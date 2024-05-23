Лукман с хет-триком «Байеру» и Дзаппакоста – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Теги Байер Аталанта Лига Европы УЕФА рейтинги Давиде Дзаппакоста Адемола Лукман Эдерсон Лоуренсо Пьеро Инкапиэ Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.

Хавбек «Аталанты» Адемола Лукман сделал хет-трик в матче с «Байером» (3:0).

На счету защитника «Аталанты» Давиде Дзаппакосты в этой игре голевая передача, 4 отбора, 3 возврата владения, точность пасов – 81%.

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо преодолел дистанцию 13,02 км, развив скорость до 34,2 км/ч, точность пасов – 74%.

Защитник «Байера» Пьеро Инкапиэ сделал 2 отбора, 8 возвратов владения, точность пасов – 92%.

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1 комментарий
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Интересно ёпта кто же станет игроком недели 🤔🤔🤔
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