Хет-трик Лукмана – первый в еврокубковом финале с 1975 года, когда трижды забил Хайнкес

Теги Байер Боруссия Менхенгладбах Аталанта Твенте Юпп Хайнкес бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Адемола Лукман Лига конференций УЕФА Футбол

Хет-трик Адемолы Лукмана стал первым в финале еврокубков в XXI веке.

Вингер «Аталанты» отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах матча с «Байером» в Лиге Европы.

Это шестой случай, когда в финале еврокубкового турнира один из футболистов забивает как минимум три гола. В последний раз это удавалось Юппу Хайнкесу из гладбахской «Боруссии», трижды поразившему ворота «Твенте» во втором финальном матче Кубка УЕФА 1975 года (0:0, 5:1).

Со статистикой Лукмана можно ознакомиться здесь.

Лукман прибил «Байер» хет-триком в финале ЛЕ! Что о нем нужно знать?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Теперь ждем когда Лукман возглавит Баварию и выиграет ЛЧ
+3
0
+3
Одуреть, такую историю сегодня написали
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий