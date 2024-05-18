«Аталанта» вернулась в Лигу чемпионов спустя два сезона

«Аталанта» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня обыграла « » (2:0) и гарантировала себе как минимум пятое место – оно дает право выступить в ЛЧ в следующем сезоне.

В последний раз бергамаски выступали в главном еврокубковом турнире в сезоне-2021/22.

Следует отметить, что от Италии в ЛЧ могут выступить шесть команд. Это станет возможно в случае победы «Аталанты» в Лиге Европы и сохранения ею пятой строчки – тогда команда, которая займет шестое место в Серии А, тоже попадет в Лигу чемпионов.