Кучаев о поездке в США: «Люди жестко общительные – иногда это даже бесит, но такой вайб дает! Решил для себя стать более открытым»

Константин Кучаев рассказал, как на него повлияла поездка в США.

– Вопрос от полузащитника « » : «Видел, ты слетал в США. И Кирилл Анатольевич [ ] сказал, что после поездки ты поменял свое мировоззрение. Что поменялось в тебе после этой поездки?»

– Съездил с женой! Когда я туда приехал, увидел людей открытых, что ли. Чересчур! Они жестко общительные. Жестко‑жестко. Иногда это даже бесит. Меня это иногда реально напрягало, что каждый тебе что‑то советует или спрашивает. Ты не можешь даже минуты помолчать. Но это такой вайб дает!

Я сам по себе человек очень закрытый. Съездив туда, я понял, насколько они открыты. И я решил для себя, что надо стать более открытым к людям.

– Это и футбола тоже касается?

– Да! Это на жизни скажется. Я в себе копался и понял, что я больше пессимистичный, чем оптимистичный, – сказал полузащитник « ».