Титов о «Спартаке»: «Самая главная беда – нет креативности. Нет игрока на моей позиции. Красно-белые всегда славились техникой, стеночками и забеганиями»

Егор Титов назвал отсутствие креативности главной проблемой «Спартака».

– В « » нет футболиста, который бы играл на моей позиции. Самая главная беда «Спартака» – нет креативности. Есть быстрая атака, получается убегать и забивать.

Огромная проблема – нехватка креативности, потому что мы говорим про «Спартак». Красно-белые всегда славились техникой, умными действиями на поле, стеночками и забеганиями.

– разве не креативный игрок?

– Он играет на другой позиции. Не могу сказать, что Михаил – десятка. На этой позиции играют нападающие, а в «Спартаке» их всего лишь двое, – сказал бывший полузащитник красно-белых.