«Аталанта» хочет 60 млн евро за Копмейнерса – он лучший бомбардир команды. Есть интерес «Ливерпуля» и «Челси», «Ювентус» может предложить Соуле и Миретти

Теги Аталанта Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тен Копмейнерс Фабио Миретти Матиас Соуле Футбол

Несколько клубов проявляют интерес Тену Копмейнерсу из «Аталанты».

В нынешнем сезоне нидерландец забил 12 голов в 32 матчах серии А – он является лучшим бомбардиром команды.

Клуб из Бергамо может продать полузащитника только за 60 миллионов евро – такая цена была установлена итальянской командой.

В число заинтересованных клубов входят «Ливерпуль», «Челси», а также «Ювентус». Клубы АПЛ готовы сделать значительные шаги в этом трансфере с экономической точки зрения.

В свою очередь, «Ювентус» не располагает большими финансовыми возможностями и в рамках сделки может предложить «Аталанте» двух футболистов – Матиаса Соуле и Фабио Миретти.

5 комментариев
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надеюсь, что в АПЛ уедет. отдать Миретти+Соуле это вершина тупости
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Толковый игрок
Ливерпуль скоро сборную Голландии соберёт в Ливерпуле учитывая ещё что Геертрюйду сватают
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Он сможет стать новым Гюндоганом для МС?
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Ливерпулю нужен игрок типо Виртца
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Ответ Kubinec_
надеюсь, что в АПЛ уедет. отдать Миретти+Соуле это вершина тупости
Это как раз в фирменном стиле, руководства Ювентуса
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