Прокуратура Тульской области требует признать экстремистским объединение фанатов «Арсенала» и запретить его на территории РФ

Теги премьер-лига Россия болельщики Первая лига Арсенал Тула Футбол

Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским.

Прокуратура Тульской области потребовала признать экстремистским и запретить в России объединение футбольных фанатов «Киборги». 

Судебное заседание по этому вопросу пройдет 5 июня в Тульском областном суде, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

24 комментария
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Когда они пришли за футбольными фанатами......
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Нечего было ложиться фанатам ( большинству ) под систему , а теперь вас будут вертеть как хотят
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Ну что, защитники фанайди, это следующий этап. Довольны?
+14
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+7
Ответ Roon95
Кто в теме, расскажите почемк. Но заранее можно сказать, что просто так ничего не происходит. Всегда есть какие-то предпосылки.
Ну а сам ты не можешь догадаться?

Фанатов в России объявили неонацистами

Хотя это были националисты в своей основе, которым не нравилось, что ползучая миграция из Средней Азии поддерживается на государственном уровне и является государственной политикой.

Самые отбитые были посажены в тюрьмы за убийства

Кстати, они сейчас поголовно в батальоне эспаньола и о них на ТВ говорят как о новых героях России

А вот спартаковский комбат18 поумнее оказался и к церкви прибился
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+4
Кто в теме, расскажите почемк. Но заранее можно сказать, что просто так ничего не происходит. Всегда есть какие-то предпосылки.
+5
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Создашь какое-то объединение людей, которое не контролируется властью, через некоторое время его признают экстремистским и террористическим
+9
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Должны быть обоснования, чтобы признать, и серьёзные.
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Кстати, пойдут аресты, и виноваты в этом будут все, кто оформил фан айди и ходит на это подобие футбола

И главные виновники, считаю, это питерский вираж, который не бойкотировал матчи вместе со всеми, а создавали картинку, которую тыкали везде на газпром тв как образец единения с руководством РФС
+6
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Интересное начинание. Мне кажется, что если объединение экстремистов, то наверное не имеет значение фанаты они или нет. А если объединение фанатское, то за что же их признавать экстремистами?! Тогда по этому решению суда все объединения фанатов должны быть признаны экстремистскими.
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Фанатам Факела приготовиться, им речевки про Зенит - позор российского футбола не простят
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Видимо, прокуратура считает, что это эти киборги держали оборону в Донецком аэропорте
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Возвращаемся во время СССР,когда многое контролировалось властью,и даже занятия каратэ,были под запретом
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Да здравствует дурдом!
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Ответ rarog
Когда они пришли за футбольными фанатами......
Угу. А ещё про Гитлера можно сказать "когда они пришли за художниками".
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Ответ Любовник Евы Браун
Нечего было ложиться фанатам ( большинству ) под систему , а теперь вас будут вертеть как хотят
Никакое большинство не легло

Бойкот бойкотировал вираж питерский, а это несчастные 3-5 тысяч продажных душонок с их манифестом12
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Ответ Wiley Fox
Никакое большинство не легло Бойкот бойкотировал вираж питерский, а это несчастные 3-5 тысяч продажных душонок с их манифестом12
Мальчик если ты про фан айди то ты очень далек от фанатизма все началось за очень долго до этого
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Ответ Wiley Fox
Кстати, пойдут аресты, и виноваты в этом будут все, кто оформил фан айди и ходит на это подобие футбола И главные виновники, считаю, это питерский вираж, который не бойкотировал матчи вместе со всеми, а создавали картинку, которую тыкали везде на газпром тв как образец единения с руководством РФС
А вы посмотрите, что произошло с фанатами в Белоруссии. Спойлер: фанатское движение там полностью уничтожено, вырезано под корень.
Давно ж подмечено, что Россия пусть с опозданием ,но внедряет все белорусские репрессивные практики
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Ответ Wiley Fox
Кстати, пойдут аресты, и виноваты в этом будут все, кто оформил фан айди и ходит на это подобие футбола И главные виновники, считаю, это питерский вираж, который не бойкотировал матчи вместе со всеми, а создавали картинку, которую тыкали везде на газпром тв как образец единения с руководством РФС
Вираж одним из первых(если не самый первый) из движей дал своё видение- посещать матчи где не требуется фан айди, ну и они и появлялись только на Кубке, в финале их тоже не будет.
+2
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0
Ответ Oliver Kromwel
А вы посмотрите, что произошло с фанатами в Белоруссии. Спойлер: фанатское движение там полностью уничтожено, вырезано под корень. Давно ж подмечено, что Россия пусть с опозданием ,но внедряет все белорусские репрессивные практики
Они испугались аллюзий на Египет. А кроме того, полностью растоптали ведущую спортивную газету и её сайт.
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Ответ rarog
Вираж одним из первых(если не самый первый) из движей дал своё видение- посещать матчи где не требуется фан айди, ну и они и появлялись только на Кубке, в финале их тоже не будет.
Это и есть позорное лицемерие и соглашательство

Это проституция в чистом виде

Предали фанатское движение и заслужили звание предателей
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Ответ Wiley Fox
Это и есть позорное лицемерие и соглашательство Это проституция в чистом виде Предали фанатское движение и заслужили звание предателей
Почему? Как бойкот всех соревнований где нужен фан айди его поддерживает?
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Прокуратура Тульской области требует запретить Киборгов на территории РФ
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