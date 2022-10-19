Из-за роста стоимости жизни десятки тысяч британских детей могут остаться без занятий массовым спортом. Дайер назвал ситуацию «тревожной»

Защитник Эрик Дайер встревожен ростом стоимости жизни в Великобритании.

Футболист сборной , выступающий послом благотворительной организации Sported, выразил обеспокоенность тем, что кризисные явления влияют на массовый спорт в стране, во время визита в лондонский клуб Rap-Aid.

Как передает Sky Sports со ссылкой на исследование Sported, из-за роста цен на аренду полей и на электроэнергию 72% общественных спортивных групп уже внесли изменения в свою деятельность, в том числе сократив количество занятий и число принятых детей.

94% опрошенных из более чем 500 организаций, предоставляющих спортивные услуги детям, опасаются влияния роста стоимости жизни на молодежь, 67% ожидают, что в ближайшие полгода из-за кризиса дети начнут отказываться от посещения занятий, в том числе бесплатных, и в итоге десятки тысяч молодых британцев лишатся возможности заниматься спортом.

Около 75% респондентов ожидают, что в среднем их расходы вырастут на 50%, почти половина обеспокоена тем, что молодые люди и их семьи попросту не смогут позволить себе услуги в области спорта.

Согласно подсчетам, половина организаций нуждается в получении от 1000 до 9999 фунтов в течение следующих шести месяцев, однако финансовая поддержка со стороны местных бизнесменов и фондов, напротив, сокращается.

«Это очень тревожно. Происходящее окажет огромное влияние на всех этих ребят и на все эти клубы, поддерживаемые Sported. Для клубов это огромная проблема, им все сложнее обеспечивать деятельность, а детям все сложнее принимать в ней участие.

Мое посещение Rap-Aid оказалось вдохновляющим и одновременно отрезвляющим. Молодые люди по-настоящему нуждаются в общественных спортивных группах, и я обеспокоен тем, что принесут нам следующие месяцы, какие долгосрочные последствия возникнут из-за этого кризиса. Я призываю людей сделать все возможное для того, чтобы помочь сохранить открытыми двери этих организаций», – отметил Дайер.

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