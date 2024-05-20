Ребров о Джикии: «Уверен, он вернется в «Спартак». Поиграет еще, а потом вернется и поработает, как я» 

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Артем Ребров уверен, что в будущем Георгий Джикия получит должность в «Спартаке».

Защитник покинет красно-белых свободным агентом по окончании сезона.

«Джикия – молодец, я бы хотел так уйти, как он, но у меня не получилось. Имею в виду, что у меня не было возможности так выйти на поле, сыграть и попрощаться с болельщиками. Но понятно, что клуб тоже дал мне возможность хорошо проститься с игровой карьерой, а также дал работу в своей структуре.

Но то, как это сделал Георгий в матче с «Рубином», получилось здорово. Уверен, он еще вернется в «Спартак». Поиграет еще, а потом вернется и поработает, как я. 

На какую должность? Дай бог, чтобы он как можно дольше поиграл, а там уже видно будет», – сказал бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба.

6 комментариев
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Как Ребров любой бы хотел поработать. Ни чего не делать, ни за что не отвечать и не хилую зарплату получать.
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Не уверен, Реброву самому хоть остаться
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Джикию так много критиковали и в последнее время ругали, что после прощального матча с Рубином на него обрушились хорошие слова,будто проводили Георгия в последний путь.
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как показала ситуация с контрактом и агентом, Георгий достаточно токсичный и самовлюблённый человек, с возросшим чсв и любовью к деньгам. к сожалению, вреда от него будет больше, на любой должности. спасибо за всё и прощай, капитан
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Так вот все ради чего.
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Ответ Бонд0077
Джикию так много критиковали и в последнее время ругали, что после прощального матча с Рубином на него обрушились хорошие слова,будто проводили Георгия в последний путь.
Лишь бы не возвращался))
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