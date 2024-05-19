Кайседо забил ударом из центрального круга – «Борнмуту». Это первый гол хавбека за «Челси» после трансфера за 115 млн фунтов

Мойсес Кайседо забил первый гол в составе «Челси».

В матче заключительного тура против « » эквадорский полузащитник открыл счет на 17-й минуте ударом из центрального круга поля.

Дистанция до ворот составила 50,61 метра, xG – 0,02.

Кайседо забил за «Челси» впервые после перехода в клуб летом 2023 года за рекордные 115 млн фунтов из «Брайтона». Сегодня Мойсес проводит 48-й матч в составе лондонцев.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

«Челси» – «Борнмут». 1:0 – Кайседо забил с центра поля! Онлайн-трансляция