ЦСКА готов расстаться с Бистровичем, его агент ищет новую команду. «Балтика» вряд ли сможет подписать хавбека (Metaratings)

ЦСКА, вероятно, расстанется с Кристияном Бистровичем.

По данным Metaratings, армейцы готовы отпустить полузащитника, и его агент уже приступил к поиску новой команды для своего клиента.

Утверждается, что « », арендовавшая хорвата, вряд ли сможет позволить себе подписать его на постоянной основе, хотя довольна его игрой. Сейчас значительную часть зарплаты платит .

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч в Мир и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.