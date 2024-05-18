«Аталанта» вернулась в Лигу чемпионов спустя два сезона
«Аталанта» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня обыграла «Лечче» (2:0) и гарантировала себе как минимум пятое место – оно дает право выступить в ЛЧ в следующем сезоне.
В последний раз бергамаски выступали в главном еврокубковом турнире в сезоне-2021/22.
Следует отметить, что от Италии в ЛЧ могут выступить шесть команд. Это станет возможно в случае победы «Аталанты» в Лиге Европы и сохранения ею пятой строчки – тогда команда, которая займет шестое место в Серии А, тоже попадет в Лигу чемпионов.
Моуринью стоило увольнять?
Байер Алонсо он, кстати, проходил в 1/2 ЛЕ)
Во втором круге включили обороты, и квалифицировались в ЛЧ и вышли в финал ЛЕ. Если Гаспар сумеет обыграть Алонсо, то ему в Бергамо нужно будет воздвигнуть памятник - рукотворный.😉😎✊️
Или «Рома» в этом случае в квалификацию попадет вместо условной «Бенфики»?