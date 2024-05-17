Аленичев о «Зените»: «Бразильцы играют не такую роль. Клаудиньо не тот, Вендел – тоже. Раз футболисты не так мотивированы, не считаю правильным говорить о повышении зарплаты»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что легионеры «Зенита» не показывают прежнюю игру.

Ранее председатель совета директоров клуба Елена Илюхина заявила о повышении суммы контракта главного тренера и ключевых игроков.

«Сергей Семак заслужил, несмотря на трудные времена у «Зенита». Но, на мой взгляд, неправильно повышать зарплату лидерам клуба.

Бразильцы играют ключевую роль в команде.

Но мы должны признать, что они не такую, как в прошлом году. Клаудиньо не тот, Вендел - тоже.

Они обязаны соответствовать своему уровню, а раз футболисты не так мотивированы, как в прошлом году, значит, я не считаю правильным говорить о каком-то повышении зарплаты.

Но это их личное дело. Я лишь высказал свое субъективное мнение», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

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