Черевченко о 0:2 от «Локо»: «Везения точно не хватило – моментов на 10 туров хватило бы, но реализация подводит. Не просто так «Факел» забил меньше всех в Премьер-лиге» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Игорь Черевченко Футбол

Игорь Черевченко оценил поражение «Факела» от «Локомотива» (0:2) в Мир РПЛ.

«Везения точно не хватило. Лантратов сделал свою работу – он заслуженно стал лучшим игроком матча. В игре мы создали много моментов, туров на десять хватило бы, но реализация подводит. 

Не просто так мы забили меньше всех в Премьер-лиге», – сказал главный тренер «Факела».

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1 комментарий
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Реализация моментов у Факела подводит по одной причине : Этот толстый Дядюшка Сэм Ташуев давал много работы в приседаниях со штангой вплоть до начала второй части чемпионата РПЛ ,были даже рекорды у отдельных игроков Факела. Писали что был вес 200кг. Все игроуи наелись черной работы и закрепощенность мускулатуры вот уже пару месяцев мешает точности ударов по воротам даже после окончания работы со штангой. Ташуев сгубил,переусердствовал ,потому что он брязга и мыслит канонами средневековья. Удачи ему на поприще тренера лесорубов.
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