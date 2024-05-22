Ромарио о карьере: «Я очень любил вечеринки. Сейчас я не смог бы так жить: глобализация, интернет... Это дерьмо меня бы погубило»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Ла Лига Ромарио соцсети брань Футбол

Ромарио признался, что не стал бы футболистом в эпоху социальных сетей.

«Я очень любил вечеринки [во время карьеры игрока]. Сейчас мне они нравятся немного меньше, да и времени на них меньше.

Сейчас я, как футболист, не смог бы так жить. Потому что эти глобализация, интернет, инстаграм, фэйсбук, твиттер... Это дерьмо меня бы погубило», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио, закончивший карьеру в 42 года (в 43 возобновил ее на один матч).

Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»

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7 комментариев
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Ну да, сейчас таких Гарринча, Гаскойн, Бест выгнали бы из команды после первого же дебоша. В итоге играют рафинированные и послушные соевики-профессионалы. Слава богу, Азара не поперли из Челси раньше времени, а то было бы совсем грустно
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Так и есть. Те кто успел пожить в 90-е, начало 2000-х - радуйтесь.
Лучшие времена в новейшей истории. Тогда именно что была настоящая свобода максимальная.
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Ответ Carasa
Ну да, сейчас таких Гарринча, Гаскойн, Бест выгнали бы из команды после первого же дебоша. В итоге играют рафинированные и послушные соевики-профессионалы. Слава богу, Азара не поперли из Челси раньше времени, а то было бы совсем грустно
С таким режимом в современном футболе они бы ни одного полного матча не отыграли на высшем уровне. Ну и пример Азара показал, что происходит с телом даже не к концу карьеры, а всего в 29 лет
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И при этом 2000 голов наклепал бы. Интервью со стаканом давал что ли?
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Что он дерьмом назвал? Вечеринки или соцсети?
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раз уж футболистом не стал бы, значит 2000 голов забил бы в фифе. видимо, в фифе старенькой и на низкой сложности, ведь пьяным играется сложнее, а онлайн он не потянул бы.
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Ответ Ярош _БО
С таким режимом в современном футболе они бы ни одного полного матча не отыграли на высшем уровне. Ну и пример Азара показал, что происходит с телом даже не к концу карьеры, а всего в 29 лет
Ну меня устраивает, мне он не должен ничего, поиграл как мастер до 29 лет и достаточно. Смотреть на более скучного профессионала, который до 40 играет - не, спасибо
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