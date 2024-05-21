Кьер объявил, что покинет «Милан» по окончании сезона

Теги Милан серия А Италия Сборная Дании по футболу трансферы Симон Кьер Футбол

Симон Кьер объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона.

«За эти четыре года я многого достиг. Но, очевидно, я мог бы дать больше, помочь еще большему количеству людей. Сейчас самое подходящее время.

Я разделил свое будущее на три части. У меня есть неделя, чтобы сыграть свой последний матч на «Сан-Сиро». Затем меня ждет приключение со сборной Дании, а это всегда нечто особенное. А после этого я должен найти подходящее место, чтобы продолжать играть. Но эта неделя будет самой важной», – сказал защитник «Милана» в интервью клубным медиа.

Кьер перешел в «Милан» зимой 2020 года из «Севильи». Защитник провел в составе команды 90 матчей в Серии А и выиграл скудетто в сезоне-2021/22.

4 комментария
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Хорошо в Милан вписался в 2020 году. И потом пару хороших сезонов провёл. А приходил с таким скепсисом, после неудачного периода в Аталанте.

Спасибо и удачи, Симон
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Уход из футбола Крооса мы ещё как то пережили.. Но уход Кьера из Милана это уже слишком для одного дня..
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Эх легендарный датчанин
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