Женский «Челси» стал 7-кратным чемпионом Англии, разгромив «МЮ» 6:0 в последнем туре и обойдя «Ман Сити» по разнице мячей

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия женский футбол Эмма Хейс Футбол

Женский «Челси» выиграл чемпионат Англии.

В последнем туре «синие» разгромили «МЮ» со счетом 6:0.

Лучшая разница мячей позволила «Челси» обойти «Манчестер Сити», обыгравший «Астон Виллу» (2:1), и стать чемпионом. У обеих команд по 55 очков по итогам сезона. При этом лондонский клуб забил 71 гол и пропустил 18, а у манкунианцев 61 забитый мяч и 15 пропущенных.

Это пятое подряд чемпионство «Челси» и седьмое в истории.

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10 комментариев
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тен Хаг в женской команде подрабатывает что ли?
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+7
Есть ощущение,что игроки МанЮ не захотели, чтобы титул отправился в голубую часть Манчестера
+4
0
+4
Красавицы)
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+3
Ответ Unknown Noname
тен Хаг в женской команде подрабатывает что ли?
Если только в парике ))
+2
0
+2
Не 8е разве? Челси за тур до завершения на 3 очка отставал от Сити на 3 очка и взял титул только за счёт разницы мячей
+1
0
+1
Ответ Unknown Noname
тен Хаг в женской команде подрабатывает что ли?
Команда по его конспектам играет. Сам он не палится. А то опять придется на пресс-конференции оправдания придумывать, а они ему самому еще пригодятся. Впереди 2 матча как никак.
+1
0
+1
МЮ - это и смех и грех.
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Ответ Игорь Горшков
Конечно, зачем что-то отдавать второму манчестерскому.
Поэтому и раздвинули булки на 0-6?
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