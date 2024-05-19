Кайседо забил ударом из центрального круга – «Борнмуту». Это первый гол хавбека за «Челси» после трансфера за 115 млн фунтов
Мойсес Кайседо забил первый гол в составе «Челси».
В матче заключительного тура АПЛ против «Борнмута» эквадорский полузащитник открыл счет на 17-й минуте ударом из центрального круга поля.
Дистанция до ворот составила 50,61 метра, xG – 0,02.
Кайседо забил за «Челси» впервые после перехода в клуб летом 2023 года за рекордные 115 млн фунтов из «Брайтона». Сегодня Мойсес проводит 48-й матч в составе лондонцев.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
«Челси» – «Борнмут». 1:0 – Кайседо забил с центра поля! Онлайн-трансляция
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