Бекхэм об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Мои друзья из «МЮ» убьют меня, но мне грустно. Мне нравится характер Юргена, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт»
Дэвид Бекхэм высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
«Даже будучи болельщиком «Манчестер Юнайтед», я люблю Юргена. Мне нравится его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт.
Мои друзья из «Манчестер Юнайтед» убьют меня. Мне грустно видеть, что он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным», – сказал бывший футболист «Юнайтед», а ныне совладелец «Интер Майами», в подкасте Smartless.
Юрген уже золотыми буквами вписал своё имя в историю Ливерпуля и АПЛ
Наверное все таки когда не только твои игроки и клуб расстроены. Игроки и клуб думаю тоже были искренне расстроены)
Типа пенсионный вариант после годичного отпуска.
им просто стыдно за ман юнайтед как и бекхэму