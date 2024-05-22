Лукман дважды забил «Байеру» в 1-м тайме финала Лиги Европы – он первый африканец с дублем в финале еврокубка

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Давиде Дзаппакоста Адемола Лукман Футбол

Адемола Лукман сделал дубль в финале Лиги Европы.

Вингер «Аталанты» открыл счет на 12-й минуте игры с «Байером», замкнув прострел защитника Давиде Дзаппакосты. На 26-й дальним ударом нигериец увеличил преимущество бергамасков.

Как сообщает Opta Sports, Адемола – первый африканец, оформивший дубль в финале еврокубка.

У Лукмана 4 гола в 11 матчах в текущем розыгрыше Лиги Европы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий
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Что-то мне подсказывает что при такой игре Аталанты камбэк Байера после 80 минуты вряд ли сработает...
+72
-3
+69
Грузим квартиры на Байер
+58
-9
+49
Ответ Папа Футбола
Что-то мне подсказывает что при такой игре Аталанты камбэк Байера после 80 минуты вряд ли сработает...
Согласен полностью
Аталанта на голову выше в этой игре
Почему-то все говорят, что Байер не тот, но на самом деле Аталанта слишком хороша
+47
-2
+45
Вот сейчас смотришь и думаешь: какое же достижение для Миранчука быть даже игроком ротации в этой команде. Аталанта как будто всегда немного недооценена на фоне Юве, Милана etc. Но играют они прекрасно совершенно, вне зависимости от итога матча)
+38
-1
+37
Ответ espernauto
Вот сейчас смотришь и думаешь: какое же достижение для Миранчука быть даже игроком ротации в этой команде. Аталанта как будто всегда немного недооценена на фоне Юве, Милана etc. Но играют они прекрасно совершенно, вне зависимости от итога матча)
Давно говорю, что это околотоп последних лет. Даже в Европе они вылетали исключительно от топов типа ПСЖ.
+15
-1
+14
Первое поражение Байера в сезоне
+10
0
+10
Лукман - 🔝
+10
-1
+9
Похоже сказке конец. У такой Аталанты выиграть будет тяжело.
+6
0
+6
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Лудоман счас в панике
+9
-3
+6
Ответ Эмиль Джафаров
Грузим квартиры на Байер
Э-эксперт
+4
0
+4
Типа африканец, что родился в Лондоне и не жил в Африке )
+4
0
+4
А ведь мог бы сейчас быть в расширенном списке сборной Англии. Ещё перед ЧМ 2018 этот Чемпион мира до 20 лет в составе сборной Англии провел шикарный финальный отрезок за Лейпциг, он был очень хорош той весной, составлял дуэт нападающих с Тимо Вернером , но Саутгейт его не взял на ЧМ, а взял Уэлбека, который в том сезоне в целом ничего особенного не показывал в Арсенале. Далее, Лукман ещё несколько лет честно ждал вызов в сборную Англии, но так и не дождался. В конечном итоге выбрал Нигерию. Но мне лично очень жаль, всегда хотел его видеть в сборной Англии, в том числе и когда ещё не все его серьезно рассматривали как состоявшегося футболиста, то есть весной - летом 2018 года.....
+4
0
+4
5 ая команда серии> чемпион бундеслиги
+4
0
+4
Кто то угарал, что Ливерпуль проиграл какой то шняге.. Ау глоры, где вы? Они ещё и Суперкубок заберут
+3
0
+3
Лукман не африканец, а родившийся в Англии и воспитанный футбольной школой этой страны игрок.
+4
-1
+3
Лукман - это похороны
+3
0
+3
Ответ Эмиль Джафаров
Грузим квартиры на Байер
И после матча дружно становимся болельщиками Зенита
+3
-1
+2
Ответ Эмиль Джафаров
Грузим квартиры на Байер
😂👏👏👏
+2
0
+2
Как-то буднично померла могучая серия Байера
+2
0
+2
БАЙЕР пока ноль.
+2
0
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Уже хет-трик!
+2
0
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Ответ Футбольный экспертъ
Я бы на месте фанатов Аталанты напрягся, будет камбэк в доп время!?)
Какой камбэк, Аталанта смял Байер. Никто ещё так не делал
+4
-2
+2
Байер можно начинать с 85 минуты смотреть, там самое интересное будет
+4
-2
+2
то есть все другие африканцы, которые брали гражданство европейской страны не считаются? А этот считается, потому что решил не дожидаться приглашения в сборную Англии?
+1
0
+1
Лукман конечно отжег)
+1
0
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Ответ corazon blanco
Комментарий удален пользователем
То есть Байер мог сравнять счёт, а Аталанта 3-4 забить нет? У Аталанты моментов побольше
+2
-1
+1
Уже с хет-триком) Это Виниссиус какой-то) только спокойный)
+1
0
+1
Ответ Fulyan
Давно говорю, что это околотоп последних лет. Даже в Европе они вылетали исключительно от топов типа ПСЖ.
От Байера вылетали, когда он и близко так хорош не был
+1
0
+1
Ответ Эмиль Джафаров
Грузим квартиры на Байер
Не не….уже не прокатит….я за Байер конечно но Атланта не отдаст уже игру…не сегодня
+1
0
+1
Сказка закончилась.
+1
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