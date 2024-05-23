Хавбек «Байера» Андрих о поражении от «Аталанты»: «Предпочел бы, чтобы оно произошло в какой-нибудь незначащей игре. Тяжело это принять»

Роберт Андрих оценил проигрыш «Байера» «Аталанте» (0:3) в финале Лиги Европы.

Леверкузенцы потерпели первое поражение в сезоне.

«Я бы предпочел, чтобы оно произошло в какой-нибудь незначащей игре. Чрезвычайно тяжело это принять, но мы должны быть честными с самими собой. Сегодня все произошло заслуженно, так что мы должны с высоко поднятой головой выйти и поздравить «Аталанту». Сегодня она точно заслужила больше нашего.

« » делала то же, что и всегда. Она по всему полю шла в обыгрыш лицом к лицу и выигрывала в решающих индивидуальных дуэлях. Полагаю, в игре были фазы, в которых мы действовали лучше, но реальных моментов для взятия ворот не создавали. Если пропускаешь трижды и ни разу не забиваешь, то заслуживаешь поражения», – сказал полузащитник « ».