Перес прилетел в Париж. Макрон может обсудить с ним участие французских игроков на Олимпиаде, но встреча не запланирована

Теги Реал Мадрид Ла Лига ФИФА Флорентино Перес Эмилио Бутрагеньо Олимпийский футбольный турнир Политика Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Футбол

Флорентино Перес прибыл в Париж.

Президент «Реала» и директор клуба Эмилио Бутрагеньо этим утром прилетели в столицу Франции, чтобы посетить мероприятие, посвященное 120-й годовщине с момента основания ФИФА.

На повестке дня нет запланированной встречи Переса с Эммануэлем Макроном. Однако не исключено, что президент Франции посетит мероприятие и попытается обсудить с президентом «Реала» вопрос об участии французских игроков «сливочных» на Олимпийских играх. 

Ранее «Реал» уже направил письмо во Французскую федерацию футбола, в котором уведомил, что не собирается отпускать своих французских игроков на Олимпиаду в случае, если этим же летом они будут играть на чемпионате Европы.

Президент Франции Макрон неоднократно выражал надежду, что мадридцы отпустят футболистов на Игры. 

Макрон надеется, что Мбаппе отпустят на Олимпиаду: «Я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб»

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27 комментариев
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Мы дожили до такого времени что аудиенцию у президента футбольного клуба Реал будет просить президент Франции !
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в удивительном мире живем, где президент ФК может встретиться с президентом целого государства, чтобы какие-то вопросы обсудить
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Неужели у президента (!) Франции (!!) нет более важных вопросов???!!!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мы дожили до такого времени что аудиенцию у президента футбольного клуба Реал будет просить президент Франции !
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Ответ v1llyDEE
в удивительном мире живем, где президент ФК может встретиться с президентом целого государства, чтобы какие-то вопросы обсудить
Макрон на поклоне у дона Флорентино)
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ты просишь отпустить Мбаппе, но просишь без уважения, и даже не называешь меня Крестным (с)
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Ответ JohnnyMadsen
так у него 90% страны - африканцы, живущие футболом, более важных вопросов не осталось
Это тебе по 1 каналу сказали или ты сам всю Францию объездил?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мы дожили до такого времени что аудиенцию у президента футбольного клуба Реал будет просить президент Франции !
Это нормально. Президент Франции обычный наемный менеджер. Перес предстатель одной из западных элитных группировок.
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Ответ Hi Hi
"Макрон конечно хороший президент" ахахахахаххахх
Это, вероятнее всего, был сарказм.
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Что там обсуждать, хочешь олимпйский игры, так снимай с ЧЕ или он хочет чтобы Мбаппе 2 года без отдыха газон шлифовал?
Макрон конечно хороший президент, Париж уже вычистил, ВВП поднял, всех мигрантов осталось только футбольные вопросы порешать и рай на земле.
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Приглушённый свет, тишина в комнате... Флорентино, с котом на руках, нарушает эту тишину:
- Я этого не сделаю. Мы знакомы много лет, но ты не приходил ко мне ни за советом, ни за помощью... Даже не помню, что бы ты приглашал меня на чашку кофе. Будем же откровенны, ты никогда не желал моей дружбы. И боялся быть у меня в долгу...
- Я не хотел неприятностей... - промолвил Макрон...
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Надеюсь, Дон Фло его пошлет) дело даже не в Мбаппе, а в омерзительной личности Макрона
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Ответ ТимТалер
Это нормально. Президент Франции обычный наемный менеджер. Перес предстатель одной из западных элитных группировок.
Предстательной железы
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Ответ Under
так ФИФА не запрещает в футбольные дела вмешиваться таким образом ФИФА запрещает вмешиваться в работу собственной федерации
А... Ок.
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Ответ Roma Khamraliev
Предстательной железы
Это может знать только его личный врач ) Что с ней. Что с железом )
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Ответ Сергей Смит
Это, вероятнее всего, был сарказм.
это понятно, но если вырвать из контекста звучит смешно
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Ответ JohnnyMadsen
Что там обсуждать, хочешь олимпйский игры, так снимай с ЧЕ или он хочет чтобы Мбаппе 2 года без отдыха газон шлифовал? Макрон конечно хороший президент, Париж уже вычистил, ВВП поднял, всех мигрантов осталось только футбольные вопросы порешать и рай на земле.
"Макрон конечно хороший президент" ахахахахаххахх
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Ответ rigobersong
А чего Франция особенная страна, где президент может вмешиваться в дела национальной федерации футбола?:)
Перес представитель какой национальной федерации?
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Ответ v1llyDEE
в удивительном мире живем, где президент ФК может встретиться с президентом целого государства, чтобы какие-то вопросы обсудить
Удивительнее всего, что это страна большой семерки, вообще одна из крупнейших по всем параметрам, так-то президенты клубов могут встречаться с условными президентами и высокими чиновниками разных стран, но тут масштаб поражает
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Лапорта будет сидеть у входа с протянутой рукой?)
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