Галлас о «Челси»: «Клуб не ошибся, отпустив Хавертца. У него хороший сезон в «Арсенале», но недостаточно голов, чтобы оправдать цену. Уход Ковачича был ошибкой, он мог помочь Кайседо и Энцо»

Вильям Галлас высказался о трансферной политике «Челси».

Кай Хавертц перешел в « » прошлым летом за 60+5 миллионов фунтов. Матео Ковачич стал игроком « » за 30 миллионов.

« , на мой взгляд, провел хороший сезон в «Арсенале», но он еще не забил достаточно голов, чтобы оправдать свою цену. В дерби Северного Лондона в прошлом месяце он провел отличный матч, но если посмотреть на статистику, то такой игрок, как он, должен быть лучше и делать больше.

Я по-прежнему не считаю, что «Челси» совершил ошибку, отпустив его. Что касается , то приход Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса должен был подтолкнуть его к уходу.

Но таким молодым полузащитникам нужен опыт, и Ковачич мог бы его дать, так что, возможно, его уход тоже был ошибкой. Возможно, ему стоило остаться еще на один сезон, чтобы помочь молодым игрокам. Это был правильный шаг для него, но не для «Челси», – заявил бывший защитник « ».

«Месси и Роналду не смогут конкурировать в топ-лигах – в Европе их бы сильно критиковали. Обоим почти по 40, и они счастливы там, где находятся, похоже». Галлас о Криштиану и Лео