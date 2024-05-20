Семак перед 30-м туром РПЛ: «Боремся до того момента, пока у «Зенита» окончательно не будет шансов» 

Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В 29‑м туре «Зенит» разгромил «Ахмат» (5:1) и занимает в таблице 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка.

— Смотрели ли вы вчера игру «Динамо»? Или просто увидели результат и решили, чтобы команда никак не забивала голову мыслями о соперниках и думала только об одном?

— Нет, мы вчера летели, добирались. Так что не смотрели. «Динамо» делает свою работу, мы — свою. Наша задача — сделать то, что от нас зависит. Это нужно, чтобы бороться за победу в чемпионате до последнего тура. В принципе, что мы и сделали.

Пока еще надеемся, боремся до того момента, пока у нас окончательно не будет шансов, если такое случится. Впереди последний тур. Готовимся, у нас игра в чемпионате и в финале Кубка России. Эти две игры очень важны, – сказал главный тренер «Зенита».

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