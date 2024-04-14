Газизов о тренере «Спартака»: «Семак в «Зените» доказывает состоятельность, почему бы и «Спартаку» не обратить внимание на отечественного специалиста»
Шамиль Газизов считает, что «Спартак» должен возглавить отечественный тренер.
– На ваш взгляд, кто станет главным тренером «Спартака»?
– Был бы не против, если «Спартак» возглавит представитель советско‑российской тренерской школы. Сергей Семак в «Зените» доказывает свою состоятельность, почему бы и «Спартаку» не обратить внимание на отечественного специалиста.
– Я бы не хотел называть имя, руководство «Спартака» само должно сделать выбор, – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и выиграл с петербургской командой пять чемпионатов России подряд.
Первый сезон в "Зените", с одним бразильцем, и тот Эрнани - чемпионство.
Очень интересно, что из этого списка Семак сохранил бы в Спартаке.
Единственный результат - неплохой ЧМ, где был наш успех не в тренерской тактике и интеллекте, а в шикарной физике и дикой самоотдаче. Он смог зарядить игроков? Да. Это работает только на коротких дистанциях? Да.
Вот и здесь начинается полет стервятников, но в случае спартака это даже забавно.