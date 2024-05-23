Алонсо о 0:3 в финале: «Аталанта» переигрывала «Байер», была лучшей командой. Мы показали не лучший уровень»

Теги Байер Аталанта Хаби Алонсо бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Хаби Алонсо поделился впечатлениями от игры с «Аталантой» (0:3) в Лиге Европы.

«Когда мы получали небольшое преимущество, «Аталанта» успешно возвращала его себе. Мы были к этому готовы, однако после гола – и даже до него – соперник нас переигрывал.

Таков футбол, такое бывает. Нам нужно будет оценить произошедшее, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие (финал Кубка Германии – Sports).

Конечно, нам больно, но эту боль нужно использовать во благо. Мы добились чего-то достаточно выдающегося и должны гордиться. У нас была большая возможность, и мы отдали все силы, но вышло не так, как планировалось.

Мы показали не лучший уровень – все, я в том числе. Это послужит нам уроком.

Сегодня «Аталанта» была лучшей командой. Это следствие прекрасной работы Гасперини, я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал главный тренер «Байера».

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17 комментариев
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Всё понятно с Алонсо. Тренер одного непобедимого сезона. Хватило лишь на серию из полсотни матчей без проигрыша

Развалил Баер, физрук
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Достойно сказал, по делу признал поражение
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Алонсо и Байер чудесны, но тут такой мастер-класс от деда. Очень легкая победа для финала и такого соперника, просто уничтожили немцев
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Ответ kaka10
Всё понятно с Алонсо. Тренер одного непобедимого сезона. Хватило лишь на серию из полсотни матчей без проигрыша Развалил Баер, физрук
Пришел на всё готовое. На багаже Сеоане доехал до своей беспроигрышной серии.
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0
+12
Весь сезон был на высоте, но именно на финал еврокубка умудрился выбрать самый конченный состав из всех возможных
+11
-3
+8
Образцовое интервью, браво Хаби👏🏻 все по делу сказал
+3
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Ответ За Валенсию с 1999
Весь сезон был на высоте, но именно на финал еврокубка умудрился выбрать самый конченный состав из всех возможных
Он ещё и Гложека выпустил с целью переломить игру ))
Ну когда год держишь Бога за бороду , такое случается !
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Ответ Отец Абду
Лицо ставочкниов, которые поставили на камбэк Байера на последних минутах представили?:)
Ну, если это такие ставочники, которые привыкли ставить на камбэки Байера, то ничего особенного с их лицами не происходит. Они лишь посмеиваются и считают, на что потратить оставшийся выигрыш.
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Хороший ты мужик, Алонсон!
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Ой да много кто их переигрывал, просто серия была на диком фарте и логично закончилась в матче, где на кону стоял трофей. Европа куда больше, чем Германия. Не доросли еще.
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проиграли 1 матч, и уже все орут что байер дно)) мертвая юва выиграли кубок италии хотя многие говорили аталанта заберет и они в форме)) Так же дортмунд выиграет у Реала вот удивление то будет
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Чисто тренерское поражение, Гасперини просто на классе, нужно признать, хоть и болел за Байер. Тоже опыт, согласен, у Алонсо всё впереди, надеюсь будет выдающимся тренером. Финал есть финал, здесь команда играющая в дыр-дыр изначально в заведомо худшей позиции, игра часто разбивается на эпизоды, и кто лучше решит их и совершит меньше ошибок - тот и победит. К тому же, физически Байер был подведён к финалу в наихудшем состоянии, Аталанта просто затоптала их, без шансов.
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Ответ Aelcrown
проиграли 1 матч, и уже все орут что байер дно)) мертвая юва выиграли кубок италии хотя многие говорили аталанта заберет и они в форме)) Так же дортмунд выиграет у Реала вот удивление то будет
Юве зачем трогать то;)
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