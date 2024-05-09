«Арсенал» рассматривает возвращение Шченсного в качестве замены Рэмсдейлу (Evening Standard)
Войчех Шченсны может вернуться в «Арсенал».
По информации Evening Standard, лондонский клуб изучает возможность подписания вратаря «Ювентуса» в качестве замены Аарону Рэмсдейлу. Ожидается, что англичанин покинет «Арсенал» по окончании сезона.
«Канониры» хотят вернуть одного из доморощенных игроков, чтобы вписаться в лимит АПЛ. В качестве таких вариантов клуб рассматривает Шченсного и голкипера «Брайтона» Джейсона Стила. «Арсенал», как и некоторые другие топ-клубы, также следит за Диантом Рамаем из «Аякса».
Сделку по трансферу Войчеха может усложнить его зарплата – поляк зарабатывает около 100 000 фунтов в неделю «чистыми».
Шченсны находился в системе «Арсенала» с 2006 по 2017 год. Его контракт с «Ювентусом» действует до 2025-го.