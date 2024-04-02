Варан о сотрясениях мозга: «Не знаю, доживу ли до ста, но знаю, что навредил своему телу. Я подвергаю себя опасности»

Рафаэль Варан высказался о проблеме сотрясений мозга в футболе.

В интервью L’Équipe защитник « » рассказал о нескольких перенесенных сотрясениях и выразил озабоченность тем, как такие травмы повлияют на его будущее.

– Вы выступаете за то, чтобы ограничить игру головой для детей во Франции, как это сделали в Англии?

– Да, я очень этого хочу. Мой 7-летний сын играет в футбол, и я советую ему не играть головой. Для меня это важно. Помню, когда я учился в центре Espoirs, у нас были тренировки, целиком состоявшие из одних ударов головой. Это ненормально. Даже если это не приводит к травме сразу, мы знаем, что в долгосрочной перспективе это может иметь пагубные последствия.

Не знаю, доживу ли до ста, но знаю, что навредил своему телу. В любительских и юношеских футбольных командах необходимо информировать об опасностях, связанных с игрой головой.

– Как изменить отношение к сотрясениям в футболе?

– Нужно говорить об опасностях, связанных с синдромом второго удара (при нем возникает острая, часто смертельная опухоль мозга в случае, когда второе сотрясение происходит в период, предшествующий полному выздоровлению от предыдущего сотрясения – Sports) и повторными сотрясениями, связанными с ударами головой. Можно лишиться энергии, провалить матч, а это может навредить команде. Мой опыт позволил выработать правильные рефлексы, и я бы хотел, чтобы это было полезно другим игрокам, чтобы им не пришлось испытывать то же, что и мне.

Я подвергаю себя опасности. Разговор об этом может помочь им лучше анализировать ситуацию и принимать решения, осознавая риски, – сказал .