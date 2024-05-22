Лукман дважды забил «Байеру» в 1-м тайме финала Лиги Европы – он первый африканец с дублем в финале еврокубка

Адемола Лукман сделал дубль в финале Лиги Европы.

Вингер «Аталанты» открыл счет на 12-й минуте игры с « », замкнув прострел защитника . На 26-й дальним ударом нигериец увеличил преимущество бергамасков.

Как сообщает Opta Sports, Адемола – первый африканец, оформивший дубль в финале еврокубка.

У Лукмана 4 гола в 11 матчах в текущем розыгрыше . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.