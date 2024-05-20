Анчелотти о 4:4: «Реалу» не нужны очки, важно было сыграть интенсивно. Мне понравился Лунин, он не виноват в голах. Милитао близок к 100%»

Карло Анчелотти рассказал, какая задача ставилась на игру с «Вильярреалом» (4:4).

«Дело было не в очках, мы в них не нуждаемся. Важно было провести хорошую игру в нужном ритме и с нужной интенсивностью. Мы хотели избежать проблем и травм, и все прошло идеально.

Мне понравилась игра . Он ничего не мог поделать в эпизодах с голами. Он хорошо играл ногами, действовал терпеливо. В голах он не виноват.

И Милитао, и было тяжело. Эдер близок к 100%, у него есть две недели на то, чтобы набрать лучшую форму.

провел очень хороший сезон, очень нам помог. И он, и Хоселу были очень полезны, забили много голов.

Сезон удался, команда собирается хорошо подготовиться за эти две недели и постараться победить [в финале Лиги чемпионов]», – сказал главный тренер « ».