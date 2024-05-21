Кроос о завершении карьеры: «Думать об этом значительно легче, чем сказать вслух. Я несколько раз говорил, что мой единственный вариант – закончить в «Реале»

Тони Кроос прокомментировал решение завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» уйдет из футбола после Евро-2024.

«Я думал об этом очень, очень долго, и за последние несколько дней я пришел к убеждению, что этот сезон, этот замечательный сезон, десятый сезон в составе «Реала», будет также моим последним сезоном в « ». А те, кто внимательно следил за тем, что я говорил в течение последних нескольких лет, возможно, несколько раз слышали утверждение, что для меня единственный вариант – завершить карьеру в «Реале».

И если вы можете сложить два и два, то теперь вы знаете, что мой последний сезон в «Реале» также означает, что это лето станет для меня последним. Последним в «Реале», последним в футболе.

Думать об этом долгое время, как я сейчас понимаю, значительно легче, чем сказать это вслух. Когда ты сам что-то говоришь и покрываешься мурашками, значит, это что-то особенное.

И когда ты начал играть в футбол в шесть лет и сумел продержаться до 34 лет, [завершение карьеры] – это просто очень, очень важное решение, и именно поэтому его было не так просто озвучить сегодня.

Но решение принято, и теперь я могу понять чувство счастья с одной стороны и грусти с другой», – сказал Кроос в своем подкасте.

Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»

Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»