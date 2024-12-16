Сон повторил рекорд по ассистам (68) за «Тоттенхэм» в АПЛ, догнав Андертона
Сон Хын Мин забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Саутгемптоном» (5:0).
Форвард сделал 68-й ассист за карьеру в «Тоттенхэме» в АПЛ, повторив рекорд клуба, установленный Дарреном Андертоном.
В 13 матчах текущего сезона в Премьер-лиге на счету Сона 5 голов и 6 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем