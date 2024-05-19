«Реал» набрал 94 очка в Ла Лиге впервые с сезона-2011/12. Тогда команда Моуринью финишировала со 100 баллами

Теги Карло Анчелотти Жозе Моуринью Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» проводит лучший чемпионат Испании за последние 12 лет.

Команда Карло Анчелотти сегодня сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4) в 37-м туре. Теперь у нее 94 очка.

В последний раз мадридцы набирали столько баллов в сезоне-2011/12. Тогда они под руководством Жозе Моуринью финишировали со 100 баллами.

В заключительном туре «Реал» примет «Бетис» – это произойдет 25 мая.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Великий сезон Моуриньо в чемпионате со 100 очками и 121 голами.Рекорд всех рекордов.Хваленные негрейровцы с тики-таки не побили
+39
-10
+29
Ответ denisques
Комментарий скрыт
У Селтика.Даже квадрупл
+19
-1
+18
благо не проиграли,надо же при счпте 4-1ушел на перерыв и с опозданием 10 мин зашел,а там уже👀
+9
0
+9
Жаль, что не получится 99 выбить, был бы второй результат в истории
Но 97 тоже будет неплохо))))
+9
-1
+8
Гегемон продолжает свою беспроигрышную серию,хотя Милитао старался)
+8
-4
+4
На красивое число 99 шли(
+3
0
+3
И это при том,что у Реала в начале сезона много травмированных было,не было сильного нападающего. Кто мог подумать,что они выиграют чемпионат с 90+ очками и скорее всего заберут 15 кубок ЛЧ в свою коллекцию. Втройне круто учитывая,что Анчелотти три года назад уже на пенсию отправляли.
+3
-1
+2
Ответ Зеленский
Великий сезон Моуриньо в чемпионате со 100 очками и 121 голами.Рекорд всех рекордов.Хваленные негрейровцы с тики-таки не побили
В следующем же сезоне разобранная Барса набрала 100 очков
+6
-4
+2
Надо срочно купить топ ЦЗ,Алаба и Милитао уже все
+2
-1
+1
Сити не повезло, с жеребьёвкой
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий