Анчелотти о 4:4: «Реалу» не нужны очки, важно было сыграть интенсивно. Мне понравился Лунин, он не виноват в голах. Милитао близок к 100%»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Хоселу Антонио Рюдигер Эдер Милитао Браим Диас Андрей Лунин Футбол

Карло Анчелотти рассказал, какая задача ставилась на игру с «Вильярреалом» (4:4).

«Дело было не в очках, мы в них не нуждаемся. Важно было провести хорошую игру в нужном ритме и с нужной интенсивностью. Мы хотели избежать проблем и травм, и все прошло идеально.

Мне понравилась игра Лунина. Он ничего не мог поделать в эпизодах с голами. Он хорошо играл ногами, действовал терпеливо. В голах он не виноват.

И Милитао, и Рюдигеру было тяжело. Эдер близок к 100%, у него есть две недели на то, чтобы набрать лучшую форму.

Браим провел очень хороший сезон, очень нам помог. И он, и Хоселу были очень полезны, забили много голов.

Сезон удался, команда собирается хорошо подготовиться за эти две недели и постараться победить [в финале Лиги чемпионов]», – сказал главный тренер «Реала».

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14 комментариев
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Понятно. Значит на финал лч в воротах Куртуа, в цз - Тчуамени и Рюдигер.
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Папа Карло, как всегда, очень тактичен. В финале ЛЧ ни Лунина, ни Милитао не будет в старте.
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Про Милитао он загнул, конечно
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Очень интенсивно сыграл Серлот.. Забыл сказать папа.. 🤭
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Милитао близок, безусловно, все 4гола из под него
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Милитао решил ускорить подписание Ленина Йорро. А Гюлер сделал ЗАЯВКУ на старт в следующем сезоне
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... кроме того, упомянутые мной игроки уже отчислены из команды.
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Ответ Artur Rr
Понятно. Значит на финал лч в воротах Куртуа, в цз - Тчуамени и Рюдигер.
Только не Тчуамени, а Начо.
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Милиао МОНСТР сегодня )))
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Просто у Милитао это 100%)))
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Ответ Иван Воронин
У Тчуамени перелом, его не будет вероятнее всего
Какой ещё перелом? Он сам говорил что практически уверен что к финалу готов будет
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Ответ Vikeif
Папа Карло, как всегда, очень тактичен. В финале ЛЧ ни Лунина, ни Милитао не будет в старте.
Милитао понятно, а вот убирать Лунина - ошибка/попытка примать к заведомо обеспеченной победе в ЛЧ в угоду куртуа. Даже у Тедеско больше мужества чем у итала, он выгнал его из сборной ещё до травмы и стоит на своём
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