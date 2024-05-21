Бекхэм об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Мои друзья из «МЮ» убьют меня, но мне грустно. Мне нравится характер Юргена, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Юрген Клопп Дэвид Бекхэм Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

«Даже будучи болельщиком «Манчестер Юнайтед», я люблю Юргена. Мне нравится его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт.

Мои друзья из «Манчестер Юнайтед» убьют меня. Мне грустно видеть, что он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным», – сказал бывший футболист «Юнайтед», а ныне совладелец «Интер Майами», в подкасте Smartless.

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22 комментария
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Наверно в этом и есть величие, когда искренне расстроены не твои игроки и клуб, а крутые тренеры чужих клубов и легенды других команд…
Юрген уже золотыми буквами вписал своё имя в историю Ливерпуля и АПЛ
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Клопп велик!
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Только всякие недоразумения типа манси могут пренебрежительно относиться к Клоппу, в то время как легенды главного соперника отдают ему должное.
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Поддерживаю Бэкса. Мне, поклоннику Юнайтед с 1998-го, жаль видеть уход Клоппа. Очень обаятельный коуч, действительно вывел Ливерпуль на новый уровень. Лишь гениальный Пеп и мошенничество боссов Сити не позволило Юргену завоевать множество трофеев в Англии. Надеюсь, МЮ найдет своего Клоппа.
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+4
Ответ Royal Watcher
Наверно в этом и есть величие, когда искренне расстроены не твои игроки и клуб, а крутые тренеры чужих клубов и легенды других команд… Юрген уже золотыми буквами вписал своё имя в историю Ливерпуля и АПЛ
"Наверно в этом и есть величие, когда искренне расстроены не твои игроки и клуб"
Наверное все таки когда не только твои игроки и клуб расстроены. Игроки и клуб думаю тоже были искренне расстроены)
+3
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Не грусти Бэкхэм, цепляй Клоппа в интер майями, будет диско!
+3
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Ответ Buba
Рок-н-ролл 😁
вот именно 😁
+1
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+1
А не может ли Клопп перейти в МЛС ?
Типа пенсионный вариант после годичного отпуска.
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Ответ Олег Самсонович
зачем сразу пенсия?океан ,пальмы, звездный состав интер майями, девки, диско!!
Рок-н-ролл 😁
+1
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Ответ Олег Самсонович
зачем сразу пенсия?океан ,пальмы, звездный состав интер майями, девки, диско!!
)))
+1
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Ответ Виктор Победов
Рано Юргену на пенсию!
зачем сразу пенсия?океан ,пальмы, звездный состав интер майями, девки, диско!!
+1
0
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Ответ Phantom1289
"Наверно в этом и есть величие, когда искренне расстроены не твои игроки и клуб" Наверное все таки когда не только твои игроки и клуб расстроены. Игроки и клуб думаю тоже были искренне расстроены)
👍🏼😅
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Очень достойно 👍🏽
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легенда маню кажется не в курсе что уже десятый год как многие болельщики мю топят за горожан.
им просто стыдно за ман юнайтед как и бекхэму
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Как болельщик мю с одной стороны рад что он уходит - потому что для ливера это плохо и впереди времена турбулентности. С другой стороны грустно - крутой, харизматичный дядька. Яркая личность. Украшением АПЛ были его соперничества с Гвардиолой.
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Будущий тренер Гэлакси?
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Ответ Vatikan
Клопп велик!
Клопп мотик!
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Ответ S. A.
Клопп мотик!
Котик 🐱)
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Ответ Vatikan
Клопп велик!
Велисапед ?)))
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Ответ Олег Самсонович
Не грусти Бэкхэм, цепляй Клоппа в интер майями, будет диско!
Рано Юргену на пенсию!
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Премьер Лига много потеряет, уходом Клоппа
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скорее всего, стелит соломку для приезда в клуб.
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