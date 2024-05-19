«Манчестер Сити» вручили кубок за победу в АПЛ
«Манчестер Сити» вручили чемпионский кубок АПЛ.
«Горожане» празднуют 10-е чемпионство в своей истории и четвертое (это рекорд Англии) подряд.
«Арсенал» занял второе место, отстав на 2 очка от «Ман Сити». В топ-4 также вошли «Ливерпуль» и «Астон Вилла».
Фото: twitter.com/premierleague
Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!
«Сити» при шейхах – тотальная доминация. Выиграли половину своих сезонов АПЛ
Пеп – безумный коллекционер трофеев. Шестая из восьми возможных АПЛ!
Без сарказма: молодцы, красивая игра, красивый стиль, великолепно и приятно наблюдать.
Не то, что эта голландская копия🙄
по которой все сходили с ума)
А сейчас это старая и никому не нужная модель)
Кубок по любому заберут и без него, так что пусть празднует))