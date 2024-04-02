Варан о сотрясениях мозга: «Не знаю, доживу ли до ста, но знаю, что навредил своему телу. Я подвергаю себя опасности»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы детский футбол Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан высказался о проблеме сотрясений мозга в футболе.

В интервью L’Équipe защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о нескольких перенесенных сотрясениях и выразил озабоченность тем, как такие травмы повлияют на его будущее.

– Вы выступаете за то, чтобы ограничить игру головой для детей во Франции, как это сделали в Англии?

– Да, я очень этого хочу. Мой 7-летний сын играет в футбол, и я советую ему не играть головой. Для меня это важно. Помню, когда я учился в центре Espoirs, у нас были тренировки, целиком состоявшие из одних ударов головой. Это ненормально. Даже если это не приводит к травме сразу, мы знаем, что в долгосрочной перспективе это может иметь пагубные последствия.

Не знаю, доживу ли до ста, но знаю, что навредил своему телу. В любительских и юношеских футбольных командах необходимо информировать об опасностях, связанных с игрой головой.

– Как изменить отношение к сотрясениям в футболе?

– Нужно говорить об опасностях, связанных с синдромом второго удара (при нем возникает острая, часто смертельная опухоль мозга в случае, когда второе сотрясение происходит в период, предшествующий полному выздоровлению от предыдущего сотрясения – Sports) и повторными сотрясениями, связанными с ударами головой. Можно лишиться энергии, провалить матч, а это может навредить команде. Мой опыт позволил выработать правильные рефлексы, и я бы хотел, чтобы это было полезно другим игрокам, чтобы им не пришлось испытывать то же, что и мне.

Я подвергаю себя опасности. Разговор об этом может помочь им лучше анализировать ситуацию и принимать решения, осознавая риски, – сказал Варан.

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11 комментариев
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«Не бережешь ты себя Рафаэль Варанович…»
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Ответ Evgen_Hazard
Бедолага, нужно тебя пожалеть, задаром себя так калечит
Причём тут бедолага, или пожалеть? Вообще не в тему.
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Дети в 7 лет не играют головой даже в России. Я не знаю, каким надо быть тренером, чтобы хоть как-то это отрабатывать в таком возрасте.
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Ну если он настолько "озабочен" этой проблемой, то зачем отдал сына в футбол. Неужели мало других спортивных секций.
Ну а вообще конечно нужно что-то думать подумать здесь. Возможно мяч облегчить процентов на 10
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Ответ Marcus-light
Дети в 7 лет не играют головой даже в России. Я не знаю, каким надо быть тренером, чтобы хоть как-то это отрабатывать в таком возрасте.
По этому в России и нет топового футбола в итоге... То что дети умеют в России делать в 7 лет, в Европе этому их научили в 5
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Ответ Marcus-light
Дети в 7 лет не играют головой даже в России. Я не знаю, каким надо быть тренером, чтобы хоть как-то это отрабатывать в таком возрасте.
Ну в 7-8 лет у нас на тренировке были отдельные сегменты, где нужно было удары головой отрабатывать. Но чтобы полностью вся тренировка только из этого состояла, звучит как бред полный.
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Мазаль тов до 120, Рафаэль!
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Я думал, у варанов там мозгов практически нет
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ну если он настолько "озабочен" этой проблемой, то зачем отдал сына в футбол. Неужели мало других спортивных секций. Ну а вообще конечно нужно что-то думать подумать здесь. Возможно мяч облегчить процентов на 10
Можно было на бокс отдать, например
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