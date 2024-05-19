«Реал» набрал 94 очка в Ла Лиге впервые с сезона-2011/12. Тогда команда Моуринью финишировала со 100 баллами

«Реал» проводит лучший чемпионат Испании за последние 12 лет.

Команда Карло Анчелотти сегодня сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4) в 37-м туре. Теперь у нее 94 очка.

В последний раз мадридцы набирали столько баллов в сезоне-2011/12. Тогда они под руководством финишировали со 100 баллами.

В заключительном туре « » примет «Бетис» – это произойдет 25 мая.