Грилиш о чемпионстве «Сити»: «Я здесь 3 года и каждый сезон выигрываю АПЛ – невероятно. Мог играть больше, но нигде в мире нет такой ротации, в этом вся прелесть»

Джек Грилиш подвел итоги сезона для «Манчестер Сити».

Команда Пепа Гвардиолы выиграла в 4-й раз подряд, опередив «Арсенал» на 2 очка после победы над «Вест Хэмом» (3:1) в заключительном туре.

– Творить историю – это удивительное чувство. Я играю здесь уже три года и каждый год выигрываю АПЛ – это невероятно. Так же, как и для ребят, которые делают это уже в четвертый раз. Говорят, что эта лига самая сложная в мире, поэтому выиграть ее четырежды подряд – это что-то невероятное.

В прошлом году я говорил, что никогда не играл в команде, которая была бы близка к нам. У нас есть все: молодые ребята, опытные игроки, талант и просто потрясающая сплоченность.

Я не думаю, что вообще хорошо выступил в этом сезоне. В этом году я выступил лучше, чем в первый год. Тогда я просто хотел побеждать, несмотря ни на что. В прошлом году я играл больше, а этот сезон был менее стабилен.

Я был хорош временами. У меня высокие стандарты, поэтому я чувствую, что мог бы сыграть больше в некоторых матчах. У нас очень много хороших игроков, поэтому это сложно. Ни в одной команде мира нет такой ротации, как у нас, но в этом и есть вся прелесть.

– Что вы сказали Пепу Гвардиоле?

– Я просто поздравил его, а он ответил: «Нет, это я тебя поздравляю!» Он невероятный человек.

В этом сезоне мне порой было трудно выходить на поле – я не стесняюсь говорить об этом, – и он всегда был рядом. Он блестящий тренер на поле, но он помогал мне и в своем кабинете.

Я очень горжусь ребятами и рад за них. Такие игроки, как [Матео] , просто великолепны. В последние несколько недель он играл каждую минуту, но не сегодня, но он принял это очень спокойно. Я очень горжусь, – сказал полузащитник « » в интервью Sky Sports.