«Манчестер Сити» вручили кубок за победу в АПЛ

«Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок АПЛ.

«Горожане» празднуют 10-е чемпионство в своей истории и четвертое (это рекорд Англии) подряд.

«Арсенал» занял второе место, отстав на 2 очка от « ». В топ-4 также вошли «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Фото: twitter.com/premierleague

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