Саттон назвал Кейна самым «ныряющим» игроком в мире: «Худший с большим отрывом, но вы не можете назвать его, ведь он капитан сборной Англии. Блестящий игрок, бомбардир, но серийный ныряльщик»

Крис Саттон считает, что Харри Кейн чаще всех изображает фол в штрафной.

В подкасте It’s All Kicking Off футбольный редактор Иан Ледиман и бывший игрок « » и «Селтика» Крис Саттон составили список игроков, которые чаще всех «ныряют» в штрафной.

В пятерку Ледимана вошли , который занял первое место, , , и Юрген Клинсманн.

Саттон решил дополнить список двумя фамилиями.

«Я просто упомяну двух игроков, которых вы пропустили. Возмутительно, что вы их не упомянули. Бруну Фернандеш. Один из худших.

И победитель с большим отрывом, но вы не можете назвать его, ведь он капитан сборной Англии, – Харри Кейн. Он худший ныряльщик. Он очень часто ныряет, и это сходит ему с рук из недели в неделю – постоянно.

– серийный ныряльщик. Худший из всех, кого я когда-либо видел. Блестящий игрок, прекрасный бомбардир, у него есть все, но он ныряльщик», – заявил Саттон.