Лукман с хет-триком «Байеру» и Дзаппакоста – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.
Хавбек «Аталанты» Адемола Лукман сделал хет-трик в матче с «Байером» (3:0).
На счету защитника «Аталанты» Давиде Дзаппакосты в этой игре голевая передача, 4 отбора, 3 возврата владения, точность пасов – 81%.
Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо преодолел дистанцию 13,02 км, развив скорость до 34,2 км/ч, точность пасов – 74%.
Защитник «Байера» Пьеро Инкапиэ сделал 2 отбора, 8 возвратов владения, точность пасов – 92%.