Саттон назвал Кейна самым «ныряющим» игроком в мире: «Худший с большим отрывом, но вы не можете назвать его, ведь он капитан сборной Англии. Блестящий игрок, бомбардир, но серийный ныряльщик»

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Крис Саттон считает, что Харри Кейн чаще всех изображает фол в штрафной.

В подкасте It’s All Kicking Off футбольный редактор Иан Ледиман и бывший игрок «Челси» и «Селтика» Крис Саттон составили список игроков, которые чаще всех «ныряют» в штрафной.

В пятерку Ледимана вошли Эшли Янг, который занял первое место, Ривалдо, Луис Суарес, Криштиану Роналду и Юрген Клинсманн.

Саттон решил дополнить список двумя фамилиями. 

«Я просто упомяну двух игроков, которых вы пропустили. Возмутительно, что вы их не упомянули. Бруну Фернандеш. Один из худших.

И победитель с большим отрывом, но вы не можете назвать его, ведь он капитан сборной Англии, – Харри Кейн. Он худший ныряльщик. Он очень часто ныряет, и это сходит ему с рук из недели в неделю – постоянно.

Харри Кейн – серийный ныряльщик. Худший из всех, кого я когда-либо видел. Блестящий игрок, прекрасный бомбардир, у него есть все, но он ныряльщик», – заявил Саттон.

 

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45 комментариев
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И нет Стерлинга??
+45
0
+45
Ответ С 2009 года здесь
Комментарий скрыт
Дрогба был лютым симулянтом, причем с самого начало. отрицать это могут самые о.битые фаны челси или пресофаны!
+35
-5
+30
Это он просто Соболева еще не видел.
+17
-3
+14
Дрогба тоже ныряльщиком был.. таким что даже Моуринье уже уйдя в Интер выделил его и РОналду, сказав что они самые большие симулянты в мире! в топ5 Дрогба занял бы первые 1-2 места, при всей его величии как о игрока! Кейн и не рядом!
+20
-7
+13
при живом Стерлинге, это вряд ли.
+9
0
+9
Ответ Бритые_ноги_Неймара
Хоть кто-то это озвучил. Уже сколько лет наблюдаю за этим как он постоянно рисует контакт с защитниками и ему все сходит с рук, даже наоборот, судьи всегда принимают его позицию.
У него просто лицо доверчивое
+9
-2
+7
В мире до одного португальца далеко, скорее в Англии
+6
-1
+5
Ответ zrada prada
У него просто лицо доверчивое
Не доверчивое, а вызывающее доверие))
+4
0
+4
Александр Соболев: Больше не называйте меня Дельфином... я теперь Русский Кейн
+7
-4
+3
Ответ N. Vidich
И нет Стерлинга??
Фунтик вне конкурса😎
+3
0
+3
Никаких Кейнов,Клинсманов,Янгов или Ривалд.
Этот трон занят,с отрывом,абсолютный и неоспоримый,единственный в своём роде - Криштиану Роналду душ 🚿 Сантуш Авейру
+5
-3
+2
Ответ TAGAY
Дрогба был лютым симулянтом, причем с самого начало. отрицать это могут самые о.битые фаны челси или пресофаны!
У этого середняка никогда не было фанатов , а только кучка глоров
+5
-3
+2
Ответ TAGAY
Дрогба тоже ныряльщиком был.. таким что даже Моуринье уже уйдя в Интер выделил его и РОналду, сказав что они самые большие симулянты в мире! в топ5 Дрогба занял бы первые 1-2 места, при всей его величии как о игрока! Кейн и не рядом!
https://youtu.be/ygmGIFz_EP0?si=Tt3JPpLI8Rulqtxr
+1
0
+1
Ответ TAGAY
Дрогба тоже ныряльщиком был.. таким что даже Моуринье уже уйдя в Интер выделил его и РОналду, сказав что они самые большие симулянты в мире! в топ5 Дрогба занял бы первые 1-2 места, при всей его величии как о игрока! Кейн и не рядом!
И мое любимое https://youtu.be/-1W5lh8-9Ls?si=cCFtFRKqudMeiI1M
+1
0
+1
Ответ TAGAY
Дрогба был лютым симулянтом, причем с самого начало. отрицать это могут самые о.битые фаны челси или пресофаны!
https://youtu.be/tLF88Z73N5g?si=V5zR_d6qYwrmTy9h
+1
0
+1
Ответ TAGAY
Дрогба был лютым симулянтом, причем с самого начало. отрицать это могут самые о.битые фаны челси или пресофаны!
https://youtu.be/8D02gde8YTk?si=jmMkh9jmxQ6snAy_
+1
0
+1
Ответ TAGAY
Дрогба тоже ныряльщиком был.. таким что даже Моуринье уже уйдя в Интер выделил его и РОналду, сказав что они самые большие симулянты в мире! в топ5 Дрогба занял бы первые 1-2 места, при всей его величии как о игрока! Кейн и не рядом!
https://youtu.be/SBgUAKFiu5Y?si=qAvzzc16R3t2sm6U
+1
0
+1
Ответ TAGAY
Дрогба тоже ныряльщиком был.. таким что даже Моуринье уже уйдя в Интер выделил его и РОналду, сказав что они самые большие симулянты в мире! в топ5 Дрогба занял бы первые 1-2 места, при всей его величии как о игрока! Кейн и не рядом!
https://youtu.be/N7nmt9Szwkk?si=utbV-nOQg6W-FhKE
+1
0
+1
Кейн просто грамотно подставляется под мелкие фолы. Визуально это даже не выглядит, как нырок, но конечно он может стоять на ногах.
Выставляешь задницу назад, ждешь контакт и заваливаешься. Так многие напы делали, к примеру Суарес.
+3
-2
+1
Ответ Cyle Rayner
с самого началА*, а так, на фоне любого игрока Рычагселоны он и близко не был ныряльщиком, просто на старости лет пришлось хитрить против Барселоны и судьи в 2012, чтобы не повторилось 2009.
У этих двуличных персонажей ,очень короткая память и причем избирательная ))
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Ответ N. Vidich
И нет Стерлинга??
И впрямь! Дельфин, а не в рейтинге! Чудеса))
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Ответ a2wai
Это он просто Соболева еще не видел.
Павлюченко был спящим гигантом, этот будет ныряющим🤓
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Ответ Joe Black
Не доверчивое, а вызывающее доверие))
Верная поправка)
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Ответ TAGAY
Дрогба был лютым симулянтом, причем с самого начало. отрицать это могут самые о.битые фаны челси или пресофаны!
Отбитый фанат драм театра ,это лично тебе https://youtu.be/EHxcqL2EHhE?feature=shared
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Соболев бы поспорил 🤣
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самого главного любителя нырков Стерлинга забыл
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Саттон - чемпион АПЛ в составе Блэкберна и его легенда прежде всего. За Челси он играл всего ничего и не очень удачно
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Какая потеря!
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Комличенко с Соболевым ржут в голос )
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Это в с Сашей Соболевым не знакомы...
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