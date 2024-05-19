ЦСКА готов расстаться с Бистровичем, его агент ищет новую команду. «Балтика» вряд ли сможет подписать хавбека (Metaratings)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Кристиян Бистрович Футбол

ЦСКА, вероятно, расстанется с Кристияном Бистровичем.

По данным Metaratings, армейцы готовы отпустить полузащитника, и его агент уже приступил к поиску новой команды для своего клиента.

Утверждается, что «Балтика», арендовавшая хорвата, вряд ли сможет позволить себе подписать его на постоянной основе, хотя довольна его игрой. Сейчас значительную часть зарплаты Бистровичу платит ЦСКА.

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч в Мир РПЛ и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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При Зделларе, Бистрович кажется наилучшим кандидатом. Дали бы шанс поиграть на сборах
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Чем он так не нравится ЦСКА ???
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Ответ St.Sylph
При Зделларе, Бистрович кажется наилучшим кандидатом. Дали бы шанс поиграть на сборах
Зделар более цепкий. Но в целом, игроки одного уровня. У Бистровича есть очень хороший удар, все остальное у него явно не лучше Зделара и Мендеса
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+5
Из тех кто в последнее время оказался нам не нужен можно собрать команду, которая медали рпл возьмет легко.
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Да куда нам их, солить, что ли? У нас игроков на 3 состава, на лавке не помещаются!
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Ответ St.Sylph
При Зделларе, Бистрович кажется наилучшим кандидатом. Дали бы шанс поиграть на сборах
Увы, но Крис уже был на сборах у Федотова. Еще когда не было Мендеса со Зделаром, а в центре поля была безальтернативная пара Мухин-Кучаев. И тогда его быстренько зачехлили. Печально, но при нынешнем ТШ нечего мучать игрока, пусть строит себе карьеру
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Ответ Олег Носов
А что в ЦСКА он играть не может? Зачем продавать то? Итак играть некому после матча с Зенитом сколько людей с травмами. Надо покупать хороших игроков а не продавать!!!!!!!
Продают затем, что не нужен. Заявка не резиновая, а на его позиции есть игроки сильнее.
Как лавочник может быть и подошёл бы, но там Кисляк из дубля и Мендос. Третий лишний.)
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+2
Ответ Олег Носов
А что в ЦСКА он играть не может? Зачем продавать то? Итак играть некому после матча с Зенитом сколько людей с травмами. Надо покупать хороших игроков а не продавать!!!!!!!
Клуб живёт по заветам Матроскина:
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет".
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Ответ Kovtun
Непонятна кадровая политика клуба (считай Федотова) на фоне сегодняшних инвалидов Кристиан точно бы не затерялся.
1. За кадровую политику клуба отвечает Бабаев.
2. Вместо кого Бистрович? Кто должен уйти, что бы освободить под него место в заявке?
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Ответ ЦСКА УСБ
И кто это, кроме Бистровича?)))
Медина, Караскаль, Помазун, Кучаев
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Складывается ощущение, что ЦСКА кроме Заболотного и Облякова вообще никто не нужен ((
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По ходу Федот остается, раз по Кристи сразу решили, что он не нужен. Если бы искали нового тренера-от Бистровича бы не отказывались за два тура до конца чемпионата.
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0
+1
Непонятна кадровая политика клуба (считай Федотова) на фоне сегодняшних инвалидов Кристиан точно бы не затерялся.
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Думаю, сначала нужно определиться с тренером, а уж он то и должен наверное решать нужен он или нет
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Ответ ЦСКА УСБ
И кто это, кроме Бистровича?)))
по моему он имел ввиду: Караскаль, Медина, Кучаев, Арбузов, Ушаков, Яковлев, Гайч, Бийол, Карпов, Ермаков. И, как вишенка на торте вратарь Урала.
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Ответ Andrei313
Медина, Караскаль, Помазун, Кучаев
1. Как то на команду маловато. Даже 9 человек нет, что бы выйти на поле.
2. И что же их Зенит не купил?))) Напомню Карраскалю еле-еле нашли клуб, перешёл в Динамо уже после начала сезона, да и там больше на лавке сидел, весной только более=менее начал играть. Кроме Спартака Медину как то никто не брал, да и в Спартаке игрок ротации. Помазуна кроме Урала так же никто не берёт, три года уже прелогают. Кучаева почему то купил НН, а не Зенит или Динамо.
Что же их не берут топовые клубы, раз с ними "медали РПЛ возьмет легко"?
3. От Карраскаля и Медины В ЦСКА не отказывались, они сами решили уйти. Карраскаль не выдержал нагрузок Федотова, Медина ушёл на повышение зарплаты в 2 раза.
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Ответ ramoncarlos
Из тех кто в последнее время оказался нам не нужен можно собрать команду, которая медали рпл возьмет легко.
И кто это, кроме Бистровича?)))
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Ответ Andrei313
Почему сразу вместо? На замену тому же Зделару, Мендесу. При условии, что никого не продадут и без травм.
Замена Зделару не получиться, другая позиция.

На этой позиции играют Обляков, Мендес и Кисляк. Бистрович будет четвёртым.

Мендес и так больше сидит на лавке, чем играет.
Есть ещё Кисляк на лавке.

Какой смысл держать трёх лавочников на одну позицию?
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Ответ ЦСКА УСБ
А зачем нужен Бистрович? Вместо кого он будет играть?
Почему сразу вместо? На замену тому же Зделару, Мендесу. При условии, что никого не продадут и без травм.
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Ответ Andrei313
По ходу Федот остается, раз по Кристи сразу решили, что он не нужен. Если бы искали нового тренера-от Бистровича бы не отказывались за два тура до конца чемпионата.
А зачем нужен Бистрович?
Вместо кого он будет играть?
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Ответ GadyaCSKA
Складывается ощущение, что ЦСКА кроме Заболотного и Облякова вообще никто не нужен ((
1. Чем плохи Заболотный и Обляков?
2. Зачем нужен Бистрович? Вместо кого?
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Ответ Fd KiRPiC
Клуб живёт по заветам Матроскина: "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет".
Видимо да
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Ответ ЦСКА УСБ
Нормальный игрок, но видимо решили, что те кто сейчас играют на его позиции сильнее, на лавке есть двое, сажать третьего нет смысла.
При Бистровиче ЦСКА шёл в таблице повыше
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Ответ IlyaGrain
Чем он так не нравится ЦСКА ???
Нормальный игрок, но видимо решили, что те кто сейчас играют на его позиции сильнее, на лавке есть двое, сажать третьего нет смысла.
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Ответ St.Sylph
При Зделларе, Бистрович кажется наилучшим кандидатом. Дали бы шанс поиграть на сборах
Бистрович полностью проигрывает Зделару на месте опорника оборонительного плана. Он совершенно другой игрок, более атакующий. На его месте в ЦСКА играют Обляков, Медина и Кисляк.
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Ответ St.Sylph
При Зделларе, Бистрович кажется наилучшим кандидатом. Дали бы шанс поиграть на сборах
Да ну брось, он в целом ниже уровнем, он даже в Балтике не выделяется. Я положительного в его игре, кроме пары дальних ударов, вообще вспомнить не могу.
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В игре с Арсеналом из Лондона он был шикарен!
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Расстаться ЦСКА в первую очередь надо с тренером Федотовым.Этот горе тренер, разогнал всех лучших игроков из ЦСКА и сейчас борется за 8 место.Такого худшего сезона у ЦСКА не было долгих 30 лет.
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Возвращаем!
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