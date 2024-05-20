Прокуратура Тульской области требует признать экстремистским объединение фанатов «Арсенала» и запретить его на территории РФ
Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским.
Прокуратура Тульской области потребовала признать экстремистским и запретить в России объединение футбольных фанатов «Киборги».
Судебное заседание по этому вопросу пройдет 5 июня в Тульском областном суде, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
Фанатов в России объявили неонацистами
Хотя это были националисты в своей основе, которым не нравилось, что ползучая миграция из Средней Азии поддерживается на государственном уровне и является государственной политикой.
Самые отбитые были посажены в тюрьмы за убийства
Кстати, они сейчас поголовно в батальоне эспаньола и о них на ТВ говорят как о новых героях России
А вот спартаковский комбат18 поумнее оказался и к церкви прибился
И главные виновники, считаю, это питерский вираж, который не бойкотировал матчи вместе со всеми, а создавали картинку, которую тыкали везде на газпром тв как образец единения с руководством РФС
Бойкот бойкотировал вираж питерский, а это несчастные 3-5 тысяч продажных душонок с их манифестом12
Давно ж подмечено, что Россия пусть с опозданием ,но внедряет все белорусские репрессивные практики
Это проституция в чистом виде
Предали фанатское движение и заслужили звание предателей