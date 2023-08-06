Рахимов об 1:4 от «Спартака»: «Нехорошая реакция на второй пропущенный мяч. «Рубин» 15 минут был в нокауте»

Рашид Рахимов высказался после поражения «Рубина» от «Спартака» (1:4) в 3-м туре Мир РПЛ.

– Первые минуты ваша команда полностью доминировала. Это была ваша ставка, или « » отошел и позволил это сделать?

– Мы планировали начинать игру очень активно. Мы должны были забивать на первых минутах, у Фамейе был момент, было два эпизода забить.

Пропустили мы, наверное, в первой атаке «Спартака», когда не должны были пропускать. Хотя мы прекрасно понимаем уровень исполнительского мастерства игроков «Спартака». Но мне понравилась реакция команды на первый пропущенный гол. Мы продолжали играть, выглядели очень неплохо, сравняли счет.

И второй тайм начался неплохо с нашей стороны, но меня очень удивил второй простой мяч и реакция после него. Мы просто выбились из колеи и 15 минут были в каком-то нокауте, отсюда пропустили еще два мяча.

Я и команде сказал, что была очень нехорошая реакция на второй пропущенный мяч. Ничего не предвещало его, вообще ничего, и вдруг мы пропускаем такие мячи. И дальше мы уже не сумели вернуться в игру, – сказал главный тренер « ».

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