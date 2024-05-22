Лукман дважды забил «Байеру» в 1-м тайме финала Лиги Европы – он первый африканец с дублем в финале еврокубка
Адемола Лукман сделал дубль в финале Лиги Европы.
Вингер «Аталанты» открыл счет на 12-й минуте игры с «Байером», замкнув прострел защитника Давиде Дзаппакосты. На 26-й дальним ударом нигериец увеличил преимущество бергамасков.
Как сообщает Opta Sports, Адемола – первый африканец, оформивший дубль в финале еврокубка.
У Лукмана 4 гола в 11 матчах в текущем розыгрыше Лиги Европы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Аталанта на голову выше в этой игре
Почему-то все говорят, что Байер не тот, но на самом деле Аталанта слишком хороша