Женский «Челси» стал 7-кратным чемпионом Англии, разгромив «МЮ» 6:0 в последнем туре и обойдя «Ман Сити» по разнице мячей

Женский «Челси» выиграл чемпионат Англии.

В последнем туре «синие» разгромили «МЮ» со счетом 6:0.

Лучшая разница мячей позволила « » обойти « », обыгравший «Астон Виллу» (2:1), и стать чемпионом. У обеих команд по 55 очков по итогам сезона. При этом лондонский клуб забил 71 гол и пропустил 18, а у манкунианцев 61 забитый мяч и 15 пропущенных.

Это пятое подряд чемпионство «Челси» и седьмое в истории.