Аршавин о победе «Аталанты» в ЛЕ: «Гасперини обыграл Алонсо – игра один в один по всему полю. Это работает, когда есть своя философия, подобраны люди, готовые воплощать» 

Андрей Аршавин оценил победу «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

« » сегодня показала игру в первом тайме дедовских времен — один в один по всему полю. Это стиль, который Гасперини всегда проповедовал. Непобедимых не бывает.

Мы видим, что это работает, когда есть своя философия, подобраны люди, которые готовы воплощать на поле. Можно сказать, что обыграл », — сказал экс-игрок сборной России.