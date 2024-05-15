Сергей Силкин: «Вендел никому не нужен, поэтому он говорит, что останется в «Зените». Там легионеры диктуют свои желания, избаловались»

Сергей Силкин прокомментировал намерение Вендела остаться в «Зените».

Ранее 26-летний бразилец подтвердил, что продолжит играть за клуб из Санкт-Петербурга в следующем сезоне.

«Все говорит о том, что легионеры диктуют в «Зените» свои желания.

Если «Зенит» считает себя флагманом российского футбола, то порядок там должен быть как нигде. Не футболисты должны диктовать, увеличивать или не увеличивать зарплаты.

Вендел уже раз прокололся. Раз прокололся, то штраф плати! Надо так с ними. Они до такой степени уже избаловались, что им не нравится, если в контракт вносятся их обязанности, что им нельзя и что можно.

Вендел никому больше не нужен! Поэтому он говорит, что точно останется в «Зените», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин.