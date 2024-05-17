Мостовой о Кубке России: «Что напридумывали? Выйди «Спартак» в Суперфинал, «Зенит» имел бы право сказать: «Ничего себе! Мы же у вас вроде уже выиграли». Удивительная схема»
Александр Мостовой выразил удивление форматом Кубка России.
В финале Фонбет Кубка России турнира сыграют «Зенит» и «Балтика».
Петербуржцы дошли до этой стадии через Путь РПЛ, калининградцы – через Путь регионов.
«Никакие это не финалы. Что они напридумывали?
В футболе все давно придумано. Какой финал? Разве «Спартаку» после поражения от «Балтики» дали какие-то медали или кубок?
А если бы «Спартак» выиграл и вышел в Суперфинал с «Зенитом», то питерцы имели бы полное право сказать: «Ничего себе! Мы же у вас вроде бы уже выиграли в кубке».
Удивительная схема», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
https://www.youtube.com/watch?v=1ErrQogdEL4
А смысл? ЦСКА проигрывает Зениту в финале пути РПЛ. Потом например побеждает Балтику/Спартак в финале пути регионов. И в финале... мы в ТРЕТИЙ РАЗ смотрим на матч ЦСКА - Зенит? Да сколько можно-то? Зенит уже победил ЦСКА. И представим себе, после этого выйдут на поле в финале и... "шо?! опять???"
Тогда лучше 8 групп по 4 команды (2 из РПЛ + 2 из перди)
Поэтому лучше бы, чтобы кубок был обычный "на вылет", и с 1/16 вступают команды РПЛ, а если нужны эксперименты с форматом, с целью "занять клубы в отсутствие еврокубков" - сделать другой турнир, условно "кубок РПЛ" - подобные есть и в других странах.
Ну и формат с группой из 3 команд - РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2, с 3 матчами - тоже был лучше (с точки зрения региональных команд). Правда, в то время команды из зоны еврокубков вступали в кубок только весной.
Что-то на РенТВшном
Хотите вы оставить группы - хорошо.
6 игр сыграли в группе, первые места автоматом в 1/4 финала.
Четыре команды, занявшие вторые места играют два матча с четырьмя командами из ФНЛ/ФНЛ-2. Победители попадают на те 4 команды и играют 2 матча.
А потом уже полуфинал со слепым жребием и Финал из одного матча.
В итоге игр меньше, но все-равно достаточно. 1 место в группе имеет смысл занимать.
Никак путей региона.
Но то, что в этом сезоне, проигравший в финале пути РПЛ не играет финал нижней сетки с командой из пути регионов - это полная чушь, зачем было введено такое изменение – непонятно