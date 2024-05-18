«Локомотив» забивает 16 матчей подряд в РПЛ. Лишь дважды были серии длиннее – 20 в 1994-1995-м и 22 в 2022-2023-м

«Локомотив» забивает в чемпионате России 16-ю игру подряд.

В 29-м туре железнодорожники обыграли « » (2:0).

В Мир « » забивает в 16 матчах подряд. Последний раз московский клуб не сумел поразить ворота соперника в матче 13-го тура с «Ростовом» (0:1) в октябре.

Лишь дважды «Локо» имел более длинную голевую серию в Премьер-лиге – 20 матчей в 1994-1995 годах и 22 матча в 2022-2023 годах.

Команда Михаила Галактионова идет на 4-м месте в турнирной таблице с 50 очками.