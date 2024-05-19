Галактионов о сезоне «Локо»: «Еще рано подводить итоги. Надо достойно провести матч с «Балтикой»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Балтика Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов пока не стал оценивать сезон «Локомотива».

После 29 матчей железнодорожники занимают в Мир РПЛ 4-е место, отставая от идущего третьим «Зенита» на одно очко, при этом у петербуржцев на игру меньше.

— За тур до окончания чемпионата «Локомотив» все еще может занять призовое место. Чем вы довольны или недовольны в этом сезоне?

— Сезон не закончился. У нас неделя подготовки и важнейший матч в Калининграде. Сейчас не надо подводить никаких итогов, еще очень рано.

Надо восстановиться, хорошо подготовиться и достойно провести матч с «Балтикой». Это самое главное, – сказал главный тренер «Локомотива».

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5 комментариев
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Похоже, что Балтика, надорвавшись на Кубке, опустится в первую лигу!
+1
-1
0
Не удивлюсь, если Зенит и из тройки выпадет с таким безобразным завершением сезона после победы Локо над Балтикой. Одно слово - зажрались они там все.
+1
-1
0
За Балтику 🤘🤘🤘
0
0
0
С Балтикой Локомотив получит сполна
0
0
0
Ответ Алар
Похоже, что Балтика, надорвавшись на Кубке, опустится в первую лигу!
2:0 Балтика
0
0
0
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