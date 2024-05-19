Пеп Гвардиола: «Я останусь в «Сити» в следующем сезоне, и мы поговорим, но 8 или 9 лет – посмотрим. Мой секрет? Не знаю, много работать»
Пеп Гвардиола рассказал в чем его секрет и останется ли в «Сити» на будущий год.
О своем секрете
«Я не знаю! Много работать. Я очень их уважаю (работников клуба – Sports). Надо оставаться скромным, и нужна невероятная рабочая этика. Одна игра, другая, следующая – ты не можешь думать в ноябре, что ты выиграешь.
Спортивный директор дает мне игроков, и я думаю, хорошо, какая для них лучшая позиция? Мы не можем использовать Холанда как ложную девятку, мы адаптируемся под навыки игроков. Не потому что у меня есть идея, и каждый игрок должен ее выполнять. Мы адаптируемся.
Мы были без Холанда многие месяцы, Хулиан [Альварес] проделал невероятную работу, Фил [Фоден] невероятно талантлив. На большой сцене, в главный момент он справился. Удивительные игроки, но с Филом мы имеем нечто особенное».
О том, останется ли в «Сити»
«Ситуация такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы говорили с клубом – мое ощущение, что я хочу остаться сейчас.
Я останусь в следующем сезоне, и по ходу него мы поговорим. Но восемь или девять лет – посмотрим», – сказал главный тренер «Сити».
Пеп о победе в АПЛ: «Арсенал» вывел нас на новый уровень, как и «Ливерпуль». Нужно быть осторожными в ближайшие годы. Если бы мне сказали, что я выиграю 6 из 7 лиг, я бы назвал вас сумасшедшим»
Где ещё клуб с шейхами, которые будут столько тратить?!
Испания только Барса, но он говорил что не вернется, да дела у Барсы так себе, там и половины трат Сити не будет…
Германия, он уже там был и Бавария тоже не шейхи, они так тратиться ради Бундеслиги не будут, да и ЛЧ без него брали и до и после, а с ним нет…
Италия, там все клубы нищие по меркам топ пять Европы …
Остается только ПСЖ, но там и без него Фермерскую лигу берут, а ЛЧ он не гарантирует…
Так что остается только Сити, куда идти то?
- Вы помните свой первый миллион?
- Конечно, мне его папа дал на ночной клуб.
или ПСЖ или сборная
Правы те, кто кроме МС ни один клуб не подойдет для него. У него идеальный симбиоз - щедрые владельцы и топовый тренер, который дает результат.
Наверное, ему осталось выиграть ЧЕ и ЧМ, например, с Англией. У Англичан всегда были талантливые игроки, но их игра вызывает скуку.
Чтоб всё было честно и без споров надо отменить ФФП или к примеру ввести потолок зарплат или потолок на трансферы и т.д.