Анчелотти о 4:4: «Реалу» не нужны очки, важно было сыграть интенсивно. Мне понравился Лунин, он не виноват в голах. Милитао близок к 100%»
Карло Анчелотти рассказал, какая задача ставилась на игру с «Вильярреалом» (4:4).
«Дело было не в очках, мы в них не нуждаемся. Важно было провести хорошую игру в нужном ритме и с нужной интенсивностью. Мы хотели избежать проблем и травм, и все прошло идеально.
Мне понравилась игра Лунина. Он ничего не мог поделать в эпизодах с голами. Он хорошо играл ногами, действовал терпеливо. В голах он не виноват.
И Милитао, и Рюдигеру было тяжело. Эдер близок к 100%, у него есть две недели на то, чтобы набрать лучшую форму.
Браим провел очень хороший сезон, очень нам помог. И он, и Хоселу были очень полезны, забили много голов.
Сезон удался, команда собирается хорошо подготовиться за эти две недели и постараться победить [в финале Лиги чемпионов]», – сказал главный тренер «Реала».