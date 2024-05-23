Джака про 0:3 от «Аталанты»: «Беспроигрышная серия не волновала «Байер». Обидно, что в финале ЛЕ не удалось сделать то, что получалось до сих пор»

Гранит Джака высказался о поражении от «Аталанты» (0:3) в финале Лиги Европы.

«Честно говоря, нас не интересует беспроигрышный рекорд. Это не волновало нас с самого начала.

Мы думаем о матчах, и, к сожалению, сегодня мы проиграли финал. Таков футбол. Вчера мы говорили, что это будет трудная игра. Комплименты «Аталанте».

Обидно, что в финале не получилось. Мы так хорошо выступали до этого матча, и тот факт, что в финале нам не удалось сделать то, что обычно получается, является частью игры. Мы должны это принять», – сказал полузащитник « » RTL после матча.

«Байер» проиграл впервые в этом сезоне – 0:3 «Аталанте» в финале ЛЕ. Было 42 победы и 9 ничьих