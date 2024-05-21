Гасперини о финале ЛЕ: «Аталанта» играет против великой команды. Цифры «Байера» говорят сами за себя. Но мы уверены в себе»

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем финале Лиги Европы.

В финальной игре Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Байером». Встреча состоится в Дублине завтра в 22:00 по московскому времени.

«Выход в Лигу чемпионов в воскресенье был важным шагом, это позволит нам полностью сосредоточиться на этом финале сейчас. Это, безусловно, позитивный момент, но преобладающее чувство – это ожидание, в том смысле, что мы верим, что полностью готовы к игре. Теперь мы ждем, чтобы вступить в бой.

Непросто играть каждые три дня на протяжении трех месяцев и при этом выкладываться на полную. Мы провели много хороших игр, но у нас все еще есть сожаления по поводу матча с «Ювентусом», который был не совсем удачным для нас. Но впереди еще один матч, еще один финал, еще один трофей.

Мы играем против великой команды. Цифры и их выступления за эти месяцы говорят сами за себя. Однако мы тоже встречались с многими сильными командами на нашем пути, как в Италии, так и за рубежом. У нас тоже много уверенности в себе», – сказал главный тренер «Аталанты».

«Байер» провел 51 матч без поражений со старта сезона – 42 победы, 9 ничьих

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5 комментариев
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Гасперини все свои финалы проиграл с Аталантой. Вроде уже 3 финала кубка у него было.
Сейчас уж тем более шансов немного.
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Обидно будет,если все финалы проиграют
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Сложный выбор за кого болеть. С одной стороны Байер и Алонсо шикарны, а с другой - Гасперини заслужил уже трофей
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