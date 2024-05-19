Черевченко о 0:2 от «Локо»: «Везения точно не хватило – моментов на 10 туров хватило бы, но реализация подводит. Не просто так «Факел» забил меньше всех в Премьер-лиге» 

Игорь Черевченко оценил поражение «Факела» от «Локомотива» (0:2) в Мир РПЛ.

«Везения точно не хватило. Лантратов сделал свою работу – он заслуженно стал лучшим игроком матча. В игре мы создали много моментов, туров на десять хватило бы, но реализация подводит.

Не просто так мы забили меньше всех в Премьер-лиге», – сказал главный тренер « ».