Виктор Панченко о 5 голах в одном матче: «Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент уже через неделю после игры» 

Виктор Панченко рассказал о своем рекорде результативности в чемпионатах России.

26 марта 1994 года форвард « » забил пять голов в одном матче — против владикавказского «Спартака» (6:0).

– Сам я не сразу понял, что сотворил.

- В смысле?

– Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент « » уже через неделю после игры. А так я даже не догадывался про свое достижение. Ну забил и забил. А тут до меня дозвонились и сообщили. Такие дела.

- Но когда в клубе поняли, что имеют в составе рекордсмена всея Руси, премию-то вам выплатили?

– Да нет — какая премия?! Никаких бонусов тогда не предполагалось. Кстати, хороший вопрос. Увижу вот на неделе , спрошу: «Почему мне не выписали тогда премиальные?» Спасибо, что напомнили. Хоть и 30 лет прошло, а вдруг задним числом наградят? (смеется).

Вообще спокойно тогда все восприняли мое достижение. Знал бы я, что за 30 лет только повторит достижение, может быть, тогда уже и потребовал деньги (смеется). Кстати, Олег, к которому отношусь с большим уважением, один из пяти голов «Шиннику» провел с пенальти. А я — все с игры. Пенальти никогда не умел исполнять. Для меня 11-метровые — это какое-то наказание.

- Почему? Психологически тяжело?

– Просто у вратаря мало шансов. А мне так неинтересно (смеется), – сказал .