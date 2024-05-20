Мария Погребняк выходит замуж во второй раз через 8 месяцев после развода с Павлом
Мария Погребняк выходит замуж во второй раз через год после развода.
Бывшая супруга Павла Погребняка опубликовала в инстаграме фотографию обручального кольца с подписью: «Я сказала «да».
Напомним, в сентябре 2023 года Мария развелась с экс-футболистом «Зенита» и сборной России Павлом Погребняком после 17 лет совместной жизни (официально они состояли в браке с 2014 года).
Спустя несколько месяцев девушку видели на отдыхе с новым возлюбленным. Избранником Погребняк стал 35-летний Игорь Головинский.
Мария рассказала, как было сделано предложение. Отвечая на рабочие сообщения, она не обратила внимания, как возлюбленный попросил ее «что-то подержать», не ожидая обнаружить в руке бархатную коробочку.
«Что это?» – задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть... Мне сделали предложение. В коробочке было кольцо», – написала Мария в своем аккаунте.
Рост 187 национальность рашша
Грустить из-за разрыва отношений длиною в четверть века Мария и правда не стала. А практически сразу улетела в Италию с галантным кавалером. Первые несколько дней отпуска она предпочитала скрывать личность нового возлюбленного, но позднее все же опубликовала совместное фото в зеркале. Им оказался 35-летний бизнесмен Игорь Головинский.
Кстати, почему до сих пор марияпога? мариягола
Автору новости разве не кажется, что после развода женщина выходит замуж первый раз? А если во второй, то без упоминания, что после развода, а просто – во второй раз.
Если кто-то скажет, что новость не про спорт.