Женский «Челси» стал 7-кратным чемпионом Англии, разгромив «МЮ» 6:0 в последнем туре и обойдя «Ман Сити» по разнице мячей
Женский «Челси» выиграл чемпионат Англии.
В последнем туре «синие» разгромили «МЮ» со счетом 6:0.
Лучшая разница мячей позволила «Челси» обойти «Манчестер Сити», обыгравший «Астон Виллу» (2:1), и стать чемпионом. У обеих команд по 55 очков по итогам сезона. При этом лондонский клуб забил 71 гол и пропустил 18, а у манкунианцев 61 забитый мяч и 15 пропущенных.
Это пятое подряд чемпионство «Челси» и седьмое в истории.