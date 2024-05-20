Мария Погребняк выходит замуж во второй раз через 8 месяцев после развода с Павлом

Мария Погребняк выходит замуж во второй раз через год после развода.

Бывшая супруга Павла Погребняка опубликовала в инстаграме фотографию обручального кольца с подписью: «Я сказала «да».

Напомним, в сентябре 2023 года Мария развелась с экс-футболистом «Зенита» и сборной России Павлом Погребняком после 17 лет совместной жизни (официально они состояли в браке с 2014 года).

Спустя несколько месяцев девушку видели на отдыхе с новым возлюбленным. Избранником Погребняк стал 35-летний Игорь Головинский.

Мария рассказала, как было сделано предложение. Отвечая на рабочие сообщения, она не обратила внимания, как возлюбленный попросил ее «что-то подержать», не ожидая обнаружить в руке бархатную коробочку.

«Что это?» – задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть... Мне сделали предложение. В коробочке было кольцо», – написала Мария в своем аккаунте.