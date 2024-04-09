Кучаев о поездке в США: «Люди жестко общительные – иногда это даже бесит, но такой вайб дает! Решил для себя стать более открытым»
Константин Кучаев рассказал, как на него повлияла поездка в США.
– Вопрос от полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова: «Видел, ты слетал в США. И Кирилл Анатольевич [Набабкин] сказал, что после поездки ты поменял свое мировоззрение. Что поменялось в тебе после этой поездки?»
– Съездил с женой! Когда я туда приехал, увидел людей открытых, что ли. Чересчур! Они жестко общительные. Жестко‑жестко. Иногда это даже бесит. Меня это иногда реально напрягало, что каждый тебе что‑то советует или спрашивает. Ты не можешь даже минуты помолчать. Но это такой вайб дает!
Я сам по себе человек очень закрытый. Съездив туда, я понял, насколько они открыты. И я решил для себя, что надо стать более открытым к людям.
– Это и футбола тоже касается?
– Да! Это на жизни скажется. Я в себе копался и понял, что я больше пессимистичный, чем оптимистичный, – сказал полузащитник «Пари НН».
— «Как поживаешь или как дела».
— А им что, интересно, как у меня дела?
— Не-а, неинтересно.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.