Перес прилетел в Париж. Макрон может обсудить с ним участие французских игроков на Олимпиаде, но встреча не запланирована

Флорентино Перес прибыл в Париж.

Президент « » и директор клуба этим утром прилетели в столицу Франции, чтобы посетить мероприятие, посвященное 120-й годовщине с момента основания .

На повестке дня нет запланированной встречи с Эммануэлем Макроном. Однако не исключено, что президент Франции посетит мероприятие и попытается обсудить с президентом «Реала» вопрос об участии французских игроков «сливочных» на Олимпийских играх.

Ранее «Реал» уже направил письмо во Французскую федерацию футбола, в котором уведомил, что не собирается отпускать своих французских игроков на Олимпиаду в случае, если этим же летом они будут играть на чемпионате Европы.

Президент Франции Макрон неоднократно выражал надежду, что мадридцы отпустят футболистов на Игры.

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