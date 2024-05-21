Кроос о завершении карьеры: «Думать об этом значительно легче, чем сказать вслух. Я несколько раз говорил, что мой единственный вариант – закончить в «Реале»
Тони Кроос прокомментировал решение завершить карьеру.
Полузащитник «Реала» уйдет из футбола после Евро-2024.
«Я думал об этом очень, очень долго, и за последние несколько дней я пришел к убеждению, что этот сезон, этот замечательный сезон, десятый сезон в составе «Реала», будет также моим последним сезоном в «Мадриде». А те, кто внимательно следил за тем, что я говорил в течение последних нескольких лет, возможно, несколько раз слышали утверждение, что для меня единственный вариант – завершить карьеру в «Реале».
И если вы можете сложить два и два, то теперь вы знаете, что мой последний сезон в «Реале» также означает, что это лето станет для меня последним. Последним в «Реале», последним в футболе.
Думать об этом долгое время, как я сейчас понимаю, значительно легче, чем сказать это вслух. Когда ты сам что-то говоришь и покрываешься мурашками, значит, это что-то особенное.
И когда ты начал играть в футбол в шесть лет и сумел продержаться до 34 лет, [завершение карьеры] – это просто очень, очень важное решение, и именно поэтому его было не так просто озвучить сегодня.
Но решение принято, и теперь я могу понять чувство счастья с одной стороны и грусти с другой», – сказал Кроос в своем подкасте.
Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»
Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»
Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵
Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥
По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала
Просто браво!
Хотя, есть уверенность, что ещё как минимум год мог бы вот так же круто выступать. Но тут возможно ещё подстегнуло на уход то, что вероятно ЛЧ возьмут.
Уйти победителем в ЛаЛиге, в ЛЧ. Немногие могут подобным похвастаться.
Удачи Тони в дальнейшем. Великий.
25 млн-ов в 2014 за тебя действительно были кражей века ;)
Спасибо недальновидным людям в Баварии
Уйти на пике это привелегия, которая дается не каждому
Очень мудро поступает
Спасибо Тони за всё! Тот голевой пас Винисиусу в матче с Ливерпулем, пас в матче с Баварией, гол с углового в ворота Валенсии, бильярдные удары всегда будут в наших сердцах. Браво Тони🤍
Хочется уже увидеть, как судьи прибьют Реал. Надеюсь, это будет в этом финале.