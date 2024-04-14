Газизов о тренере «Спартака»: «Семак в «Зените» доказывает состоятельность, почему бы и «Спартаку» не обратить внимание на отечественного специалиста»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Курбан Бердыев Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Шамиль Газизов Гильермо Абаскаль Футбол

Шамиль Газизов считает, что «Спартак» должен возглавить отечественный тренер.

На ваш взгляд, кто станет главным тренером «Спартака»?

– Был бы не против, если «Спартак» возглавит представитель советско‑российской тренерской школы. Сергей Семак в «Зените» доказывает свою состоятельность, почему бы и «Спартаку» не обратить внимание на отечественного специалиста.

Черчесов, Карпин, Бердыев?

– Я бы не хотел называть имя, руководство «Спартака» само должно сделать выбор, – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и выиграл с петербургской командой пять чемпионатов России подряд.

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35 комментариев
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Ответ Пассажир 13
Если отправить Семака в любой другой клуб,где нет столько бразильцев,то хрен он там что докажет...
"Уфа" - попал в еврокубки.
Первый сезон в "Зените", с одним бразильцем, и тот Эрнани - чемпионство.
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Только Мостовой, только хардкор!
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Во-первых, это нереально. Во-вторых, нисколько не умаляя заслуг Семака, дело не только в нём, а ещё и в целом что в клубе всё нормально работает. В нынешнем Спартаке это невозможно, там нужно уничтожать вообще ВСЁ и строить заново. Иначе никак)
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Ответ Nogoi89
Таких, как Семак молодых но уже опытных тренеров в нашей стране, дай бог человека три. Карпин, Семак, Галактионов. Тех, кто при этом что-то стоящее показывал - Карпин и Семак. Тех, кто ещё спокоен, как удав имеет,план и придерживается его вообще кроме Семака нет.
>Тех, кто ещё спокоен, как удав имеет,план и придерживается его вообще кроме Семака нет.

Очень интересно, что из этого списка Семак сохранил бы в Спартаке.
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Ответ Onion
Почитай, кого и где тренировал Семак...
Для чего? Что бы увидеть там Уфу?
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Ответ </c/>
Черчесов сильный тренер, но его назначение как по мне будет ошибочным, не сможет он нашим нежным игрокам привить правильный футбол и жёсткость...
Этот клоун - сильный тренер? С чего бы?
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Ответ Nogoi89
Таких, как Семак молодых но уже опытных тренеров в нашей стране, дай бог человека три. Карпин, Семак, Галактионов. Тех, кто при этом что-то стоящее показывал - Карпин и Семак. Тех, кто ещё спокоен, как удав имеет,план и придерживается его вообще кроме Семака нет.
Тихонов, Юран и про спартаковский дух знают не по наслышке.
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Ответ arspurs9
Этот клоун - сильный тренер? С чего бы?
как ни крути, везде он показывал приличный результат, мягко говоря есть нюансы по его поведению, но его скиллы тренерские несомненно высоки...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этот "португалоговорящий", как ты его высокомерно назвал, говорит по-русски лучше многих родившихся в России, живëт у нас уже 15 лет, имеет гражданство России и два высших образования, также полученных в России. Гонору бы Вам поменьше, господин спартаковец.
имя его не вспомнил, а про его достижения в обучении я не ставил под сомнения, лишь написал, что не исключено, что именно он является тем самым механизмом который и двигает зенит...
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Ответ Сергей Лютый
В Зените не Семак доказывает а Газпром решает, там и я бы результат как тренер давал...
То что ты кому давал бы оставь при себе. А Семак ещё в Уфе себя как тренер показал и в Зените лишь подтвердил статус.
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Ответ PalPal
Тихонов, Юран и про спартаковский дух знают не по наслышке.
Тихонов - слабый тренер. Юран хороший тренер для команд второй половины. Его сожрут болельщики быстрее Кононова. Барсик, колхозник и все такое сразу же ярлыков навешают, задергают. Плюс, у него от природы, так получилось лоска не хватает для таких команд, как Спартак, ну простой мужик он. Конечно, денег поднимет, но это будет ужас для всех
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Ответ </c/>
как ни крути, везде он показывал приличный результат, мягко говоря есть нюансы по его поведению, но его скиллы тренерские несомненно высоки...
Какой? Целенаправленный слив чемпионата из за гордости - результат? Вполне нормальное 4-е место для вливающего тогда тонны денег Динамо - результат? Титул с 34-х кратным чемпионом Венгрии, который к приходу Стаса шел на стрике из трех чемпионств подряд - результат?
Единственный результат - неплохой ЧМ, где был наш успех не в тренерской тактике и интеллекте, а в шикарной физике и дикой самоотдаче. Он смог зарядить игроков? Да. Это работает только на коротких дистанциях? Да.
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Ответ </c/>
Черчесов сильный тренер, но его назначение как по мне будет ошибочным, не сможет он нашим нежным игрокам привить правильный футбол и жёсткость...
Жёсткость, это для регби и других видов спорта. Вам надо заново учиться в футбол играть: стеночки, забегания...
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Ответ Onion
Не смог пройти в ЛЧ Ювентус и Челси. Физрук однозначно.
Где я говорил, что Семак физрук? И да, Ювентус был мёртвый, Челси ни так ни сяк. Ну и с Брюгге провал был. Можно было выигрывать спокойно, как это делали те же Маккаби из Израиля. Семак неплохой тренер, но в еврокубках слабо выступал с командой, это факт.
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Ответ R14052010
Я вижу только Моуриньо. Либо Сарри. Не надо нам физруков, нам нужны тренеры с большим опытом и квалификацией. Я бы с Семаком не сравнивал, я бы сравнил с Клоппом, как он со средними игроками брал ЛЧ, вот это да, вот это класс. Ну а так Семак в ЛЧ ничего не показал.
Не смог пройти в ЛЧ Ювентус и Челси. Физрук однозначно.
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Ответ arspurs9
При всем уважении к Семаку, он ничего не доказывает. Без нескольких своих бразильских лидеров команда резко перестает выделяться из всех и начинает играть сомнительно. Он неплохо реализовывает имеющийся состав, вот и все. Поставь в состав Спартака Промеса и результат весной так же был явно лучше, чем без него. Так что нет, в России нет тренеров. Искать нужно иностранца.
Почитай, кого и где тренировал Семак...
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Ответ Пассажир 13
Если отправить Семака в любой другой клуб,где нет столько бразильцев,то хрен он там что докажет...
Так Семак был в Уфе , и при нём Уфа вышла в Лигу Европы.
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Вот счастье-то подвалило, можно теперь долго обсуждать нового тренера, а то на застое с Абаскалем надоели.
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"Огласите весь список, пожалуйста..." (с)
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Даже если абстрагироваться от спартака, каждый раз, когда где-то увольняется тренер, поблизости начинают шнырять всякие тархановы, кононовы, черевченки и прочие гаджиевы.
Вот и здесь начинается полет стервятников, но в случае спартака это даже забавно.
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За себя и за Сашку! ©
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Шпилевского надо с Кипра выписывать
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