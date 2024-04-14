Газизов о тренере «Спартака»: «Семак в «Зените» доказывает состоятельность, почему бы и «Спартаку» не обратить внимание на отечественного специалиста»

Шамиль Газизов считает, что «Спартак» должен возглавить отечественный тренер.

– На ваш взгляд, кто станет главным тренером « »?

– Был бы не против, если «Спартак» возглавит представитель советско‑российской тренерской школы. Сергей Семак в « » доказывает свою состоятельность, почему бы и « » не обратить внимание на отечественного специалиста.

– , , Бердыев?

– Я бы не хотел называть имя, руководство «Спартака» само должно сделать выбор, – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

возглавил «Зенит» в 2018 году и выиграл с петербургской командой пять чемпионатов России подряд.