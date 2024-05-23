Алонсо о 0:3 в финале: «Аталанта» переигрывала «Байер», была лучшей командой. Мы показали не лучший уровень»
Хаби Алонсо поделился впечатлениями от игры с «Аталантой» (0:3) в Лиге Европы.
«Когда мы получали небольшое преимущество, «Аталанта» успешно возвращала его себе. Мы были к этому готовы, однако после гола – и даже до него – соперник нас переигрывал.
Таков футбол, такое бывает. Нам нужно будет оценить произошедшее, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие (финал Кубка Германии – Sports).
Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились чего-то достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, и мы отдали все силы, но вышло не так, как планировалось.
Мы показали не лучший уровень – все, я в том числе. Это послужит нам уроком.
Сегодня «Аталанта» была лучшей командой. Это следствие прекрасной работы Гасперини, я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал главный тренер «Байера».
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Ну когда год держишь Бога за бороду , такое случается !