Перес прилетел в Париж. Макрон может обсудить с ним участие французских игроков на Олимпиаде, но встреча не запланирована
Флорентино Перес прибыл в Париж.
Президент «Реала» и директор клуба Эмилио Бутрагеньо этим утром прилетели в столицу Франции, чтобы посетить мероприятие, посвященное 120-й годовщине с момента основания ФИФА.
На повестке дня нет запланированной встречи Переса с Эммануэлем Макроном. Однако не исключено, что президент Франции посетит мероприятие и попытается обсудить с президентом «Реала» вопрос об участии французских игроков «сливочных» на Олимпийских играх.
Ранее «Реал» уже направил письмо во Французскую федерацию футбола, в котором уведомил, что не собирается отпускать своих французских игроков на Олимпиаду в случае, если этим же летом они будут играть на чемпионате Европы.
Президент Франции Макрон неоднократно выражал надежду, что мадридцы отпустят футболистов на Игры.
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Макрон конечно хороший президент, Париж уже вычистил, ВВП поднял, всех мигрантов осталось только футбольные вопросы порешать и рай на земле.
- Я этого не сделаю. Мы знакомы много лет, но ты не приходил ко мне ни за советом, ни за помощью... Даже не помню, что бы ты приглашал меня на чашку кофе. Будем же откровенны, ты никогда не желал моей дружбы. И боялся быть у меня в долгу...
- Я не хотел неприятностей... - промолвил Макрон...