Варан о сотрясениях мозга: «Не знаю, доживу ли до ста, но знаю, что навредил своему телу. Я подвергаю себя опасности»
Рафаэль Варан высказался о проблеме сотрясений мозга в футболе.
В интервью L’Équipe защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о нескольких перенесенных сотрясениях и выразил озабоченность тем, как такие травмы повлияют на его будущее.
– Вы выступаете за то, чтобы ограничить игру головой для детей во Франции, как это сделали в Англии?
– Да, я очень этого хочу. Мой 7-летний сын играет в футбол, и я советую ему не играть головой. Для меня это важно. Помню, когда я учился в центре Espoirs, у нас были тренировки, целиком состоявшие из одних ударов головой. Это ненормально. Даже если это не приводит к травме сразу, мы знаем, что в долгосрочной перспективе это может иметь пагубные последствия.
Не знаю, доживу ли до ста, но знаю, что навредил своему телу. В любительских и юношеских футбольных командах необходимо информировать об опасностях, связанных с игрой головой.
– Как изменить отношение к сотрясениям в футболе?
– Нужно говорить об опасностях, связанных с синдромом второго удара (при нем возникает острая, часто смертельная опухоль мозга в случае, когда второе сотрясение происходит в период, предшествующий полному выздоровлению от предыдущего сотрясения – Sports) и повторными сотрясениями, связанными с ударами головой. Можно лишиться энергии, провалить матч, а это может навредить команде. Мой опыт позволил выработать правильные рефлексы, и я бы хотел, чтобы это было полезно другим игрокам, чтобы им не пришлось испытывать то же, что и мне.
Я подвергаю себя опасности. Разговор об этом может помочь им лучше анализировать ситуацию и принимать решения, осознавая риски, – сказал Варан.
Ну а вообще конечно нужно что-то думать подумать здесь. Возможно мяч облегчить процентов на 10