«Манчестер Сити» вручили кубок за победу в АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок АПЛ.

«Горожане» празднуют 10-е чемпионство в своей истории и четвертое (это рекорд Англии) подряд.

«Арсенал» занял второе место, отстав на 2 очка от «Ман Сити». В топ-4 также вошли «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Фото: twitter.com/premierleague

Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!

«Сити» при шейхах – тотальная доминация. Выиграли половину своих сезонов АПЛ

Пеп – безумный коллекционер трофеев. Шестая из восьми возможных АПЛ!

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44 комментария
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Всем фанам МЮ привет, ну и где те кто говорил, что МС нет истории, нет побед в ЛЧ. Как вам рекорды МС ?
+101
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+77
Главный вопрос, на сколько в этот раз забухает Грилиш.
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Самая сложная лига мира. Пятьдесят тридцать клубов борются за чемпионство, четвёртый раз подряд.
Без сарказма: молодцы, красивая игра, красивый стиль, великолепно и приятно наблюдать.
+44
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+30
При мне такой херни не было
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+20
"Арсенал" вручили почетную грамоту "Доминатор"
+21
-5
+16
Ответ тренер с района
Главный вопрос, на сколько в этот раз забухает Грилиш.
Вроде у него уже телефон не отвечает)))
+17
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+16
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Чел, у тебя всё хорошо? Для таких как ты я даже добавил слово "сарказм". Как с вами по другому то общаться тик-токовское поколение? Ну надо как то мышление то развивать. Без обид.
+11
-2
+9
Ответ No Howard No Party
При мне такой херни не было
Настоящая лысая легенда МЮ🙏
Не то, что эта голландская копия🙄
+13
-5
+8
Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Что за привычка говорить за всех?
+8
-2
+6
Ответ Waititi
Всем фанам МЮ привет, ну и где те кто говорил, что МС нет истории, нет побед в ЛЧ. Как вам рекорды МС ?
Молодцы, что сказать. Но писали о истории когда у Сити ещё не было ЛЧ и 4 побед подряд в АПЛ. История Сити пишется сейчас, а у МЮ историю побед есть давно. Сейчас вы банкуете, наслаждайтесь, кто знает как будет через года два-три. Все циклично.
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Ответ тренер с района
Главный вопрос, на сколько в этот раз забухает Грилиш.
Это мы узнаем на третий день после финала Кубка Англии
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Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
А как у твоего мю появилась история?
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Объясните мне пожалуйста, жля таких мероприятий существует 2 копии кубка? Иначе как бы доставили кубок в Лондон, если б Сити проиграл?
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Красавчики. Желаю им продолжить серию
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Главное чтоб к финалу Англии хотя бы протрезвел. У него есть неделя 🤣
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Ответ Пули Снегопада
когда будет суд по 115 нарушениям финансового фэйр плэй, тогда посмотрим как вы будете петь
В силу своего ума вы не можете понять что сити это уже супер бренд и если апл решит лешить всех титулов сити и отправит в 5 лигу то это будет выстрел самому же себе выше колена)) Так что ваши фантазии все также останутся фантазиями на уровне совместной ночи с сидни суини))
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Ответ Waititi
Всем фанам МЮ привет, ну и где те кто говорил, что МС нет истории, нет побед в ЛЧ. Как вам рекорды МС ?
Юнайтед сейчас это как какая нибудь топовая модель из 90-ых
по которой все сходили с ума)
А сейчас это старая и никому не нужная модель)
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Ответ Predator7
Комментарий скрыт
Ноунейму из комментов со спортса не понравилось, срочно сносим этихад и раздаем трофеи
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Ответ wadwill13
Самая сложная лига мира. Пятьдесят тридцать клубов борются за чемпионство, четвёртый раз подряд. Без сарказма: молодцы, красивая игра, красивый стиль, великолепно и приятно наблюдать.
Что ты хотел сказать? Что АПЛ слабая лига? Это Пеп гениальный тренер и только он мог такое сделать
+2
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Ответ Waititi
Всем фанам МЮ привет, ну и где те кто говорил, что МС нет истории, нет побед в ЛЧ. Как вам рекорды МС ?
Ну, так истории и не было никогда, она пишется сейчас
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Ответ SergioRamos92
Юнайтед сейчас это как какая нибудь топовая модель из 90-ых по которой все сходили с ума) А сейчас это старая и никому не нужная модель)
Памела Андерсон))
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Ответ тренер с района
Главный вопрос, на сколько в этот раз забухает Грилиш.
Теперь можно смело бухать)
Кубок по любому заберут и без него, так что пусть празднует))
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Ответ Topwintop
Комментарий скрыт
Согласен, вычёркиваем все трофеи грантов, вплоть до первых кубков ярмарки
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Ответ Abdul Aziz
Объясните мне пожалуйста, жля таких мероприятий существует 2 копии кубка? Иначе как бы доставили кубок в Лондон, если б Сити проиграл?
Конечно есть
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Ответ Александр Гурский
А как у твоего мю появилась история?
Википедию посмотри
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Ответ Отец Абду
"Арсенал" вручили почетную грамоту "Доминатор"
😭😭
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Настоящая лысая легенда МЮ🙏 Не то, что эта голландская копия🙄
Ламин Ямаль - самый молодой игрок Барсы, увидевший рекорд Мансити по трофеям в апл подряд
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Беспокоюсь за лукомского.
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Победил сильнейший
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Болельщикам Арсенала вручили билеты в Токио для экскурсии к статуе Хатико за преданное ожидание осечек МС и поддержку всех злейших врагов по очереди🤓
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