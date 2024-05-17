«Аталанта» хочет 60 млн евро за Копмейнерса – он лучший бомбардир команды. Есть интерес «Ливерпуля» и «Челси», «Ювентус» может предложить Соуле и Миретти

Несколько клубов проявляют интерес Тену Копмейнерсу из «Аталанты».

В нынешнем сезоне нидерландец забил 12 голов в 32 матчах серии А – он является лучшим бомбардиром команды.

Клуб из Бергамо может продать полузащитника только за 60 миллионов евро – такая цена была установлена итальянской командой.

В число заинтересованных клубов входят « », « », а также « ». Клубы АПЛ готовы сделать значительные шаги в этом трансфере с экономической точки зрения.

В свою очередь, «Ювентус» не располагает большими финансовыми возможностями и в рамках сделки может предложить «Аталанте» двух футболистов – и .