догнав Андертона

Сон Хын Мин забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Саутгемптоном» (5:0).

Форвард сделал 68-й ассист за карьеру в «Тоттенхэме » в АПЛ , повторив рекорд клуба, установленный Дарреном Андертоном .

В 13 матчах текущего сезона в Премьер-лиге на счету Сона 5 голов и 6 ассистов.