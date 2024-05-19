Семак о 5:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватало голов в последних матчах. Счет был не так важен, как победа, позволяющая до последнего тура бороться за чемпионство»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Матео Кассьерра Матч ТВ Футбол

Сергей Семак доволен победой «Зенита» над «Ахматом» (5:1).

– Хорошо играли. Забили хорошие первый и второй гол, но, к сожалению, быстро пропустили. Присутствовала некая нервозность, но смогли забить третий, а затем хорошо вошли во второй тайм.

Что касается создания моментов и самой игры, то сыграли хорошо. Мы забили много мячей и заслуженно победили.

– Насколько «Зениту» было важно сегодня одержать уверенную победу?

– Мы привыкли к критике. А что касается побед и забитых мячей в последних матчах, то их не хватало. Без забитых мячей нет побед, несмотря на то, что обычно играем с большим преимуществом и создаем много моментов. Ребята стараются, но без голов никак не победить и не набрать тех очков, которые нам были необходимы. Плюс мы себе еще сами организовали необязательные пенальти, которые, к сожалению, нам не позволили набрать большее количество очков.

Сегодня смогли забить и победить. Будем готовиться к следующему матчу. Любая победа важна. Сегодня счет был не так важен, как победа, которая позволяет нам до последнего тура бороться за чемпионство в РПЛ.

Кассьерра забил пять мячей. Как‑то отдельно поздравили его или поблагодарили?

– Нет, он сам себя поздравил. Нечасто встретишь, что в одном матче с очень серьезным соперником, который набрал ход и имеет серьезную серию побед, футболисту удается забить столько мячей. Все его голы получились хорошими, – отметил главный тренер «Зенита».

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37 комментариев
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Победили разгромно, Матео забил 5 мячей, а настроения всё равно нет, но в целом унижением чая доволен, буду надеяться на благоприятную для Зенита развязку чемпионата в последнем туре
+32
-9
+23
Комментаторов было невозможно слушать. Как топили за Ахмат, это полный аут!!!
+26
-5
+21
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Осенью - национализируем Лукойл.
Ибо нефиг народное богатство частникам в руки.
+23
-3
+20
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Накидался уже с горя что-ли, что по кнопкам не попадаешь?😅
+20
-1
+19
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Зенит-Спартак 7:1
+18
-1
+17
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
"Игар", "Роство"... Мож проспишься?
+15
-1
+14
Ответ Кот болотный
Осенью - национализируем Лукойл. Ибо нефиг народное богатство частникам в руки.
Вот тут прям +
А то странные избранные, которые гос компании просто забрали себе как бизнес.
+9
0
+9
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
да, так и было, только не при СССР, и не динамо, а Зенит динаме 9 отгрузил
+10
-1
+9
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Ага. Менты - они такие.
+10
-2
+8
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Счёт в ответном матче напомни.
+8
0
+8
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ливерпуль - Спартак 7:0 . Еще есть вопросы?
+7
0
+7
Ответ Joon777
Сереже погряз в грязном корупционном белье..
Видимо ты специалист по грязному белью....
+7
0
+7
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Смотри, чтобы в последнем туре они всей Москве не понадобились
+6
0
+6
Кстати, спортс, могли бы и опубликовать новость, что Мага Оздоев стал чемпионом Греции.
+6
0
+6
Ответ Алешка Терминатор
А там и не за горами проведение междупланетного шахматного конгресса
В Спортлото напиши
+6
0
+6
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А если Динамо будут судить как Зенит в матче Зенит-Динамо?
+7
-2
+5
Ответ Скунсик
Комментаторов было невозможно слушать. Как топили за Ахмат, это полный аут!!!
Даже какого-то местного джигита со словарным запасом в 500 слов взяли😅😅😅
+8
-3
+5
Ответ Скунсик
Комментаторов было невозможно слушать. Как топили за Ахмат, это полный аут!!!
Так это всегда так) я б даже сказал сегодня это меньше раздражало чем обычно)
+6
-1
+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Уоу уоу уоу, лехчи дядя волк, завтра же на работу)
+5
-1
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Самое разгромное поражение среди всех российских команд после которого зарубежные СМИ пишут :"К нам приехал МУСОР с Родины водки"(С)
+5
-1
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Не умеешь пить - не мучай ж.
+4
0
+4
Ответ Joon777
Сереже погряз в грязном корупционном белье..
Как ты жёстко про москлубы... Но в целом правильно.
+3
0
+3
Никогда в Грозном Зенит так мощно выступал. Два то редко когда забивал,а тут аж 5.
+1
0
+1
Ответ ZarvuR2020
Кстати, спортс, могли бы и опубликовать новость, что Мага Оздоев стал чемпионом Греции.
Круто! Очень рад за него. (Если честно, я думал, что он уже потихоньку закончил карьеру)
+1
0
+1
Зенит 4:0 Мальме
+4
-3
+1
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Динамо на первом, не трясись
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0
Комментарий удален модератором
В этой связи, интересный случай из истории.
В 1986 году румынский футболист Родион Кэмэтару перешёл в бухарестское «Динамо». С новой командой он не выиграл ни одного турнира, но добился главного личного достижения в своей карьере, став в сезоне 1986/87 не только лучшим снайпером чемпионата Румынии, но и обладателем европейской «Золотой бутсы» с 44 голами. На церемонии награждения, однако, произошёл скандал: второй бомбардир европейского сезона австриец Тони Польстер отказался получать свою «Серебряную бутсу», заявив, что некоторые из забитых Кэмэтару мячей стали результатом сговора. Кэмэтару опередил Польстера, забив в последних трёх турах 15 мячей, эти игры были позже признаны договорными, а румын был лишён награды🤪
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Кассьерра монстр !
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Комментарий удален модератором
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