Вратарь «Зенита» Адамов: «Нас не волнует, что думают болельщики других клубов. Для своих мы хотим только побеждать. В Петербурге все поддерживают нас»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Денис Адамов Матч ТВ Футбол

Денис Адамов высказался о давлении на «Зенит» со стороны фанатов других клубов.

Многие устали от чемпионств «Зенита» и хотят, чтобы победил кто‑то другой. Сказывается ли это на команде?

– У нас есть свои болельщики, свои семьи, есть потрясающий город Санкт‑Петербург, где все поддерживают нас.

Для своих мы хотим только побеждать, а что думают болельщики других клубов о нас, никак не волнует, – сказал вратарь «Зенита» Денис Адамов.

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2 комментария
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