Кристиян Бистрович: «Калининград отличается от Москвы – мало пробок, нет столько народа, чуть поспокойнее. Мне и моей семье все нравится»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Балтика Кристиян Бистрович ТАСС Футбол

Кристиян Бистрович рассказал о жизни в Калининграде.

Хорватский полузащитник ЦСКА выступает за «Балтику» на правах аренды с сентября 2023 года.

«Мне все нравится в Калининграде, я очень быстро адаптировался, моей семье тоже понравилось, мы наслаждаемся жизнью здесь.

Калининград отличается от Москвы тем, что чуть поспокойнее, нет столько народа, мало пробок. Мы здесь спокойно живем», – заявил 26-летний футболист.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2017 году, в составе команды он стал обладателем Суперкубка России.

В течение карьеры игрок выступал за хорватский «Славен», турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну».

 

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