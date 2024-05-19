Семак о 5:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватало голов в последних матчах. Счет был не так важен, как победа, позволяющая до последнего тура бороться за чемпионство»
Сергей Семак доволен победой «Зенита» над «Ахматом» (5:1).
– Хорошо играли. Забили хорошие первый и второй гол, но, к сожалению, быстро пропустили. Присутствовала некая нервозность, но смогли забить третий, а затем хорошо вошли во второй тайм.
Что касается создания моментов и самой игры, то сыграли хорошо. Мы забили много мячей и заслуженно победили.
– Насколько «Зениту» было важно сегодня одержать уверенную победу?
– Мы привыкли к критике. А что касается побед и забитых мячей в последних матчах, то их не хватало. Без забитых мячей нет побед, несмотря на то, что обычно играем с большим преимуществом и создаем много моментов. Ребята стараются, но без голов никак не победить и не набрать тех очков, которые нам были необходимы. Плюс мы себе еще сами организовали необязательные пенальти, которые, к сожалению, нам не позволили набрать большее количество очков.
Сегодня смогли забить и победить. Будем готовиться к следующему матчу. Любая победа важна. Сегодня счет был не так важен, как победа, которая позволяет нам до последнего тура бороться за чемпионство в РПЛ.
– Кассьерра забил пять мячей. Как‑то отдельно поздравили его или поблагодарили?
– Нет, он сам себя поздравил. Нечасто встретишь, что в одном матче с очень серьезным соперником, который набрал ход и имеет серьезную серию побед, футболисту удается забить столько мячей. Все его голы получились хорошими, – отметил главный тренер «Зенита».
Ибо нефиг народное богатство частникам в руки.
А то странные избранные, которые гос компании просто забрали себе как бизнес.
В 1986 году румынский футболист Родион Кэмэтару перешёл в бухарестское «Динамо». С новой командой он не выиграл ни одного турнира, но добился главного личного достижения в своей карьере, став в сезоне 1986/87 не только лучшим снайпером чемпионата Румынии, но и обладателем европейской «Золотой бутсы» с 44 голами. На церемонии награждения, однако, произошёл скандал: второй бомбардир европейского сезона австриец Тони Польстер отказался получать свою «Серебряную бутсу», заявив, что некоторые из забитых Кэмэтару мячей стали результатом сговора. Кэмэтару опередил Польстера, забив в последних трёх турах 15 мячей, эти игры были позже признаны договорными, а румын был лишён награды🤪