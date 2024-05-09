«Арсенал» рассматривает возвращение Шченсного в качестве замены Рэмсдейлу (Evening Standard)

Войчех Шченсны может вернуться в «Арсенал».

По информации Evening Standard, лондонский клуб изучает возможность подписания вратаря « » в качестве замены . Ожидается, что англичанин покинет «Арсенал» по окончании сезона.

«Канониры» хотят вернуть одного из доморощенных игроков, чтобы вписаться в лимит . В качестве таких вариантов клуб рассматривает Шченсного и голкипера « » Джейсона Стила. «Арсенал», как и некоторые другие топ-клубы, также следит за Диантом Рамаем из «Аякса».

Сделку по трансферу Войчеха может усложнить его зарплата – поляк зарабатывает около 100 000 фунтов в неделю «чистыми».

Шченсны находился в системе « » с 2006 по 2017 год. Его контракт с «Ювентусом» действует до 2025-го.