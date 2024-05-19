Пеп Гвардиола: «Я останусь в «Сити» в следующем сезоне, и мы поговорим, но 8 или 9 лет – посмотрим. Мой секрет? Не знаю, много работать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Филип Фоден Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола рассказал в чем его секрет и останется ли в «Сити» на будущий год.

О своем секрете

«Я не знаю! Много работать. Я очень их уважаю (работников клуба – Sports). Надо оставаться скромным, и нужна невероятная рабочая этика. Одна игра, другая, следующая – ты не можешь думать в ноябре, что ты выиграешь.

Спортивный директор дает мне игроков, и я думаю, хорошо, какая для них лучшая позиция? Мы не можем использовать Холанда как ложную девятку, мы адаптируемся под навыки игроков. Не потому что у меня есть идея, и каждый игрок должен ее выполнять. Мы адаптируемся.

Мы были без Холанда многие месяцы, Хулиан [Альварес] проделал невероятную работу, Фил [Фоден] невероятно талантлив. На большой сцене, в главный момент он справился. Удивительные игроки, но с Филом мы имеем нечто особенное».

О том, останется ли в «Сити»

«Ситуация такова, что я ближе к уходу, чем к тому, чтобы остаться. Мы говорили с клубом – мое ощущение, что я хочу остаться сейчас.

Я останусь в следующем сезоне, и по ходу него мы поговорим. Но восемь или девять лет – посмотрим», – сказал главный тренер «Сити».

Пеп о победе в АПЛ: «Арсенал» вывел нас на новый уровень, как и «Ливерпуль». Нужно быть осторожными в ближайшие годы. Если бы мне сказали, что я выиграю 6 из 7 лиг, я бы назвал вас сумасшедшим»

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31 комментарий
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Проваливай уже в свою Барсу... Хватит мучать АПЛ))
+42
-2
+40
По сути Гвардиола всего достиг с Сити, рекорд Фергюсона по количеству побед подряд в АПЛ превзошел, требл тоже сделал, доказывать больше нечего. Осталось отработать последний год по контракту и спустя 9 сезонов можно уходить вслед за Клоппом за новым вызовом.
+29
-1
+28
Пепу после Сити - либо в сборную Испании/Бразилии/Англии, либо делать Барселону снова великой. Все остальные вызовы думаю не будут интересны, он уже все что мог выиграл.
+19
-3
+16
Ответ dreamstep
Пепу после Сити - либо в сборную Испании/Бразилии/Англии, либо делать Барселону снова великой. Все остальные вызовы думаю не будут интересны, он уже все что мог выиграл.
Сделал бы он Милан снова великим вот это было бы круто
+14
-2
+12
Ответ Pelerin
А миллиард на трансферы ему дадут в Барсе? Боюсь, без него не сработает ;)
Во-первых, у него никогда не было миллиарда, особенно в Барсе. Во-вторых, скажу его же слова: Многие клубы тратят такие же суммы, но не могут достичь того, что сделал Пеп с Сити. И в третьих – он может легко сделать даже сегодняшнюю Барселону(со всеми ее проблемами с финансами и составом)на голову выше по качеству игры. Его ученик – Артета, доказывает это. Набор футболистов у него довольно средний(не закупался как Челси, МЮ), но спокойно их превзошёл.
+11
-5
+6
По факту, а куда ему идти?
Где ещё клуб с шейхами, которые будут столько тратить?!
Испания только Барса, но он говорил что не вернется, да дела у Барсы так себе, там и половины трат Сити не будет…
Германия, он уже там был и Бавария тоже не шейхи, они так тратиться ради Бундеслиги не будут, да и ЛЧ без него брали и до и после, а с ним нет…
Италия, там все клубы нищие по меркам топ пять Европы …
Остается только ПСЖ, но там и без него Фермерскую лигу берут, а ЛЧ он не гарантирует…
Так что остается только Сити, куда идти то?
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+5
я думаю Пеп бы уже ушел, ибо уже всего добился тут, но только некуда. В топ-4 лигах не так много клубов, которые могут ему предоставить свободу в трансферах, чтоб собрать идеальный для его идей состав.
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+3
Известного мультимиллионера спросили:
- Вы помните свой первый миллион?
- Конечно, мне его папа дал на ночной клуб.
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Ответ Royal Watcher
По факту, а куда ему идти? Где ещё клуб с шейхами, которые будут столько тратить?! Испания только Барса, но он говорил что не вернется, да дела у Барсы так себе, там и половины трат Сити не будет… Германия, он уже там был и Бавария тоже не шейхи, они так тратиться ради Бундеслиги не будут, да и ЛЧ без него брали и до и после, а с ним нет… Италия, там все клубы нищие по меркам топ пять Европы … Остается только ПСЖ, но там и без него Фермерскую лигу берут, а ЛЧ он не гарантирует… Так что остается только Сити, куда идти то?
Ньюкасл, МЮ, ВестХэм, Псж, Ювентус, Жирона, Барса, Бавария
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Ответ Royal Watcher
По факту, а куда ему идти? Где ещё клуб с шейхами, которые будут столько тратить?! Испания только Барса, но он говорил что не вернется, да дела у Барсы так себе, там и половины трат Сити не будет… Германия, он уже там был и Бавария тоже не шейхи, они так тратиться ради Бундеслиги не будут, да и ЛЧ без него брали и до и после, а с ним нет… Италия, там все клубы нищие по меркам топ пять Европы … Остается только ПСЖ, но там и без него Фермерскую лигу берут, а ЛЧ он не гарантирует… Так что остается только Сити, куда идти то?
МЮ, ахахаха
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Ответ Папа Футбола
По сути Гвардиола всего достиг с Сити, рекорд Фергюсона по количеству побед подряд в АПЛ превзошел, требл тоже сделал, доказывать больше нечего. Осталось отработать последний год по контракту и спустя 9 сезонов можно уходить вслед за Клоппом за новым вызовом.
Но рекорд Фергюсона по количеству побед еще нет) Хватит выдержки?) Там рекордов еще уйма есть)
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Ответ dreamstep
Пепу после Сити - либо в сборную Испании/Бразилии/Англии, либо делать Барселону снова великой. Все остальные вызовы думаю не будут интересны, он уже все что мог выиграл.
У него на завершенная глава с Баварией. Он не выиграл с ней Лигу чемпионов.
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Ответ Владимир Владимирович
Ювентус Милан Барселона Интер, вот один из четырёх клубов которые Пеп возглавит после Сити
всё мимо, они себе не смогут позволить трансферы
или ПСЖ или сборная
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Ответ Royal Watcher
По факту, а куда ему идти? Где ещё клуб с шейхами, которые будут столько тратить?! Испания только Барса, но он говорил что не вернется, да дела у Барсы так себе, там и половины трат Сити не будет… Германия, он уже там был и Бавария тоже не шейхи, они так тратиться ради Бундеслиги не будут, да и ЛЧ без него брали и до и после, а с ним нет… Италия, там все клубы нищие по меркам топ пять Европы … Остается только ПСЖ, но там и без него Фермерскую лигу берут, а ЛЧ он не гарантирует… Так что остается только Сити, куда идти то?
удивительно. классному тренеру негде работать. Лестер поднимать?
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Ответ rich.
Ну миллиард ему в 2008 тоже не дали, но дали талантливую молодежь, которая и сейчас есть в Барселоне
А ещё рычаги, долги, Негрейра... без шейхов это не разгрести
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Ответ v@mpir
Во-первых, у него никогда не было миллиарда, особенно в Барсе. Во-вторых, скажу его же слова: Многие клубы тратят такие же суммы, но не могут достичь того, что сделал Пеп с Сити. И в третьих – он может легко сделать даже сегодняшнюю Барселону(со всеми ее проблемами с финансами и составом)на голову выше по качеству игры. Его ученик – Артета, доказывает это. Набор футболистов у него довольно средний(не закупался как Челси, МЮ), но спокойно их превзошёл.
Успехи Артеты должны доказать что-то? Ясно. Секта бчк))
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Ответ Artem MERLIN
Сделал бы он Милан снова великим вот это было бы круто
Да, да!!!!!!!!!!
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Ответ Noob Saibot
Если ты про количество побед в АПЛ, то Пепа - 6, Фергюсона - 13. Это сколько ему еще лет надо сидеть в Сити
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Ответ CyberUnited
Но рекорд Фергюсона по количеству побед еще нет) Хватит выдержки?) Там рекордов еще уйма есть)
Если ты про количество побед в АПЛ, то Пепа - 6, Фергюсона - 13. Это сколько ему еще лет надо сидеть в Сити
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У него не осталось соперников в футболе. Маур сдулся, Клопп ушел, Артета еще не дорос. Даже не знаю, какая у него мотивация будет в Сити. Только в ЛЧ Реал да Бавария может что-то им противопоставить.
Правы те, кто кроме МС ни один клуб не подойдет для него. У него идеальный симбиоз - щедрые владельцы и топовый тренер, который дает результат.
Наверное, ему осталось выиграть ЧЕ и ЧМ, например, с Англией. У Англичан всегда были талантливые игроки, но их игра вызывает скуку.
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Ювентус Милан Барселона Интер, вот один из четырёх клубов которые Пеп возглавит после Сити
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Безусловно Гвардиола сильнейший и по праву заслужил того, чего достиг. Хотя Сити нарушил правила (хоть не доказано и вряд ли докажут), Пеп показал, что может при наличии необходимых игроков (на которых надо тратить много) выигрывать и доминировать.
Чтоб всё было честно и без споров надо отменить ФФП или к примеру ввести потолок зарплат или потолок на трансферы и т.д.
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продлить ещё на 9 лет))
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Сити на оборону тратит больше, чем США, вот и весь секрет
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