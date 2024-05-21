Вратарь «Зенита» Адамов: «Нас не волнует, что думают болельщики других клубов. Для своих мы хотим только побеждать. В Петербурге все поддерживают нас»

Денис Адамов высказался о давлении на «Зенит» со стороны фанатов других клубов.

– Многие устали от чемпионств «Зенита» и хотят, чтобы победил кто‑то другой. Сказывается ли это на команде?

– У нас есть свои болельщики, свои семьи, есть потрясающий город Санкт‑Петербург, где все поддерживают нас.

Для своих мы хотим только побеждать, а что думают болельщики других клубов о нас, никак не волнует, – сказал вратарь « » .