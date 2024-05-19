ЦСКА готов расстаться с Бистровичем, его агент ищет новую команду. «Балтика» вряд ли сможет подписать хавбека (Metaratings)
ЦСКА, вероятно, расстанется с Кристияном Бистровичем.
По данным Metaratings, армейцы готовы отпустить полузащитника, и его агент уже приступил к поиску новой команды для своего клиента.
Утверждается, что «Балтика», арендовавшая хорвата, вряд ли сможет позволить себе подписать его на постоянной основе, хотя довольна его игрой. Сейчас значительную часть зарплаты Бистровичу платит ЦСКА.
В текущем сезоне хавбек провел 21 матч в Мир РПЛ и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как лавочник может быть и подошёл бы, но там Кисляк из дубля и Мендос. Третий лишний.)
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет".
2. Вместо кого Бистрович? Кто должен уйти, что бы освободить под него место в заявке?
2. И что же их Зенит не купил?))) Напомню Карраскалю еле-еле нашли клуб, перешёл в Динамо уже после начала сезона, да и там больше на лавке сидел, весной только более=менее начал играть. Кроме Спартака Медину как то никто не брал, да и в Спартаке игрок ротации. Помазуна кроме Урала так же никто не берёт, три года уже прелогают. Кучаева почему то купил НН, а не Зенит или Динамо.
Что же их не берут топовые клубы, раз с ними "медали РПЛ возьмет легко"?
3. От Карраскаля и Медины В ЦСКА не отказывались, они сами решили уйти. Карраскаль не выдержал нагрузок Федотова, Медина ушёл на повышение зарплаты в 2 раза.
На этой позиции играют Обляков, Мендес и Кисляк. Бистрович будет четвёртым.
Мендес и так больше сидит на лавке, чем играет.
Есть ещё Кисляк на лавке.
Какой смысл держать трёх лавочников на одну позицию?
Вместо кого он будет играть?
2. Зачем нужен Бистрович? Вместо кого?