Саттон назвал Кейна самым «ныряющим» игроком в мире: «Худший с большим отрывом, но вы не можете назвать его, ведь он капитан сборной Англии. Блестящий игрок, бомбардир, но серийный ныряльщик»
Крис Саттон считает, что Харри Кейн чаще всех изображает фол в штрафной.
В подкасте It’s All Kicking Off футбольный редактор Иан Ледиман и бывший игрок «Челси» и «Селтика» Крис Саттон составили список игроков, которые чаще всех «ныряют» в штрафной.
В пятерку Ледимана вошли Эшли Янг, который занял первое место, Ривалдо, Луис Суарес, Криштиану Роналду и Юрген Клинсманн.
Саттон решил дополнить список двумя фамилиями.
«Я просто упомяну двух игроков, которых вы пропустили. Возмутительно, что вы их не упомянули. Бруну Фернандеш. Один из худших.
И победитель с большим отрывом, но вы не можете назвать его, ведь он капитан сборной Англии, – Харри Кейн. Он худший ныряльщик. Он очень часто ныряет, и это сходит ему с рук из недели в неделю – постоянно.
Харри Кейн – серийный ныряльщик. Худший из всех, кого я когда-либо видел. Блестящий игрок, прекрасный бомбардир, у него есть все, но он ныряльщик», – заявил Саттон.
Этот трон занят,с отрывом,абсолютный и неоспоримый,единственный в своём роде - Криштиану Роналду душ 🚿 Сантуш Авейру
Выставляешь задницу назад, ждешь контакт и заваливаешься. Так многие напы делали, к примеру Суарес.