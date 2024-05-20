Ребров о Джикии: «Уверен, он вернется в «Спартак». Поиграет еще, а потом вернется и поработает, как я» 

Артем Ребров уверен, что в будущем Георгий Джикия получит должность в «Спартаке».

Защитник покинет красно-белых свободным агентом по окончании сезона.

«Джикия – молодец, я бы хотел так уйти, как он, но у меня не получилось. Имею в виду, что у меня не было возможности так выйти на поле, сыграть и попрощаться с болельщиками. Но понятно, что клуб тоже дал мне возможность хорошо проститься с игровой карьерой, а также дал работу в своей структуре.

Но то, как это сделал в матче с «Рубином», получилось здорово. Уверен, он еще вернется в «Спартак». Поиграет еще, а потом вернется и поработает, как я.

На какую должность? Дай бог, чтобы он как можно дольше поиграл, а там уже видно будет», – сказал бывший вратарь « », а ныне технический координатор клуба.