Кроос о завершении карьеры: «Думать об этом значительно легче, чем сказать вслух. Я несколько раз говорил, что мой единственный вариант – закончить в «Реале»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос прокомментировал решение завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» уйдет из футбола после Евро-2024.

«Я думал об этом очень, очень долго, и за последние несколько дней я пришел к убеждению, что этот сезон, этот замечательный сезон, десятый сезон в составе «Реала», будет также моим последним сезоном в «Мадриде». А те, кто внимательно следил за тем, что я говорил в течение последних нескольких лет, возможно, несколько раз слышали утверждение, что для меня единственный вариант – завершить карьеру в «Реале».

И если вы можете сложить два и два, то теперь вы знаете, что мой последний сезон в «Реале» также означает, что это лето станет для меня последним. Последним в «Реале», последним в футболе.

Думать об этом долгое время, как я сейчас понимаю, значительно легче, чем сказать это вслух. Когда ты сам что-то говоришь и покрываешься мурашками, значит, это что-то особенное.

И когда ты начал играть в футбол в шесть лет и сумел продержаться до 34 лет, [завершение карьеры] – это просто очень, очень важное решение, и именно поэтому его было не так просто озвучить сегодня.

Но решение принято, и теперь я могу понять чувство счастья с одной стороны и грусти с другой», – сказал Кроос в своем подкасте. 

Флорентино Перес: «Кроос – один из величайших игроков в истории «Реала». Этот клуб навсегда останется его домом»

Кроос о завершении карьеры: «Я всегда хотел сделать это на пике. Горжусь, что выбрал правильное время для этого решения»

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Разбил сердца не только фанатам Реала, но и остальным ценителям футбола
+49
-3
+46
Заявление об уходе = мотивационный буст для команды на ближайшие матчи

Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵

Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥

По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала

Просто браво!
+40
-11
+29
Ответ Mister Evidence
Заявление об уходе = мотивационный буст для команды на ближайшие матчи Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵 Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥 По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала Просто браво!
у БД тоже Ройс уходит из клуба так что
+35
-6
+29
Удачи Маэстро . Спасибо за все !
+9
-1
+8
Кроос так не хочется это осознавать( не верится очень грустно становится будем помнить тебя как эталонного игрока пример для многих.
+8
0
+8
Кросс и тут удивил. В современном футболе топ игроки играют до тех пора пока платят большие бабки. Редко кто уходит на пике и в таком возрасте и сразу из стартового состава топ клуба который вышел в финал ЛЧ. Я вот сходу и не вспомню такого игрока. Хотел назвать Пуйоля, но он не подходит. Последние 2 сезона в Барсе у него были практически в качестве запасного. А тут ...
+8
-1
+7
Ответ S. A.
Весь мир за Реал из-за одного Крооса? За себя говори
Весь нейтральный футбольный мир, а не отравленные ненавистью болелы бчк, катлетико и моряков, так и не рассказавших Карло о море
+11
-5
+6
С одной стороны внезапно. А с другой, он же не раз говорил, что хочет уйти будучи топовым игроком, не сдуваясь. И как видим, слова для него не просто звук.
Хотя, есть уверенность, что ещё как минимум год мог бы вот так же круто выступать. Но тут возможно ещё подстегнуло на уход то, что вероятно ЛЧ возьмут.
Уйти победителем в ЛаЛиге, в ЛЧ. Немногие могут подобным похвастаться.
Удачи Тони в дальнейшем. Великий.
+5
0
+5
Ответ Автобус Папы Карло
Комментарий скрыт
Когда уходит легенда, об этом говорят несколько дней, месяцев, лет. На то он и легенда, чтобы его помнили.
+6
-1
+5
Надеюсь не будет оставать от тренда этого сезона и передумает
+5
0
+5
Ответ grauda
Видимо не сошлись в цене контракта с Реалом. А ехать куда то Кроос уже не захотел.
Не думаю что из-за денег это. Он еще молодым говорил что завершит на пике и не хочет быть обузой. Но вот только Кроос не был обузой, он всегда и особенно в этом сезоне был важнейшей частью команды!
+3
0
+3
Взять ушастик и выиграть домашний Евро , и закончить так Великую карьеру с ЗМ , было бы идеальное завершение карьеы
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Кросс и тут удивил. В современном футболе топ игроки играют до тех пора пока платят большие бабки. Редко кто уходит на пике и в таком возрасте и сразу из стартового состава топ клуба который вышел в финал ЛЧ. Я вот сходу и не вспомню такого игрока. Хотел назвать Пуйоля, но он не подходит. Последние 2 сезона в Барсе у него были практически в качестве запасного. А тут ...
Лам из мощной пиковой Баварии тоже неожиданно закончил карьеру, мог спокойно ещё играть в основе Баварии пару лет
+2
0
+2
Ответ adlano1000@mail.ru
Разбил сердца не только фанатам Реала, но и остальным ценителям футбола
это точно. Тони провел два лучших сезона в своей жизни и честно говоря думал ещё на пару задержится. Жалко конечно, что так решил. его передачи на Вини просто космос
+2
0
+2
Ответ Саша Вжухов
Один из величайших в истории Реала, выдает лютую базу: Кроос о победе Месси на ЧМ: «Он заслужил это. Я никогда не видел такого стабильного игрока с точки зрения уровня индивидуальных выступлений. Стоит иметь в виду, что Месси никогда не играл за клубы, которые мне нравятся, поэтому я действительно говорю, что думаю»
🤦‍♂️ Ведь написал же нормально сначала, но нет, отредачил, чтобы полторашку приплести
+3
-1
+2
Спасибо за все, Тони!
25 млн-ов в 2014 за тебя действительно были кражей века ;)

Спасибо недальновидным людям в Баварии
+1
0
+1
Ответ Sergey Troshin
Надеюсь не будет оставать от тренда этого сезона и передумает
Тонко😆
+1
0
+1
Ответ Рома Агаян
Лам из мощной пиковой Баварии тоже неожиданно закончил карьеру, мог спокойно ещё играть в основе Баварии пару лет
Ну да. Вот еще один пример который только подтверждает уникальность такого решения Кросса.
+1
0
+1
Ответ Mister Evidence
Заявление об уходе = мотивационный буст для команды на ближайшие матчи Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵 Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥 По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала Просто браво!
друг мой, что-то ты фигню написал
+2
-1
+1
Ответ Рахадино
у БД тоже Ройс уходит из клуба так что
Типичный болельщик Реала, никакого уважения к сопернику😅
+6
-5
+1
Отправляется на заслуженный отдых
Уйти на пике это привелегия, которая дается не каждому
Очень мудро поступает
+1
0
+1
Ответ Автобус Папы Карло
Комментарий скрыт
Может тогда и похороны не будем проводить? Умер и умер, че бубнеть то
+1
0
+1
Надо брать евро с ЛЧ и уходить красиво
+1
0
+1
Все по немецкому.
Спасибо Тони за всё! Тот голевой пас Винисиусу в матче с Ливерпулем, пас в матче с Баварией, гол с углового в ворота Валенсии, бильярдные удары всегда будут в наших сердцах. Браво Тони🤍
+1
0
+1
Ответ Mister Evidence
Заявление об уходе = мотивационный буст для команды на ближайшие матчи Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵 Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥 По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала Просто браво!
вся Европа будет болеть за Боруссию в финале ЛЧ.
+8
-8
0
Кроос запомнится именно как Легенда Реала.
0
0
0
Ответ S.CLOWN
вся Европа будет болеть за Боруссию в финале ЛЧ.
Нет
+3
-3
0
Ответ S.CLOWN
вся Европа будет болеть за Боруссию в финале ЛЧ.
Каталония и Германия ≠ не вся Европа
+1
-1
0
Ответ Mister Evidence
Заявление об уходе = мотивационный буст для команды на ближайшие матчи Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵 Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥 По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала Просто браво!
После убийства Баварии пару лет назад - болеть за Реал - себя не уважать, как и болеть в ЛЧ за Барсу после Эвребе.
Хочется уже увидеть, как судьи прибьют Реал. Надеюсь, это будет в этом финале.
+2
-2
0
Ответ Mister Evidence
Заявление об уходе = мотивационный буст для команды на ближайшие матчи Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵 Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥 По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала Просто браво!
ты о чем? я за Боруссию Серёги Рамоса нет который тащить будет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий