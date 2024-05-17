Мостовой о Кубке России: «Что напридумывали? Выйди «Спартак» в Суперфинал, «Зенит» имел бы право сказать: «Ничего себе! Мы же у вас вроде уже выиграли». Удивительная схема»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Балтика Футбол

Александр Мостовой выразил удивление форматом Кубка России.

В финале Фонбет Кубка России турнира сыграют «Зенит» и «Балтика».

Петербуржцы дошли до этой стадии через Путь РПЛ, калининградцы – через Путь регионов.

«Никакие это не финалы. Что они напридумывали?

В футболе все давно придумано. Какой финал? Разве «Спартаку» после поражения от «Балтики» дали какие-то медали или кубок?

А если бы «Спартак» выиграл и вышел в Суперфинал с «Зенитом», то питерцы имели бы полное право сказать: «Ничего себе! Мы же у вас вроде бы уже выиграли в кубке».

Удивительная схема», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

37 комментариев
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Да хватит уже ныть. в ЛЧ можно два раза разгромить какую-нибудь команду в группе, а потом ей же слить в финале.
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Всё уже давно придумано. Кубок это исторически игра на вылет. Проиграл, давай до свидания... А у нас придумали компьютерную игру, проиграл, но есть ещё пару жизней)). Зачем изобретать велосипед?
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Да, формат турнира, мягко сказать, очень не очень.. накрутили, навертели.. в итоге в финале всё ж 2 клуба РПЛ. Может ветки «пути РПЛ» и «пути регионов» надо было хотя бы в полуфинале состыковывать? И вылетел из Пути рпл- досвидос.. приходи в следующем году..
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-4
+7
Ответ Nikro9
Напомните, когда так было?!) Интересно
Кажется лига чемпионов 2000. там хоть и не финал, а полуфинал, но Реал прошел Баварию которой за пару месяцев до этого проиграл оба матча во втором групповом этапе. Вроде так, если не ошибаюсь
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Ответ Nikro9
Напомните, когда так было?!) Интересно
На ЧМ-1954 венгры вынесли немцев 8:2 что ли в группе, а в финале 2:1 уступили и так сильнейшая сборная Европы тех времен осталась без золота
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Ответ Aleks Dir
Всё уже давно придумано. Кубок это исторически игра на вылет. Проиграл, давай до свидания... А у нас придумали компьютерную игру, проиграл, но есть ещё пару жизней)). Зачем изобретать велосипед?
Потому что нет еврокубков, поэтому и придумали.
+2
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+2
Ответ Aleks Dir
Всё уже давно придумано. Кубок это исторически игра на вылет. Проиграл, давай до свидания... А у нас придумали компьютерную игру, проиграл, но есть ещё пару жизней)). Зачем изобретать велосипед?
Затем, что мало матчей у команд в сезоне.
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Ответ Бонд0077
Слишковичу уготовлена такая судьба, проиграть Балтике из-за конфликта с Соболевым. Саша не полетел по своей воле,об,яснив недомоганием. А ведь он хорошо реализует моменты. Точно бы забил. Все удары Спартака шли или мимо или прямо в Латышонка. Балтика была заперта у ворот. Случайный гол сделал результат. Желаю Балтике и Игнашевичу удачно завершить сезон в ФНЛ через год и вернуться в сильнейшую лигу. А Слишкович выставил личные амбиции в конфликте важнее выхода в финал кубка. Пусть катится вниз по дорожке.
А почему вы так решили про Соболева? Он вам позвонил и сказал об этом?!)
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Ответ Dmitry Orlov
ну в ЛЧ не помню, а вот на ЧМ Аргентинцы Саудовской Аравии проиграли, потом чемпионом стали.
УНИКАЛЬНАЯ история! Победитель турнира проиграл в группе!
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Ответ Caniball
А почему вы так решили про Соболева? Он вам позвонил и сказал об этом?!)
Потому что все любят теории заговора. Даже если Соболев поругался со Слишковичем, это проблемы Соболева.
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Ответ Бонд0077
Шалимов написал. Прочитайте его статью на сайте Бомбардир
На ютубе есть есть интервью с Биги. Достаточно интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=1ErrQogdEL4
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Ответ Caniball
А почему вы так решили про Соболева? Он вам позвонил и сказал об этом?!)
Шалимов написал. Прочитайте его статью на сайте Бомбардир
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Ответ Nikro9
Напомните, когда так было?!) Интересно
Да хоть спартак в сезоне 2002. Столько разгромов в группе, и ничего. Хотя...
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Ответ Болельщик Биатлона
Да не, вполне адекватная и интересная схема со вторым шансом, если кто-то увлекается киберспортивными соревнованиями, то знаком с ней давно Но то, что в этом сезоне, проигравший в финале пути РПЛ не играет финал нижней сетки с командой из пути регионов - это полная чушь, зачем было введено такое изменение – непонятно
"проигравший в финале пути РПЛ не играет финал нижней сетки с командой из пути регионов"

А смысл? ЦСКА проигрывает Зениту в финале пути РПЛ. Потом например побеждает Балтику/Спартак в финале пути регионов. И в финале... мы в ТРЕТИЙ РАЗ смотрим на матч ЦСКА - Зенит? Да сколько можно-то? Зенит уже победил ЦСКА. И представим себе, после этого выйдут на поле в финале и... "шо?! опять???"
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Ответ Caniball
Я бы реформировал следующим образом. Хотите вы оставить группы - хорошо. 6 игр сыграли в группе, первые места автоматом в 1/4 финала. Четыре команды, занявшие вторые места играют два матча с четырьмя командами из ФНЛ/ФНЛ-2. Победители попадают на те 4 команды и играют 2 матча. А потом уже полуфинал со слепым жребием и Финал из одного матча. В итоге игр меньше, но все-равно достаточно. 1 место в группе имеет смысл занимать. Никак путей региона.
Ну смысл ещё в том, чтобы топы хотя бы пару раз за год съездили в перди, порадовать тамошних колхозников.
Тогда лучше 8 групп по 4 команды (2 из РПЛ + 2 из перди)
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Ответ Анатолий Дмитриевич
Да хватит уже ныть. в ЛЧ можно два раза разгромить какую-нибудь команду в группе, а потом ей же слить в финале.
А три раза можно?
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Ответ Пыщь-Пышь
Ну смысл ещё в том, чтобы топы хотя бы пару раз за год съездили в перди, порадовать тамошних колхозников. Тогда лучше 8 групп по 4 команды (2 из РПЛ + 2 из перди)
Тоже вариант.
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Ответ Pertinax Gandi
Эта схема уже второй сезон и Мостовой уже в прошлом году то же самое говорил. Чего обсасывать из года в год. Да, схема странная, но вот она сейчас такая. Под неё буки дают премиальные.
Он несколько раз за год эту съхему критикует, спортс каждый раз это постит.
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Ответ SMART789
Ну так сделайте 18 команд в РПЛ
В отсутствие еврокубков это просто увеличение матчей безо всякой мотивации с ростом болота между 3 строчкой и зоной вылета.
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Ответ Денис Чуев
Потому что нет еврокубков, поэтому и придумали.
Я, если честно, не вижу минусов. Лишние матчи Зенита с Динамо, Спартаком, Динамо, лишние матчи Динамо со Спартаком. Все с интригой и смотрибельные
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Ответ MihuS
Да, формат турнира, мягко сказать, очень не очень.. накрутили, навертели.. в итоге в финале всё ж 2 клуба РПЛ. Может ветки «пути РПЛ» и «пути регионов» надо было хотя бы в полуфинале состыковывать? И вылетел из Пути рпл- досвидос.. приходи в следующем году..
Можно было еще проще, если нужно больше матчей. Обычная сетка, но рпл начинает не с 1/16, а с 1/64. Тогда или в урюпинске праздник - выбили спартак, или просто три поселка на краснодар посмотрят. Хотите больше статусных матчей - полуфмналы и четвертьфиналы в два матча. Все это было...
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Главная проблема формата кубка - максимум 4 (!) команды низших лиг/медиалиги и прочего получают шанс встретиться с командами РПЛ. Это убивает изначальную идею кубка - команды из низших лиг имеют возможность соперничать с командами из высшей. Локомотив проигрывал Горняку из Учалы, Спартак проигрывал Тосно (когда тот ещё не был в РПЛ), и другие подобные. А уж когда в Англии команда из 6-й (по-моему) лиги после нескольких побед попала на Тоттенхэм - это ж праздник на весь город.

Поэтому лучше бы, чтобы кубок был обычный "на вылет", и с 1/16 вступают команды РПЛ, а если нужны эксперименты с форматом, с целью "занять клубы в отсутствие еврокубков" - сделать другой турнир, условно "кубок РПЛ" - подобные есть и в других странах.
Ну и формат с группой из 3 команд - РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2, с 3 матчами - тоже был лучше (с точки зрения региональных команд). Правда, в то время команды из зоны еврокубков вступали в кубок только весной.
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"А если бы «Спартак» выиграл и вышел в Суперфинал"

Что-то на РенТВшном
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Кубок, из которого проиграв раньше, можно вернуться, да сразу в финал -- ну какой же это кубок...
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Редкий случай, когда согласен с Царем. Играть матчи, в которых по сути нет спортивного смысла-зачем?! А если ещё и раунд из двух матчей, а обе команды проходят дальше-….
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Не понимаю, что у них пригорает. Если не ошибаюсь, сборная Испании стала чемпионом мира, проиграв Швейцарии. По логике величайшего тренера за всю историю футбола (ни одного поражения!), у испанцев нужно отобрать титул.
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Эта схема уже второй сезон и Мостовой уже в прошлом году то же самое говорил. Чего обсасывать из года в год. Да, схема странная, но вот она сейчас такая. Под неё буки дают премиальные.
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Я бы реформировал следующим образом.
Хотите вы оставить группы - хорошо.
6 игр сыграли в группе, первые места автоматом в 1/4 финала.
Четыре команды, занявшие вторые места играют два матча с четырьмя командами из ФНЛ/ФНЛ-2. Победители попадают на те 4 команды и играют 2 матча.
А потом уже полуфинал со слепым жребием и Финал из одного матча.
В итоге игр меньше, но все-равно достаточно. 1 место в группе имеет смысл занимать.
Никак путей региона.
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Да не, вполне адекватная и интересная схема со вторым шансом, если кто-то увлекается киберспортивными соревнованиями, то знаком с ней давно
Но то, что в этом сезоне, проигравший в финале пути РПЛ не играет финал нижней сетки с командой из пути регионов - это полная чушь, зачем было введено такое изменение – непонятно
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