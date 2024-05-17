Мостовой о Кубке России: «Что напридумывали? Выйди «Спартак» в Суперфинал, «Зенит» имел бы право сказать: «Ничего себе! Мы же у вас вроде уже выиграли». Удивительная схема»

Александр Мостовой выразил удивление форматом Кубка России.

В финале Фонбет Кубка России турнира сыграют « » и « ».

Петербуржцы дошли до этой стадии через Путь РПЛ, калининградцы – через Путь регионов.

«Никакие это не финалы. Что они напридумывали?

В футболе все давно придумано. Какой финал? Разве «Спартаку» после поражения от «Балтики» дали какие-то медали или кубок?

А если бы «Спартак» выиграл и вышел в Суперфинал с «Зенитом», то питерцы имели бы полное право сказать: «Ничего себе! Мы же у вас вроде бы уже выиграли в кубке».

Удивительная схема», – сказал бывший футболист « » .