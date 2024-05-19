Галактионов о сезоне «Локо»: «Еще рано подводить итоги. Надо достойно провести матч с «Балтикой»

Михаил Галактионов пока не стал оценивать сезон «Локомотива».

После 29 матчей железнодорожники занимают в Мир 4-е место, отставая от идущего третьим «Зенита» на одно очко, при этом у петербуржцев на игру меньше.

— За тур до окончания чемпионата «Локомотив» все еще может занять призовое место. Чем вы довольны или недовольны в этом сезоне?

— Сезон не закончился. У нас неделя подготовки и важнейший матч в Калининграде. Сейчас не надо подводить никаких итогов, еще очень рано.

Надо восстановиться, хорошо подготовиться и достойно провести матч с «Балтикой». Это самое главное, – сказал главный тренер « ».