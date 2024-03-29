Виктор Панченко о 5 голах в одном матче: «Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент уже через неделю после игры» 

Теги премьер-лига Россия КАМАЗ Олег Веретенников Виктор Панченко рекорды Валерий Четверик Спорт-Экспресс Футбол

Виктор Панченко рассказал о своем рекорде результативности в чемпионатах России.

26 марта 1994 года форвард «КАМАЗа» забил пять голов в одном матче — против владикавказского «Спартака» (6:0).

– Сам я не сразу понял, что сотворил.

- В смысле?

– Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент «Спорт-Экспресса» уже через неделю после игры. А так я даже не догадывался про свое достижение. Ну забил и забил. А тут до меня дозвонились и сообщили. Такие дела.

- Но когда в клубе поняли, что имеют в составе рекордсмена всея Руси, премию-то вам выплатили?

– Да нет — какая премия?! Никаких бонусов тогда не предполагалось. Кстати, хороший вопрос. Увижу вот на неделе Четверика, спрошу: «Почему мне не выписали тогда премиальные?» Спасибо, что напомнили. Хоть и 30 лет прошло, а вдруг задним числом наградят? (смеется).

Вообще спокойно тогда все восприняли мое достижение. Знал бы я, что за 30 лет только Веретенников повторит достижение, может быть, тогда уже и потребовал деньги (смеется). Кстати, Олег, к которому отношусь с большим уважением, один из пяти голов «Шиннику» провел с пенальти. А я — все с игры. Пенальти никогда не умел исполнять. Для меня 11-метровые — это какое-то наказание.

- Почему? Психологически тяжело?

– Просто у вратаря мало шансов. А мне так неинтересно (смеется), – сказал Панченко.

2 комментария
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За всю историю отечественных чемпионатов было 8 пента- триков. Из хорошо известных Масалитин и Колыванов. Последный исполнил Веретенников в 1998 году.
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Ответ Чебурашка от Гены
За всю историю отечественных чемпионатов было 8 пента- триков. Из хорошо известных Масалитин и Колыванов. Последный исполнил Веретенников в 1998 году.
Евгением Шелагиным Спартак Ленинград 1938
Илья Датунашвили. Динамо Тбилиси 1966
Гоча Гавашели. Динамо Тбилиси 1968
Николай Васильев из московского Торпедо
Валерий Масалитин из ЦСКА 1990
Игорь Колыванов из московского Динамо 1991
Виктор Панченко и Веретенников
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