Прокуратура Тульской области требует признать экстремистским объединение фанатов «Арсенала» и запретить его на территории РФ

Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским.

Прокуратура Тульской области потребовала признать экстремистским и запретить в России объединение футбольных фанатов «Киборги».

Судебное заседание по этому вопросу пройдет 5 июня в Тульском областном суде, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.