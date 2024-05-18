Титов о «Спартаке»: «Самая главная беда – нет креативности. Нет игрока на моей позиции. Красно-белые всегда славились техникой, стеночками и забеганиями»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия тактика Михаил Игнатов Футбол

Егор Титов назвал отсутствие креативности главной проблемой «Спартака».

– В «Спартаке» нет футболиста, который бы играл на моей позиции. Самая главная беда «Спартака» – нет креативности. Есть быстрая атака, получается убегать и забивать.

Огромная проблема – нехватка креативности, потому что мы говорим про «Спартак». Красно-белые всегда славились техникой, умными действиями на поле, стеночками и забеганиями.

Игнатов разве не креативный игрок?

– Он играет на другой позиции. Не могу сказать, что Михаил – десятка. На этой позиции играют нападающие, а в «Спартаке» их всего лишь двое, – сказал бывший полузащитник красно-белых. 

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13 комментариев
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Не всегда а когда-то.
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Откуда ей быть, если Глушенкова забраковали не глядя. Настройки на дуболомство.
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Спартаку не хватает хорошего диспетчера и сильного опорника, которые сцементировали бы игру. Все остальное у них +/- есть.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Бромантаныч забыл упомянуть легендарные kruzheva, по которым училась Барселона...
Как будто их Спартак пиарил, а не УЕФА. Завидуй молча.
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Всё так. Разводящего - нет.
А "стеночки- забегания" здесь абсолютно непричем ...
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Егор прав. Очень не хватает игрока уровня Титова или Алекса. А когда кто-то исполнит шикарный пас, то угальды всё испортят. Вобщем, в полузащиту и атаку нужны алексы и промесы.
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Ответ Кино Музыка
Откуда ей быть, если Глушенкова забраковали не глядя. Настройки на дуболомство.
Смешно. Ведь именно дуболомство и беды с башкой окончательно завершили карьеру Глушенкова в Спартаке, когда он как сумасшедший прыгал в подкате.
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Пошёл бы в помощники Станковичу Титов
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Надоели уже со своими стеночками. Уже лет двадцать Спартак играет в какой угодно футбол, только не Романцевский
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Ответ Вячеслав Припузов
Пошёл бы в помощники Станковичу Титов
Он бы может и пошел, а нужен он Станковичу, вот в чем вопрос.
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