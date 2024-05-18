«Аталанта» вернулась в Лигу чемпионов спустя два сезона

Теги Аталанта серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лечче Джан Пьеро Гасперини Футбол

«Аталанта» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня обыграла «Лечче» (2:0) и гарантировала себе как минимум пятое место – оно дает право выступить в ЛЧ в следующем сезоне.

В последний раз бергамаски выступали в главном еврокубковом турнире в сезоне-2021/22.

Следует отметить, что от Италии в ЛЧ могут выступить шесть команд. Это станет возможно в случае победы «Аталанты» в Лиге Европы и сохранения ею пятой строчки – тогда команда, которая займет шестое место в Серии А, тоже попадет в Лигу чемпионов.

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17 комментариев
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Лучший сезон «Аталанты». Радует,что и Миранчук непосредственно причастен к этому успеху
+26
-4
+22
Ответ Инсаф Галиуллинн
Он начал круто играть только во 2 половине сезона так то
Как и вся Аталанта
+15
-1
+14
Ответ Тиджани Бабангида
Лучший сезон «Аталанты». Радует,что и Миранчук непосредственно причастен к этому успеху
Лучший был 19/20
+3
0
+3
Ответ Клименко
Где юзер Пей? Он помнится хотел увольнять Гасперини и менять на Юрича. Игроки меняются, а Гасперсон стабильно дает результат
У него какие-то проблемы со здоровьем. Надеюсь, что у него все хорошо. Очень адекватный и приятный собеседник.
+3
0
+3
Где юзер Пей? Он помнится хотел увольнять Гасперини и менять на Юрича. Игроки меняются, а Гасперсон стабильно дает результат
+2
0
+2
То есть Рома мимо ЛЧ?)

Моуринью стоило увольнять?
Байер Алонсо он, кстати, проходил в 1/2 ЛЕ)
+2
0
+2
Ответ ADiPin
от Италии в ЛЧ могут выступить шесть команд, если бы Аталанта в 5-ку не вошла вроде, нет?
Для начала им надо ЛЕ выиграть. Если займут 5 место, то Рома получит путевку, как, допустим, 6 команда Бундеса, если БД ввиграт ЛЧ.
+3
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+2
Ответ corazon blanco
У него какие-то проблемы со здоровьем. Надеюсь, что у него все хорошо. Очень адекватный и приятный собеседник.
Спасибо что поведал. Да, здоровья ему
+1
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+1
Кубок ЛЕ отправляется в Бергамо
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от Италии в ЛЧ могут выступить шесть команд, если бы Аталанта в 5-ку не вошла вроде, нет?
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Дед молодец. Состав, пожалуй, послабее чем прежде, но результат в этом сезоне очень достойный. И Миранчук стал чаще играть. Желаю победы в ЛЕ и успешного выступления в новом сезоне ЛЧ!
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Головин и Миранчук сделают ЛЧ осень в России .
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Молодцы бергамаски.👏👏👏
Во втором круге включили обороты, и квалифицировались в ЛЧ и вышли в финал ЛЕ. Если Гаспар сумеет обыграть Алонсо, то ему в Бергамо нужно будет воздвигнуть памятник - рукотворный.😉😎✊️
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Блин, с этим новым форматом какая-то путаница. Почему «Рома» получает путевку в ЛЧ в случае гипотетической победы «Аталанты» в ЛЕ? Все же теперь решает клубный коэффициент: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/028b-1a729960455e-af7d4bc57d9b-1000--что-буде/
Или «Рома» в этом случае в квалификацию попадет вместо условной «Бенфики»?
0
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Ответ Тиджани Бабангида
Лучший сезон «Аталанты». Радует,что и Миранчук непосредственно причастен к этому успеху
Он начал круто играть только во 2 половине сезона так то
+4
-4
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Ответ SergButt
Как и вся Аталанта
Угу, во 2 части сезона у бергамасков будто 2 дыхание обрелось
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