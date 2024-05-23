Хет-трик Лукмана – первый в еврокубковом финале с 1975 года, когда трижды забил Хайнкес
Хет-трик Адемолы Лукмана стал первым в финале еврокубков в XXI веке.
Вингер «Аталанты» отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах матча с «Байером» в Лиге Европы.
Это шестой случай, когда в финале еврокубкового турнира один из футболистов забивает как минимум три гола. В последний раз это удавалось Юппу Хайнкесу из гладбахской «Боруссии», трижды поразившему ворота «Твенте» во втором финальном матче Кубка УЕФА 1975 года (0:0, 5:1).
Со статистикой Лукмана можно ознакомиться здесь.
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