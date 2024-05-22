Ромарио о карьере: «Я очень любил вечеринки. Сейчас я не смог бы так жить: глобализация, интернет... Это дерьмо меня бы погубило»

Ромарио признался, что не стал бы футболистом в эпоху социальных сетей.

«Я очень любил вечеринки [во время карьеры игрока]. Сейчас мне они нравятся немного меньше, да и времени на них меньше.

Сейчас я, как футболист, не смог бы так жить. Потому что эти глобализация, интернет, инстаграм, фэйсбук, твиттер... Это дерьмо меня бы погубило», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио, закончивший карьеру в 42 года (в 43 возобновил ее на один матч).

Ромарио: «Я забил бы более 2000 голов в современном футболе. Игроки сейчас тупые, слишком много бегают. В мое время футболисты были техничнее и умнее»