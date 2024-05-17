Кристиян Бистрович: «Калининград отличается от Москвы – мало пробок, нет столько народа, чуть поспокойнее. Мне и моей семье все нравится»
Кристиян Бистрович рассказал о жизни в Калининграде.
Хорватский полузащитник ЦСКА выступает за «Балтику» на правах аренды с сентября 2023 года.
«Мне все нравится в Калининграде, я очень быстро адаптировался, моей семье тоже понравилось, мы наслаждаемся жизнью здесь.
Калининград отличается от Москвы тем, что чуть поспокойнее, нет столько народа, мало пробок. Мы здесь спокойно живем», – заявил 26-летний футболист.
Бистрович перешел в ЦСКА в 2017 году, в составе команды он стал обладателем Суперкубка России.
В течение карьеры игрок выступал за хорватский «Славен», турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну».