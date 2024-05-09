«Арсенал» рассматривает возвращение Шченсного в качестве замены Рэмсдейлу (Evening Standard)

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Войчех Шченсны может вернуться в «Арсенал».

По информации Evening Standard, лондонский клуб изучает возможность подписания вратаря «Ювентуса» в качестве замены Аарону Рэмсдейлу. Ожидается, что англичанин покинет «Арсенал» по окончании сезона. 

«Канониры» хотят вернуть одного из доморощенных игроков, чтобы вписаться в лимит АПЛ. В качестве таких вариантов клуб рассматривает Шченсного и голкипера «Брайтона» Джейсона Стила. «Арсенал», как и некоторые другие топ-клубы, также следит за Диантом Рамаем из «Аякса». 

Сделку по трансферу Войчеха может усложнить его зарплата – поляк зарабатывает около 100 000 фунтов в неделю «чистыми». 

Шченсны находился в системе «Арсенала» с 2006 по 2017 год. Его контракт с «Ювентусом» действует до 2025-го. 

12 комментариев
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Что то из серии хочется создать шумиху на ровном месте, ну вот зачем ему щас идти на роль дублёра, если на него расчитывают в Юве?
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Писать видно вообще уже не о чем! Более бредовую новость и не представить!
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И кента его заберите Рэмси
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Что то из серии хочется создать шумиху на ровном месте, ну вот зачем ему щас идти на роль дублёра, если на него расчитывают в Юве?
последний сезон Войцеха в клубе. Ювентус на замену Ди Грегорио вроде подписывает
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Интересно, только я тут кое о чём не очень хорошем о Юве вспомнил, ты же припоминаешь такого вратаря как Перин?Тоже был перспективным, перешёл в Юве и превратился непонятно во что, что если и с Ди Григорио что то похожее произойдёт?(Не дай бог конечно, но мало ли)
Перина жалко хороший вратарь, но Аллегри поляка больше ценит. Григорио вроде как летом подпишут и сезон запасным будет, а потом основа. Перин уйти сам хочет
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Ответ Kubinec_
Перина жалко хороший вратарь, но Аллегри поляка больше ценит. Григорио вроде как летом подпишут и сезон запасным будет, а потом основа. Перин уйти сам хочет
Угу, даже как то печально всё это, вроде Перин играл не сказать что плохо(23 пропущенных гола в 27 матчах не такой уж и плохой показатель для резервиста), просто не давали ему должной игровой практики, в любом случае как бы то ни было Григорио только удачи и желательно стабильной игры за Юве.
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Некоторое время назад я подумал, что Юве или Арсеналу очень бы подошел Лунин. В Мадриде ему не дадут быть основным, но и на скамейке его нельзя оставлять. Можно его например отдать в аренду на 2 года. Но непременно в топ клуб. Он уже не просто потянет такой уровень, он там уже свой.
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Ответ Kubinec_
последний сезон Войцеха в клубе. Ювентус на замену Ди Грегорио вроде подписывает
Следующий последний или что?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Следующий последний или что?
ну типа. зп большая хотят сплавить его
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Странно если честно, вроде у семьи Аньелли каких то финансовых проблем не наблюдается, может возраст их смущает или что?
новый спортдир Джунтоли финансовый порядок в клубе наводит после прошлого руководства. зарплатная ведомость самая большая в лиге, а качество оставляет желать лучшего. Бонуччи сплавили, с Сандро контракт не продлят, Войцех туда же
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