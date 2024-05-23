Хет-трик Лукмана – первый в еврокубковом финале с 1975 года, когда трижды забил Хайнкес

Хет-трик Адемолы Лукмана стал первым в финале еврокубков в XXI веке.

Вингер «Аталанты» отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах матча с « » в .

Это шестой случай, когда в финале еврокубкового турнира один из футболистов забивает как минимум три гола. В последний раз это удавалось из гладбахской « », трижды поразившему ворота « » во втором финальном матче Кубка УЕФА 1975 года (0:0, 5:1).

Со статистикой Лукмана можно ознакомиться здесь.

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