Лукман с хет-триком «Байеру» и Дзаппакоста – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.

Хавбек «Аталанты» сделал хет-трик в матче с « » (3:0).

На счету защитника «Аталанты» в этой игре голевая передача, 4 отбора, 3 возврата владения, точность пасов – 81%.

Полузащитник «Аталанты» преодолел дистанцию 13,02 км, развив скорость до 34,2 км/ч, точность пасов – 74%.

Защитник «Байера» сделал 2 отбора, 8 возвратов владения, точность пасов – 92%.