«Локомотив» забивает 16 матчей подряд в РПЛ. Лишь дважды были серии длиннее – 20 в 1994-1995-м и 22 в 2022-2023-м
«Локомотив» забивает в чемпионате России 16-ю игру подряд.
В 29-м туре железнодорожники обыграли «Факел» (2:0).
В Мир РПЛ «Локомотив» забивает в 16 матчах подряд. Последний раз московский клуб не сумел поразить ворота соперника в матче 13-го тура с «Ростовом» (0:1) в октябре.
Лишь дважды «Локо» имел более длинную голевую серию в Премьер-лиге – 20 матчей в 1994-1995 годах и 22 матча в 2022-2023 годах.
Команда Михаила Галактионова идет на 4-м месте в турнирной таблице с 50 очками.