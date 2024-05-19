Пеп Гвардиола: «Я останусь в «Сити» в следующем сезоне, и мы поговорим, но 8 или 9 лет – посмотрим. Мой секрет? Не знаю, много работать»

Пеп Гвардиола рассказал в чем его секрет и останется ли в «Сити» на будущий год.

О своем секрете

«Я не знаю! Много работать. Я очень их уважаю (работников клуба – Sports). Надо оставаться скромным, и нужна невероятная рабочая этика. Одна игра, другая, следующая – ты не можешь думать в ноябре, что ты выиграешь.

Спортивный директор дает мне игроков, и я думаю, хорошо, какая для них лучшая позиция? Мы не можем использовать как ложную девятку, мы адаптируемся под навыки игроков. Не потому что у меня есть идея, и каждый игрок должен ее выполнять. Мы адаптируемся.

Мы были без Холанда многие месяцы, Хулиан [ ] проделал невероятную работу, Фил [Фоден] невероятно талантлив. На большой сцене, в главный момент он справился. Удивительные игроки, но с мы имеем нечто особенное».

О том, останется ли в «Сити»

«Ситуация такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы говорили с клубом – мое ощущение, что я хочу остаться сейчас.

Я останусь в следующем сезоне, и по ходу него мы поговорим. Но восемь или девять лет – посмотрим», – сказал главный тренер « ».

Пеп о победе в АПЛ: «Арсенал» вывел нас на новый уровень, как и «Ливерпуль». Нужно быть осторожными в ближайшие годы. Если бы мне сказали, что я выиграю 6 из 7 лиг, я бы назвал вас сумасшедшим»