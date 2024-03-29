Виктор Панченко о 5 голах в одном матче: «Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент уже через неделю после игры»
Виктор Панченко рассказал о своем рекорде результативности в чемпионатах России.
26 марта 1994 года форвард «КАМАЗа» забил пять голов в одном матче — против владикавказского «Спартака» (6:0).
– Сам я не сразу понял, что сотворил.
- В смысле?
– Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент «Спорт-Экспресса» уже через неделю после игры. А так я даже не догадывался про свое достижение. Ну забил и забил. А тут до меня дозвонились и сообщили. Такие дела.
- Но когда в клубе поняли, что имеют в составе рекордсмена всея Руси, премию-то вам выплатили?
– Да нет — какая премия?! Никаких бонусов тогда не предполагалось. Кстати, хороший вопрос. Увижу вот на неделе Четверика, спрошу: «Почему мне не выписали тогда премиальные?» Спасибо, что напомнили. Хоть и 30 лет прошло, а вдруг задним числом наградят? (смеется).
Вообще спокойно тогда все восприняли мое достижение. Знал бы я, что за 30 лет только Веретенников повторит достижение, может быть, тогда уже и потребовал деньги (смеется). Кстати, Олег, к которому отношусь с большим уважением, один из пяти голов «Шиннику» провел с пенальти. А я — все с игры. Пенальти никогда не умел исполнять. Для меня 11-метровые — это какое-то наказание.
- Почему? Психологически тяжело?
– Просто у вратаря мало шансов. А мне так неинтересно (смеется), – сказал Панченко.
Илья Датунашвили. Динамо Тбилиси 1966
Гоча Гавашели. Динамо Тбилиси 1968
Николай Васильев из московского Торпедо
Валерий Масалитин из ЦСКА 1990
Игорь Колыванов из московского Динамо 1991
Виктор Панченко и Веретенников