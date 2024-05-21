Бекхэм об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Мои друзья из «МЮ» убьют меня, но мне грустно. Мне нравится характер Юргена, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт»

Дэвид Бекхэм высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Даже будучи болельщиком « », я люблю . Мне нравится его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт.

Мои друзья из «Манчестер Юнайтед» убьют меня. Мне грустно видеть, что он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным», – сказал бывший футболист «Юнайтед», а ныне совладелец « », в подкасте Smartless.