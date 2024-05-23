Аршавин о победе «Аталанты» в ЛЕ: «Гасперини обыграл Алонсо – игра один в один по всему полю. Это работает, когда есть своя философия, подобраны люди, готовые воплощать» 

Теги Байер Андрей Аршавин Аталанта Хаби Алонсо Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Андрей Аршавин оценил победу «Аталанты» над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Аталанта» сегодня показала игру в первом тайме дедовских времен — один в один по всему полю. Это стиль, который Гасперини всегда проповедовал. Непобедимых не бывает. 

Мы видим, что это работает, когда есть своя философия, подобраны люди, которые готовы воплощать на поле. Можно сказать, что Гасперини обыграл Алонсо», — сказал экс-игрок сборной России.

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