Галлас о «Челси»: «Клуб не ошибся, отпустив Хавертца. У него хороший сезон в «Арсенале», но недостаточно голов, чтобы оправдать цену. Уход Ковачича был ошибкой, он мог помочь Кайседо и Энцо»

Теги Челси Вильям Галлас Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Матео Ковачич Кай Хавертц Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Футбол

Вильям Галлас высказался о трансферной политике «Челси».

Кай Хавертц перешел в «Арсенал» прошлым летом за 60+5 миллионов фунтов. Матео Ковачич стал игроком «Манчестер Сити» за 30 миллионов.

«Кай Хавертц, на мой взгляд, провел хороший сезон в «Арсенале», но он еще не забил достаточно голов, чтобы оправдать свою цену. В дерби Северного Лондона в прошлом месяце он провел отличный матч, но если посмотреть на статистику, то такой игрок, как он, должен быть лучше и делать больше.

Я по-прежнему не считаю, что «Челси» совершил ошибку, отпустив его. Что касается Матео Ковачича, то приход Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса должен был подтолкнуть его к уходу.

Но таким молодым полузащитникам нужен опыт, и Ковачич мог бы его дать, так что, возможно, его уход тоже был ошибкой. Возможно, ему стоило остаться еще на один сезон, чтобы помочь молодым игрокам. Это был правильный шаг для него, но не для «Челси», – заявил бывший защитник «Челси».

«Месси и Роналду не смогут конкурировать в топ-лигах – в Европе их бы сильно критиковали. Обоим почти по 40, и они счастливы там, где находятся, похоже». Галлас о Криштиану и Лео

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12 комментариев
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Ответ Grime Font
Что он там перезапустил? Полсезона играет нормально. Надо смотреть дальше.
Это его лучший сезон в АПЛ и один из лучших в карьере, так что да, перезапустил.
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Ответ headmaster
Ковачич сам очень хотел уйти. Из того трио полузащитников реально сохранить можно было только Канте. Может и имело смысл, учитывая сумму и игру Кайседо.
Какую игру Кайседо?)) Кайседо по цифрам один из лучших во второй половине сезона в апл.
А Ковачич, в мансити ,как пятое колесо выходит.
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+2
Ответ Wekil Halylow
Тут Хаверц не ошибся переходам в Арсенал перезапустил кареру
Что он там перезапустил? Полсезона играет нормально. Надо смотреть дальше.
+4
-3
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Тут Хаверц не ошибся переходам в Арсенал перезапустил кареру
+5
-5
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ребята а скажите пожалуйста В 24 году тоесть в этом году Арсенал брал хотя бы что нибудь????
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чем?Ковачич ни удара,ни паса, ни какой то скорости и обводок - какие там потери
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Ответ RW7
Это его лучший сезон в АПЛ и один из лучших в карьере, так что да, перезапустил.
он первую часть сезона был плох. вторую часть ожил. прикол в том, что и в Челси отрезками он играл отлично. стабильность - это то, что ему не хватает. вот я и пишу о том, что надо смотреть ещё хотя бы 1 сезон, чтоб делать выводы о перезапуске.
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Ответ RW7
Это его лучший сезон в АПЛ и один из лучших в карьере, так что да, перезапустил.
Если такой средненький сезон - это "один из лучших в карьере", то возникают вопросы к его трансферной стоимости.
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Ответ masti Tu hastam
ребята а скажите пожалуйста В 24 году тоесть в этом году Арсенал брал хотя бы что нибудь????
Суперкубок
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