Мария Погребняк выходит замуж во второй раз через 8 месяцев после развода с Павлом

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия светская хроника соцсети девушки и спорт Футбол

Мария Погребняк выходит замуж во второй раз через год после развода.

Бывшая супруга Павла Погребняка опубликовала в инстаграме фотографию обручального кольца с подписью: «Я сказала «да».

Напомним, в сентябре 2023 года Мария развелась с экс-футболистом «Зенита» и сборной России Павлом Погребняком после 17 лет совместной жизни (официально они состояли в браке с 2014 года).

Спустя несколько месяцев девушку видели на отдыхе с новым возлюбленным. Избранником Погребняк стал 35-летний Игорь Головинский. 

Мария рассказала, как было сделано предложение. Отвечая на рабочие сообщения, она не обратила внимания, как возлюбленный попросил ее «что-то подержать», не ожидая обнаружить в руке бархатную коробочку.

«Что это?» –  задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть... Мне сделали предложение. В коробочке было кольцо», – написала Мария в своем аккаунте.

46 комментариев
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Я сказала «да». За деньги «да»
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+67
Что эта новость делает на нашем светском сайте?
+40
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Ответ Зеленский
Как вообще можно футболисту вступать в законный брак?Гражданский брак или перепиши всё на маму
Хакими хорош. Деклассировал свою милфу
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У Паши рога росли когда они были ещё в браке.
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Новости футбола, Карл
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Променяла накачанного спортсмена на пухляка, есть в жизни справедливость.
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Значит ставила ему рога в браке.
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Жаль, конечно, этого добряка.
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Вы вообще за Головинского болеете?
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С ней-то все понятно, а вот ее новому будущему мужу норм донашивать футляр за Погребняком?
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Погребняк Паша от грусти плачет
Рост 187 национальность рашша
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Богач-бородач, спускает на нее миллионы: что известно о новом ухажере Марии Погребняк
Грустить из-за разрыва отношений длиною в четверть века Мария и правда не стала. А практически сразу улетела в Италию с галантным кавалером. Первые несколько дней отпуска она предпочитала скрывать личность нового возлюбленного, но позднее все же опубликовала совместное фото в зеркале. Им оказался 35-летний бизнесмен Игорь Головинский.
+4
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Смешные эти "жены(экс) футболистов". Лица мужиков блюрят, а свои блюрики и кольца - нет). Сразу понятно что у таких на первом месте.
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Подобные новости замечательно объединяют болел, никаких споров, единодушный глум.
Кстати, почему до сих пор марияпога? мариягола
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Из заголовка получается, что после развода с Погребняком женщина уже успела снова выйти замуж и развестись, и вот опять (во второй раз после развода) выходит замуж.
Автору новости разве не кажется, что после развода женщина выходит замуж первый раз? А если во второй, то без упоминания, что после развода, а просто – во второй раз.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Что эта новость делает на нашем светском сайте?
Сомнительный "свет"
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Ответ Папа Футбола
Я сказала «да». За деньги «да»
Высосала все деньги из Пашки пока он играл и зарабатывал и теперь новую жертву нашла.
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Посмотрел по ТВ, утиные губищи, фу
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Ответ Папа Футбола
Я сказала «да». За деньги «да»
Хорош)
+2
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+2
Бывшая жена бывшего футболиста… Это наверно даже более спортивная новость чем медиафутбол.
+2
0
+2
Как вообще можно футболисту вступать в законный брак?Гражданский брак или перепиши всё на маму
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Долгонько терпела без секса.
да, такие как Мария до брака ни-ни, это точно
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Спортс, хорош! Давненько не было ничего интересного!
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Ответ валя_стакан
Богач-бородач, спускает на нее миллионы: что известно о новом ухажере Марии Погребняк Грустить из-за разрыва отношений длиною в четверть века Мария и правда не стала. А практически сразу улетела в Италию с галантным кавалером. Первые несколько дней отпуска она предпочитала скрывать личность нового возлюбленного, но позднее все же опубликовала совместное фото в зеркале. Им оказался 35-летний бизнесмен Игорь Головинский.
У одного деньги закончились, нашла новый источник.
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Подруга Алана Мамаева. Ну всё ясно понятно с этой куклой.
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Теперь до скончания века её личную жизнь sports отслеживать будет.
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О, наконец-то годный контент, мы ведь именно для этого тут собрались
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А на сколько она примерно бывшего развела ? Недвижку оттяпала ?
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"поехали в фитнес клуб на тренировку и в бассейн."
Если кто-то скажет, что новость не про спорт.
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Ответ culpa
Из заголовка получается, что после развода с Погребняком женщина уже успела снова выйти замуж и развестись, и вот опять (во второй раз после развода) выходит замуж. Автору новости разве не кажется, что после развода женщина выходит замуж первый раз? А если во второй, то без упоминания, что после развода, а просто – во второй раз.
Вы сейчас описали какую-то комбинацию, но были ли в ней латерали?
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