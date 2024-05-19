Кайседо забил ударом из центрального круга – «Борнмуту». Это первый гол хавбека за «Челси» после трансфера за 115 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия сборная Эквадора по футболу Борнмут Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо забил первый гол в составе «Челси».

В матче заключительного тура АПЛ против «Борнмута» эквадорский полузащитник открыл счет на 17-й минуте ударом из центрального круга поля.

Дистанция до ворот составила 50,61 метра, xG – 0,02.

Кайседо забил за «Челси» впервые после перехода в клуб летом 2023 года за рекордные 115 млн фунтов из «Брайтона». Сегодня Мойсес проводит 48-й матч в составе лондонцев.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

«Челси» – «Борнмут». 1:0 – Кайседо забил с центра поля! Онлайн-трансляция

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41 комментарий
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Спасибо за офигенное фото, хоть увидел эту красоту, что положил Кайседо!
+255
-1
+254
Ответ Zlatan Ibra
Спасибо за офигенное фото, хоть увидел эту красоту, что положил Кайседо!
я до сих пор смакую каждый пиксель этого шедевра
+97
-2
+95
Ответ Zlatan Ibra
Спасибо за офигенное фото, хоть увидел эту красоту, что положил Кайседо!
Наоборот здорово придумали, развивает фантазию, если не видел этого момента)
+46
-3
+43
"Лучше поздно, чем никогда "Тод Боэли 2066
+16
-4
+12
спортс специально выкладывает фотки вместо видео, чтобы люди комментировали, что спортс выкладывает фотки вместо видно
+7
-1
+6
Ответ C.M.P. 95
Ахахахах))) ну живи дальше в своих фантазиях 😂😂😂
О, должун на месте. Хороший был сезон всё-таки у Челси, очищающий🤓
+5
0
+5
Ответ DolJun
вырисовывается бист явно не хуже райса (и речь не про гол, а про перформанс во 2ой половине сезона), жаль что рейтинги акерского вместо просмотра футбола плывут по течению и меняют свое направление с дуновением ветра
Ахахахах))) ну живи дальше в своих фантазиях 😂😂😂
+6
-3
+3
Ответ Zlatan Ibra
Спасибо за офигенное фото, хоть увидел эту красоту, что положил Кайседо!
Если бы не фото , то вообще не увидели бы))))
+3
0
+3
Бистяра очередной в центре поля )
Хейтеры которые пишут про цену и не видели ни одной его игры,что с вами не так ?
+12
-9
+3
Ммммммм, предвкушаю кучу статей и комментов про 1 гол за 115 млн фунтов :-)
+2
0
+2
кто-то объяснит - зачем в условиях санкций у нас в России блочат ресурсы с пиратскими трансляциями ?) типа лайвтв итд. Почему бы их не открыть, м ?)
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Наоборот здорово придумали, развивает фантазию, если не видел этого момента)
У меня фантазия обогнала текст и выдала такое при первом чтении: «Кайседо забил ударом через себя из центра поля»😆
+1
0
+1
На багаже Ольги Смородской.
+1
0
+1
Мойзес - топ!
Как же раскрылся во второй половине сезона!
+1
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Красавец какой гол, и пасы конфетки выдает!
+1
-1
0
Кудус вообще топ положил
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Боули: «Стратегия работает»😎
Дроп-гол
+2
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Какое же полено этот Бадьяшиль...
+1
-1
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Гол Бекхэма Уимблдону и гол Хаби Алонсо Ньюкаслу
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до момента пока мяч не попал в сетку в лайве казалось что мяч в молоко летит) шок был приятный, круто положил
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Ответ Zlatan Ibra
Спасибо за офигенное фото, хоть увидел эту красоту, что положил Кайседо!
Никак не пойму почему нельзя из нескольких фото сделать гифку?!
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Ответ Zlatan Ibra
Спасибо за офигенное фото, хоть увидел эту красоту, что положил Кайседо!
там короче вара выбежал за пределы штрафной и ошибся в передаче, обратно не успел вернуться.
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Кайседо это у них типа как у нас Иванов что ли
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уже оправдал свою цену
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Одним ударом покрыл все расходы на себя :)
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Ответ DolJun
вырисовывается бист явно не хуже райса (и речь не про гол, а про перформанс во 2ой половине сезона), жаль что рейтинги акерского вместо просмотра футбола плывут по течению и меняют свое направление с дуновением ветра
Райс на другой планете
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Ответ upuckuH
кто-то объяснит - зачем в условиях санкций у нас в России блочат ресурсы с пиратскими трансляциями ?) типа лайвтв итд. Почему бы их не открыть, м ?)
Куча трансляций разных, где апл показывают и никто не блочит. Весь сезон смотрю.
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