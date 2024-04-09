Кучаев о поездке в США: «Люди жестко общительные – иногда это даже бесит, но такой вайб дает! Решил для себя стать более открытым»

Теги ЦСКА Зенит Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Ильзат Ахметов Пари НН Матч ТВ Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев рассказал, как на него повлияла поездка в США.

– Вопрос от полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова: «Видел, ты слетал в США. И Кирилл Анатольевич [Набабкин] сказал, что после поездки ты поменял свое мировоззрение. Что поменялось в тебе после этой поездки?»

– Съездил с женой! Когда я туда приехал, увидел людей открытых, что ли. Чересчур! Они жестко общительные. Жестко‑жестко. Иногда это даже бесит. Меня это иногда реально напрягало, что каждый тебе что‑то советует или спрашивает. Ты не можешь даже минуты помолчать. Но это такой вайб дает!

Я сам по себе человек очень закрытый. Съездив туда, я понял, насколько они открыты. И я решил для себя, что надо стать более открытым к людям.

– Это и футбола тоже касается?

– Да! Это на жизни скажется. Я в себе копался и понял, что я больше пессимистичный, чем оптимистичный, – сказал полузащитник «Пари НН».

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5 комментариев
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— Слушай, а что такое по-английски «How are you»?
— «Как поживаешь или как дела».
— А им что, интересно, как у меня дела?
— Не-а, неинтересно.
— А чего тогда спрашивают?
— Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
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Много раз видал как где-нибудь в Тайланде абсолютно незнакомые до этого европейцы/американцы общаются как лучшие друзья, обсуждают отели, местных женщин и бухло. Мы просто другие, не хуже и не лучше, но наше поколение не умеет так общаться
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Минутка ворчания. Вайб, лук... Есть же хорошие исконно русские слова - атмосфера, имидж. Хотя, погодите...
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Ответ Доктор Верховцев
— Слушай, а что такое по-английски «How are you»? — «Как поживаешь или как дела». — А им что, интересно, как у меня дела? — Не-а, неинтересно. — А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег.
- Есть охота
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Ответ Jean_M
Много раз видал как где-нибудь в Тайланде абсолютно незнакомые до этого европейцы/американцы общаются как лучшие друзья, обсуждают отели, местных женщин и бухло. Мы просто другие, не хуже и не лучше, но наше поколение не умеет так общаться
Не видел, чтобы особо общались. Не больше, чем наши
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